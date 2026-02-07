Am heutigen Samstagmittag (7. Februar) kommt es am 21. Spieltag der 2. Bundesliga zum Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Dynamo Dresden. Als Schauplatz dient die Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Los geht es um 13 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RTL oder nur live bei Sky? Wer zeigt / überträgt FC Schalke (S04) vs. Dynamo Dresden heute live im TV und im Live Stream?

Das Duell zwischen Schalke und Dresden wird am heutigen Tag live im Programm von Sky gezeigt. Die Übertragung beginnt um 12.30 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 3 HD, durch die Kai Dittmann als Kommentator führt.

Wer mehrere Partien parallel verfolgen möchte, kann auf die Konferenzschaltung ausweichen. Die Konferenz ist auf Sky Sport Top Event sowie Sky Sport Bundesliga 2 HD zu sehen.

Zudem steht die Begegnung auch im Livestream zur Verfügung. Abrufbar ist das Spiel über Sky Go und WOW. Voraussetzung für den Empfang der 2. Bundesliga ist ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement inklusive Bundesliga-Paket.

Anstoßzeit Schalke 04 gegen Dynamo Dresden

Schalke 04 vs. Dynamo Dresden: Aufstellungen

News über Schalke 04

Der FC Schalke 04 ist mit 39 Punkten nach 20 Spielen aktueller Tabellenführer der 2. Bundesliga. Die letzten drei Ligaspiele konnten die Knappen allerdings nicht gewinnen. Auf zwei Remis folgte am vergangenen Wochenende eine 0:2-Derbyniederlage gegen den VfL Bochum. Gegen die abstiegsbedrohten Dresdner soll nun die Wende gelingen.

News über Dynamo Dresden

Dynamo Dresden steht aktuell zwar auf dem 16. Tabellenplatz, ist aber hervorragend ins Kalenderjahr 2026 gestartet. Im Januar verbuchten die Sachsen zwei Siege und ein Unentschieden. Damit ist die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm nur noch einen Punkt vom rettenden 15. Rang entfernt. Verzichten muss Dynamo auf den gesperrten Robert Wagner.

Form

Bilanz direkte Duelle

Schalke 04 vs. Dynamo Dresden: Die Tabellen

