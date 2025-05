Manchester United und Athletic Bilbao treffen zum Rückspiel in der Europa League aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Im Rahmen des Europa-League-Halbfinals stehen sich am heutigen Donnerstag, den 8. Mai, Manchester United und Athletic Bilbao zum Rückspiel gegenüber. Das Hinspiel vor einer Woche entschied United mit 3:0 für sich, das Rückspiel geht nun um 21 Uhr im Old Trafford in Manchester über die Bühne.

GOAL verrät Euch, was Ihr zur Übertragung des Rückspiels wissen müsst.

RTL, RTL+ oder Nitro? Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. Athletic Bilbao heute im Live Stream und live im Free TV?

Das Duell zwischen United und Athletic lässt sich sowohl im Free-TV als auch im Livestream verfolgen. In beiden Fällen ist RTL der richtige Ansprechpartner. Bei RTL wird die Partie ab 20.40 Uhr im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Parallel dazu ist die Begegnung auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ zu sehen. Bei Nitro werdet Ihr nicht fündig.

Anstoßzeit Manchester United gegen Athletic Bilbao

Europa League - Final Stage Old Trafford

Manchester United vs Athletic Bilbao: Aufstellungen

News über Manchester United

Die Red Devils spielen eine Saison zum Vergessen, zumindest auf nationaler Ebene. Mit der Europa League haben sie jedoch die Chance, alles noch zu retten. In der Premier League ist man meilenweit von den Champions-League-Plätzen entfernt, doch das könnte am Ende egal sein, da man sich auch über die Europa League für die Königsklasse qualifizieren kann. Dafür bracht es erst einmal heute ein gutes Ergebnis sowie einen Sieg im Finale am 21. Mai.

News über Athletic Bilbao

Athletic hat die Chance auf ein eigenes "Finale dahoam", findet das Endspiel der Europa League doch im heimischen San Mames statt. Dieser Traum könnte heute jedoch platzen. Zuerst müssen die Basken nämlich den 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel drehen, was schwierig werden dürfte.

Form

Bilanz direkte Duelle

Manchester United vs Athletic Bilbao: Die Tabellen

RTL, RTL+ oder Nitro? Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. Athletic Bilbao heute im Live Stream und live im Free TV? Nützliche Links