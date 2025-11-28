In der 2. Bundesliga kommt es am Freitag (28. November) zur Partie vom FC Schalke gegen den SC Paderborn. Diese geht in der Veltins Arena über die Bühne. Der Anstoß in Gelsenkirchen erfolgt um 18.30 Uhr.

Nach jeweils 13 Zweitliga-Auftritten halten der FC Schalke und der SC Paderborn bei 28 und 29 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr FC Schalke (S04) vs. SC Paderborn heute live im TV und im Stream sehen könnt.

RTL oder Sky? FC Schalke (S04) vs. SC Paderborn heute live im Free TV und Live Stream sehen

Ihr könnt das Spitzenspiel in der 2. Bundesliga zwischen dem FC Schalke und dem SC Paderborn sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz bei Sky genießen. Die Vorberichte starten um 18.00 Uhr – danach werdet Ihr bei Sky Sport Bundesliga 3 bzw. bei Sky Sport Bundesliga 2 fündig. Max Zielke sowie Marcus Lindemann zeichnen sich am Freitagabend für die Moderation bzw. für den Kommentar verantwortlich. Für die Ausstrahlung im Fernsehen und via Sky Go benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Zudem könnt Ihr WOW heranziehen - hierbei bezahlt Ihr für das Abo 29,99 Euro (im Jahresabo) bzw. 44,99 Euro.

Spiel FC Schalke - SC Paderborn Wettbewerb 2. Bundesliga, 14. Spieltag Datum Freitag, 28. November 2025 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Veltins Arena (Gelsenkirchen)

Der FC Schalke verzeichnete am Samstag mit einem 0:0 in Münster sein erstes Unentschieden in der 2. Bundesliga 2025/26. Im jüngsten Heimspiel hatte S04 mit einem 1:0 in einem weiteren direkten Duell gegen den SV Elversberg den neunten Dreier gefeiert.

SC Paderborn verlor vor sechs Tagen gegen Hannover 96 mit 0:2. Vor der Länderspiel-Pause war dem Spitzenreiter mit einem 1:0 in Magdeburg der achte Sieg am Stück gelungen.

