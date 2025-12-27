Am heutigen Samstag, den 27. Dezember, kommt es im Rahmen der Prmier League am 18. Spieltag zum Duell zwischen dem FC Liverpool und den Wolverhampton Wanderers. Anstoß im Anfield Stadium in Liverpool ist um 16 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RTL oder nur bei Sky? Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers heute live im Free TV und Live Stream?

Für die Partie FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers habt Ihr heute zwei Möglichkeiten: Zum einen zeigt Sky die Begegnung live und zum anderen könnt Ihr über RTL+ einschalten.

Sky ist die Heimat der Premier League! Auch das heutige Spiel wird beim Pay-TV-Anbieter übertragen. Das Einzelspiel seht Ihr auf Sky Sport mix ab 15.50 Uhr.

Fans der Konferenz sehen die Partie zudem auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event, ebenfalls ab 15.50 Uhr.

Im Livestream habt Ihr die Optionen SkyGo oder WOW.

Aufgrund einer Kooperation seht Ihr Liverpool vs. Wolverhampton heute auch live bei RTL+. Hier steht Euch der kostenpflichtige Livestream ab 15.40 Uhr zur Verfügung.

Sowohl für Sky als auch für RTL+ benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Anstoßzeit Liverpool gegen Wolverhampton

Liverpool vs Wolverhampton: Aufstellungen

News über Liverpool

Der FC Liverpool geht mit drei Pflichtspielsiegen in Folge in die Partie. Zuletzt setzte sich die Mannschaft von Trainer Arne Slot mit 2:0 gegen die Tottenham Hotspur durch. Florian Wirtz gelang dabei seine erste Vorlage im Trikot der Reds.

In der Tabelle steht LFC mit 29 Punkten aus 17 Spielen aktuell auf Rang fünf.

News über Wolverhampton

Für die Wolverhampton Wanderers ist die aktuelle Saison bislang eine einzige Enttäuschung. Die Wolves haben noch keines ihrer 17 Partien gewinnen können und 15 davon gingen verloren. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt bereits 16 Punkte, ein Klassenerhalt würde damit nahezu einem Wunder gleichkommen. Mit 37 Gegentreffern stellt die Wolves-Defensive die schwächste Abwehr der Premier League, während die Offensive mit nur 9 eigenen Toren zugleich die harmloseste der Liga ist.

Form

Bilanz direkte Duelle

Liverpool vs Wolverhampton: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.