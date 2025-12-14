RTL oder nur bei Sky? Wer zeigt / überträgt FC Schalke (S04) vs. 1. FC Nürnberg heute live im Free TV und Live Stream?

Am heutigen Sonntag, 14. Dezember, empfängt Spitzenreiter Schalke 04 den 1. FC Nürnberg. Das Duell findet in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ab 13.30 Uhr statt.

Wer zeigt/überträgt Schalke 04 vs 1. FC Nürnberg heute live im Free-TV und Livestream?

Die Begegnung zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Nürnberg ist heute ausschließlich live bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Anbieter zeigt die Konferenz aller drei Sonntagsspiele der 2. Bundesliga auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga sowie Sky Sport Bundesliga 1. Wer die Begegnung im Einzelspiel verfolgen möchte, schaltet zu Sky Sport Bundesliga 2. Dort beginnt die Übertragung bereits um 13:00 Uhr, moderiert von Yannick Erkenbrecher. Kommentiert wird das Spiel von Hannes Herrmann.

Abrufbar ist die Übertragung zudem im Livestream über SkyGo oder WOW. Für beide Angebote ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

News über Schalke 04

Aktuell thront der FC Schalke 04 an der Spitze der 2. Bundesliga und befindet sich klar auf Aufstiegskurs. Mit 34 Punkten und bereits elf Siegen haben die Knappen ein starkes Zwischenfazit vorzuweisen. Am vergangenen Wochenende gewann Schalke gegen Fortuna Düsseldorf mit 2:0. Für die Treffer von Königsblau zeichneten Kenan Karaman und Vitalie Becker verantwortlich.

News über 1. FC Nürnberg

Als Tabellenelfter geht der 1. FC Nürnberg in die Partie in Gelsenkirchen. Zwar ähnelt die jüngste Bilanz der des Spitzenreiters – drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen –, doch tabellarisch liegen beide Klubs deutlich auseinander. Die Nürnberger liegen mit 19 Punkten auf Rang 11. Zuletzt erkämpften sie sich im Derby gegen Greuther Fürth ein 2:2.

