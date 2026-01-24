RTL oder nur bei Sky? Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf heute im Live Stream und live im Free TV?

Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoHannover 96
Heinz von Heiden-Arena
team-logoFortuna Duesseldorf
Hier live schauen!
Alice Kopp

Hannover 96 trifft am Samstag in der 2. Bundesliga auf Fortuna Düsseldorf. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV und Stream verfolgen könnt.

In der 2. Bundesliga findet am Samstag (24. Januar) das Spiel von Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf statt. Dieses steigt in der Heinz-von-Heiden-Arena. Dort erfolgt der Anstoß um 13.00 Uhr.

Nach jeweils 17 Zweitliga-Auftritten halten Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf bei 29 und 20 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Sky DeutschlandHier live schauen!

Das Zweitliga-Spiel zwischen Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf wird von Sky übertragen. Ihr habt dabei die Möglichkeit, entweder das Einzelspiel zu sehen oder die Konferenz einzuschalten. Los geht es mit den Vorberichten um 12.30 Uhr. Die Einzelübertragung läuft anschließend auf Sky Sport Bundesliga 4, die Konferenz ist auf Sky Sport Bundesliga 2 zu finden. 

Deutschland 2 Bundesliga
Hannover 96 crest
Hannover 96
H96
Fortuna Duesseldorf crest
Fortuna Duesseldorf
F95

Moderiert wird die Sendung von Hartmut von Kameke, während Oliver Seidler den Kommentar spricht. Für den Empfang im TV oder per Sky Go ist das Bundesliga-Paket erforderlich. Alternativ könnt Ihr auch auf WOW ausweichen, das aktuell 29,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Laufzeit kostet.

SpielHannover 96 - Fortuna Düsseldorf
Wettbewerb2. Bundesliga, 19. Spieltag
DatumSamstag, 24. Januar 2026
Uhrzeit13.00 Uhr
OrtHeinz-von-Heiden-Arena (Hannover)

Anstoßzeit Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf

crest
Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga
Heinz von Heiden-Arena

Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen

Hannover 96 vs Fortuna Duesseldorf Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Titz

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Anfang

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Hannover 96

Für Hannover 96 kommt diese Partie sechs Tage nach einem 1:3 in Kaiserslautern. Damit kassierten die Roten nach einem 1:2 in Nürnberg die zweite Niederlage am Stück. Doch in den jüngsten Heimspielen erreichten sie ein 3:0 gegen den Karlsruher SC und eine Nullnummer gegen Bochum.

News über Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf gelang am 16. Januar mit einem 1:0 gegen Arminia Bielefeld der zweite Dreier in Serie. Denn nach einem 0:1 bei Elversberg, der dritten Niederlage am Stück, war das Vorjahr mit einem 2:1 gegen Greuther Fürth geendet.

Form

H96
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

F95
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

H96

Letzte 5 Spiele

F95

1

Sieg

3

Unentschieden

1

Sieg

6

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen

Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga) live anschauen: Nützliche Links

