In der 2. Bundesliga findet am Samstag (24. Januar) das Spiel von Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf statt. Dieses steigt in der Heinz-von-Heiden-Arena. Dort erfolgt der Anstoß um 13.00 Uhr.
Nach jeweils 17 Zweitliga-Auftritten halten Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf bei 29 und 20 Punkten.
GOAL zeigt Euch, wie Ihr Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und im Stream sehen könnt.
RTL oder nur bei Sky? Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf heute im Live Stream und live im Free TV?
|Sky Deutschland
|Hier live schauen!
Das Zweitliga-Spiel zwischen Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf wird von Sky übertragen. Ihr habt dabei die Möglichkeit, entweder das Einzelspiel zu sehen oder die Konferenz einzuschalten. Los geht es mit den Vorberichten um 12.30 Uhr. Die Einzelübertragung läuft anschließend auf Sky Sport Bundesliga 4, die Konferenz ist auf Sky Sport Bundesliga 2 zu finden.
Moderiert wird die Sendung von Hartmut von Kameke, während Oliver Seidler den Kommentar spricht. Für den Empfang im TV oder per Sky Go ist das Bundesliga-Paket erforderlich. Alternativ könnt Ihr auch auf WOW ausweichen, das aktuell 29,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Laufzeit kostet.
|Spiel
|Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf
|Wettbewerb
|2. Bundesliga, 19. Spieltag
|Datum
|Samstag, 24. Januar 2026
|Uhrzeit
|13.00 Uhr
|Ort
|Heinz-von-Heiden-Arena (Hannover)
Anstoßzeit Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf
Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen
News über Hannover 96
Für Hannover 96 kommt diese Partie sechs Tage nach einem 1:3 in Kaiserslautern. Damit kassierten die Roten nach einem 1:2 in Nürnberg die zweite Niederlage am Stück. Doch in den jüngsten Heimspielen erreichten sie ein 3:0 gegen den Karlsruher SC und eine Nullnummer gegen Bochum.
News über Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf gelang am 16. Januar mit einem 1:0 gegen Arminia Bielefeld der zweite Dreier in Serie. Denn nach einem 0:1 bei Elversberg, der dritten Niederlage am Stück, war das Vorjahr mit einem 2:1 gegen Greuther Fürth geendet.
Form
Bilanz direkte Duelle
Hannover 96 vs. Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen
