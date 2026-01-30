In der 2. Bundesliga findet am Freitag (30. Januar) das Spiel vom 1. FC Magdeburg gegen Hannover 96 statt. Dieses geht in der Avnet-Arena über die Bühne. Dort ertönt der Anpfiff um 18.30 Uhr.

Nach jeweils 19 Zweitliga-Auftritten halten der 1. FC Magdeburg und Hannover 96 bei 20 und 32 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr 1. FC Magdeburg vs. Hannover 96 heute live im TV und im Stream sehen könnt.

RTL oder nur bei Sky? Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg vs. Hannover 96 heute im Live Stream und live im TV?

Die Begegnung in der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hannover 96 könnt Ihr bei Sky verfolgen. Ob Ihr dabei das Einzelspiel einschaltet oder lieber über die Konferenz geht, liegt ganz bei Euch.

Ab 18.00 Uhr startet die Vorberichterstattung, danach läuft das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3, während Ihr die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 findet. Stefan Hempel moderiert, Marcus Lindemann kommentiert.

Damit Ihr im TV oder über Sky Go zuschauen könnt, braucht Ihr das Bundesliga-Paket. Alternativ könnt Ihr auch über WOW gehen – dort kostet das Abo derzeit 29,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro bei monatlicher Buchung.

Spiel 1. FC Magdeburg - Hannover 96 Wettbewerb 2. Bundesliga, 20. Spieltag Datum Freitag, 30. Januar 2026 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Avnet-Arena (Magdeburg)

Anstoßzeit 1. FC Magdeburg vs. Hannover 96

1. FC Magdeburg vs. Hannover 96: Aufstellungen

Magdeburg vs Hannover 96 Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer P. Sander Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer C. Titz

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den 1. FC Magdeburg

Für den 1. FC Magdeburg kommt diese Partie sechs Tage nach einem 1:2 gegen Dynamo Dresden. Damit riss eine Serie mit vier Dreiern und einem 3:3 gegen Holstein Kiel. Nach der Partie gegen die Störche gelangen zuerst ein 3:2 in Kaiserslautern sowie ein 3:0 in Braunschweig.

News über Hannover 96

Hannover 96 setzte sich hingegen am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf mit 4:0 durch. Hiermit kehrten die Roten nach vier Zweitliga-Partien auf die Erfolgsspur zurück. Einem 3:0 gegen den Karlsruher SC folgten Punktteilungen in Münster sowie gegen den VfL Bochum, ein 1:2 in Nürnberg und ein 1:3 in Kaiserslautern.

Form

Bilanz direkte Duelle

1. FC Magdeburg vs. Hannover 96: Die Tabellen

