In der 2. Bundesliga kommt es am Samstag (17. Januar) zur Partie vom Dynamo Dresden gegen Greuther Fürth. Diese geht im Rudolf-Harbig-Stadion über die Bühne. Zudem ertönt der Anpfiff um 13.00 Uhr.

Nach jeweils 17 Zweitliga-Auftritten halten Dynamo Dresden und Greuther Fürth bei 13 und 15 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Dynamo Dresden vs. Greuther Fürth heute live im TV und im Stream sehen könnt.

RTL oder nur bei Sky? Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Greuther Fürth heute im Live Stream und live im Free TV?

Das Duell in der 2. Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und Greuther Fürth könnt Ihr bei Sky verfolgen – wahlweise als Einzelspiel oder innerhalb der Konferenz. Die Vorberichterstattung beginnt um 12.30 Uhr, anschließend läuft die Partie auf Sky Sport Bundesliga 3, in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2. Hartmut von Kameke führt durch die Sendung, den Kommentar übernimmt Torsten Kunde. Um das Spiel im TV oder über Sky Go sehen zu können, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Alternativ steht Euch auch WOW zur Verfügung – für 29,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Buchung.

Spiel Dynamo Dresden - Greuther Fürth Wettbewerb 2. Bundesliga, 18. Spieltag Datum Samstag, 17. Januar 2026 Uhrzeit 13.00 Uhr Ort Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Anstoßzeit Dynamo Dresden vs. Greuther Fürth

Dynamo Dresden vs. Greuther Fürth: Aufstellungen

News über Dynamo Dresden

Nach einem 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf endete die Hinrunde für Dynamo Dresden mit drei Niederlagen. Hierbei unterlag die SGD bei Lautern (1:3), gegen Eintracht Braunschweig (2:3) sowie in Kiel (1:2).

News über Greuther Fürth

Greuther Fürth verlor am 20. Dezember mit einem 1:2 in Düsseldorf zum vierten Mal in sechs Zweitliga-Auftritten. Damit riss eine Serie mit einem 2:2 in Nürnberg sowie einem 3:3 gegen die Hertha.

Form

Bilanz direkte Duelle

Dynamo Dresden vs. Greuther Fürth: Die Tabellen

