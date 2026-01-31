In der 2. Bundesliga findet am Samstag (31. Januar) das Spiel vom VfL Bochum gegen den FC Schalke 04 statt. Dieses steigt im Vonovia Ruhrstadion. Der Anpfiff des Derbys ertönt um 13.00 Uhr.

Nach jeweils 19 Zweitliga-Partien halten der VfL Bochum und der FC Schalke 04 bei 23 und 39 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr VfL Bochum vs. FC Schalke 04 heute live im TV und im Stream sehen könnt.

RTL oder nur Sky für VfL Bochum vs. FC Schalke (S04) heute im Live Stream und live im TV?

Das Zweitliga-Duell zwischen dem VfL Bochum und dem FC Schalke 04 wird live bei Sky gezeigt. Ihr habt die Wahl, ob Ihr die Partie als Einzelspiel verfolgt oder die Konferenz einschaltet. Die Vorberichte starten um 12.30 Uhr.

Anschließend läuft das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3, die Konferenz findet Ihr auf Sky Sport Bundesliga 2. Max Zielke führt durch die Sendung, Martin Groß übernimmt den Kommentar.

Für die Übertragung im TV sowie über Sky Go benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Alternativ könnt Ihr das Spiel auch über WOW sehen, aktuell für 29,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Buchung.

Spiel VfL Bochum - FC Schalke 04 Wettbewerb 2. Bundesliga, 20. Spieltag Datum Samstag, 31. Januar 2026 Uhrzeit 13.00 Uhr Ort Vonovia Ruhrstadion (Bochum)

Anstoßzeit VfL Bochum vs. FC Schalke 04

VfL Bochum vs. FC Schalke 04: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den VfL Bochum

Der VfL Bochum blieb in zehn seiner jüngsten elf Meisterschaftsspielen und in allen letzten sechs davon ungeschlagen. Nach einem 1:2 gegen Dynamo Dresden gelangen zuerst ein 3:0 in Fürth sowie ein 1:0 gegen Arminia Bielefeld. Es folgten bisher Punktteilungen in Hannover, gegen den Karlsruher SC, gegen den SV Darmstadt sowie am Sonntag beim SV Elversberg.

News über S04

Der FC Schalke 04 erreichte am 14. Dezember mit einem 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg den vierten Dreier binnen fünf Zweitliga-Auftritten. Doch mittlerweile sind die Knappen seit drei Partien sieglos. Denn einem 1:2 in Braunschweig folgten im neuen Jahr ein 0:0 bei Hertha BSC sowie am Sonntag ein 2:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Form

Bilanz direkte Duelle

VfL Bochum vs. FC Schalke 04: Die Tabellen

