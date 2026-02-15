Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoHolstein Kiel
Holstein Stadion
team-logoSchalke 04
Hier live sehen!
GOAL

RTL oder nur live bei Sky? Wer zeigt / überträgt FC Schalke (S04) bei Holstein Kiel heute live im TV und Live Stream?

In der 2. Bundesliga ist der FC Schalke 04 heute bei Holstein Kiel zu Gast. Wir versorgen Euch mit den wichtigsten Infos zur Übertragung.

Am heutigen Sonntag, dem 15. Februar, geht es zwischen Holstein Kiel und dem FC Schalke 04 rund. Der Anpfiff im Holstein-Stadion in Kiel erfolgt um 13.30 Uhr. 

Jetzt anmeldenPremier League, DFB-Pokal u.v.m. als Sky-Neukunde für 24.99 Euro/Monat!

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RTL oder nur live bei Sky? Wer zeigt / überträgt FC Schalke (S04) bei Holstein Kiel heute live im TV und Live Stream?

Die Anlaufstelle für die 2. Bundesliga ist hierzulande Sky. Der Pay-TV-Sender wird auch heute alle drei Partien übertragen, Kiel vs. Schalke findet Ihr ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2.

Streamen könnt Ihr das Ganze über die Apps SkyGo und WOW. Für beide braucht Ihr ein aktives, kostenpflichtiges Abonnement. 

Deutschland 2 Bundesliga
Holstein Kiel crest
Holstein Kiel
HSK
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04

Kein Lust, ein Abo abzuschließen? Dann könnt Ihr den Einzelstream dank einer Sublizenz über OneFootball empfangen. 

Sky WOWHier ansehen

Anstoßzeit Holstein Kiel gegen Schalke 04

crest
Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga
Holstein Stadion

Holstein Kiel vs. Schalke 04: Aufstellungen

Holstein Kiel vs Schalke 04 Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Rapp

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Muslic

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Holstein Kiel

Die Kieler sind aktuell auf einer kleinen Durststrecke. Seit vier Spielen warten sie auf einen Sieg, zuletzt mussten sie drei Niederlagen in Folge hinnehmen. 

In der Tabelle ist Holstein deshalb ordentlich abgerutscht: Mit 24 Zählern befindet sich der Klub nur noch einen Punkt über dem Relegationsplatz - kommt nicht bald die Wende, könnte es eine ungemütliche zweite Saisonhälfte werden.

News über Schalke 04

Auch bei den Knappen war die Punkteausbeute zuletzt nicht allzu hoch, drei Remis und eine Niederlange sprangen aus den vergangenen Spielen herum - trotz der Neuverpflichtung von Superstar Edin Dzeko.  

Tabellarisch ist die Lage dennoch weiterhin komfortabel. Nur einen Zähler beträgt der Rückstand auf die Tabellenspitze, S04 ist also weiterhin mittendrin im Aufstiegsrennen. 

Form

HSK
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

S04
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

HSK

Letzte 5 Spiele

S04

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

5

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Holstein Kiel vs. Schalke 04: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelde

Nützliche Links

Werbung
0