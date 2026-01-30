Goal.com
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoMagdeburg
Avnet Arena
team-logoHannover 96
Watch it on Sky DeutschlandWatch it on Sky WOW
Alice Kopp

RTL oder nur bei Sky? Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg vs. Hannover 96 heute im Live Stream und live im TV?

Der 1. FC Magdeburg trifft am Freitag in der 2. Bundesliga auf Hannover 96. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV und Stream verfolgen könnt.

In der 2. Bundesliga findet am Freitag (30. Januar) das Spiel vom 1. FC Magdeburg gegen Hannover 96 statt. Dieses geht in der Avnet-Arena über die Bühne. Dort ertönt der Anpfiff um 18.30 Uhr.

Nach jeweils 19 Zweitliga-Auftritten halten der 1. FC Magdeburg und Hannover 96 bei 20 und 32 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr 1. FC Magdeburg vs. Hannover 96 heute live im TV und im Stream sehen könnt.

RTL oder nur bei Sky? Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg vs. Hannover 96 heute im Live Stream und live im TV?

Die Begegnung in der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hannover 96 könnt Ihr bei Sky verfolgen. Ob Ihr dabei das Einzelspiel einschaltet oder lieber über die Konferenz geht, liegt ganz bei Euch. 

Deutschland 2 Bundesliga
Magdeburg crest
Magdeburg
FCM
Hannover 96 crest
Hannover 96
H96

Ab 18.00 Uhr startet die Vorberichterstattung, danach läuft das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3, während Ihr die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 findet. Stefan Hempel moderiert, Marcus Lindemann kommentiert. 

Damit Ihr im TV oder über Sky Go zuschauen könnt, braucht Ihr das Bundesliga-Paket. Alternativ könnt Ihr auch über WOW gehen – dort kostet das Abo derzeit 29,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Buchung.

Spiel1. FC Magdeburg - Hannover 96
Wettbewerb2. Bundesliga, 20. Spieltag
DatumFreitag, 30. Januar 2026
Uhrzeit18.30 Uhr
OrtAvnet-Arena (Magdeburg)

Anstoßzeit 1. FC Magdeburg vs. Hannover 96

1. FC Magdeburg vs. Hannover 96: Aufstellungen

Magdeburg vs Hannover 96 Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Sander

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Titz

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über den 1. FC Magdeburg

Für den 1. FC Magdeburg kommt diese Partie sechs Tage nach einem 1:2 gegen Dynamo Dresden. Damit riss eine Serie mit vier Dreiern und einem 3:3 gegen Holstein Kiel. Nach der Partie gegen die Störche gelangen zuerst ein 3:2 in Kaiserslautern sowie ein 3:0 in Braunschweig.

News über Hannover 96

Hannover 96 setzte sich hingegen am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf mit 4:0 durch. Hiermit kehrten die Roten nach vier Zweitliga-Partien auf die Erfolgsspur zurück. Einem 3:0 gegen den Karlsruher SC folgten Punktteilungen in Münster sowie gegen den VfL Bochum, ein 1:2 in Nürnberg und ein 1:3 in Kaiserslautern.

Form

FCM
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/8
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

H96
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

FCM

Letzte 5 Spiele

H96

1

Sieg

2

Unentschieden

2

Siege

6

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

1. FC Magdeburg vs. Hannover 96: Die Tabellen

1. FC Magdeburg vs. Hannover 96 (2. Bundesliga) live anschauen: Nützliche Links

