Am heutigen Sonntag, dem 15. Februar, geht es zwischen Holstein Kiel und dem FC Schalke 04 rund. Der Anpfiff im Holstein-Stadion in Kiel erfolgt um 13.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RTL oder nur live bei Sky? Wer zeigt / überträgt FC Schalke (S04) bei Holstein Kiel heute live im TV und Live Stream?

Die Anlaufstelle für die 2. Bundesliga ist hierzulande Sky. Der Pay-TV-Sender wird auch heute alle drei Partien übertragen, Kiel vs. Schalke findet Ihr ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2.

Streamen könnt Ihr das Ganze über die Apps SkyGo und WOW. Für beide braucht Ihr ein aktives, kostenpflichtiges Abonnement.

Kein Lust, ein Abo abzuschließen? Dann könnt Ihr den Einzelstream dank einer Sublizenz über OneFootball empfangen.

Anstoßzeit Holstein Kiel gegen Schalke 04

Holstein Kiel vs. Schalke 04: Aufstellungen

Holstein Kiel vs Schalke 04 Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Rapp Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Muslic

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Holstein Kiel

Die Kieler sind aktuell auf einer kleinen Durststrecke. Seit vier Spielen warten sie auf einen Sieg, zuletzt mussten sie drei Niederlagen in Folge hinnehmen.

In der Tabelle ist Holstein deshalb ordentlich abgerutscht: Mit 24 Zählern befindet sich der Klub nur noch einen Punkt über dem Relegationsplatz - kommt nicht bald die Wende, könnte es eine ungemütliche zweite Saisonhälfte werden.

News über Schalke 04

Auch bei den Knappen war die Punkteausbeute zuletzt nicht allzu hoch, drei Remis und eine Niederlange sprangen aus den vergangenen Spielen herum - trotz der Neuverpflichtung von Superstar Edin Dzeko.

Tabellarisch ist die Lage dennoch weiterhin komfortabel. Nur einen Zähler beträgt der Rückstand auf die Tabellenspitze, S04 ist also weiterhin mittendrin im Aufstiegsrennen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Holstein Kiel vs. Schalke 04: Die Tabellen

