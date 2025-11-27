In der Europa League kommt es am Donnerstag (27. November) zur Partie vom VfB Stuttgart bei den Go Ahead Eagles Deventer. Diese steigt in der De Adelaarshorst. Der Anpfiff ertönt um 21.00 Uhr.

Nach jeweils vier Begegnungen in der Europa League halten die Go Ahead Eagles Deventer und der VfB Stuttgart beide bei sechs Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr den VfB Stuttgart bei den Go Ahead Eagles Deventer heute live im TV und im Stream sehen könnt.

RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart bei Go Ahead Eagles Deventer heute live im Free TV und Live Stream?

RTL überträgt das Aufeinandertreffen zwischen den Go Ahead Eagles Deventer und dem VfB Stuttgart im Free TV ab 20.35 Uhr. Dann kommen Wolff-Christoph Fuss als Kommentator, Lothar Matthäus als Experte sowie Laura Papendick als Moderatorin zum Einsatz.

Zudem könnt Ihr die Partie im De Adelaarshorst via STREAM bei RTL+ sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz schauen. Hierbei kommentieren Cornelius Küpper in voller Länge bzw. Robby Hunke in der Konferenz. In der Sendung Matchday kommen Moderatorin Jana Wosnitza, Experte Patrick Helmes und Community-Host Julius Fellermann zum Einsatz. Anders als für die Ausstrahlung im TV benötigt Ihr bei RTL+ das Premium, Max oder Family-Modell – diese Pakete kosten Euch 8,99 Euro, 12,99 Euro und 18,99 Euro.

Spiel Go Ahead Eagles Deventer - VfB Stuttgart Wettbewerb Europa League, Ligaphase, 5. Spieltag Datum Donnerstag, 27. November 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort De Adelaarshorst (Deventer)

News über die Go Ahead Eagles Deventer

Die Go Ahead Eagles Deventer bestreiten das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart drei Wochen nach einem 0:2 bei RB Salzburg. Die zweite Niederlage nach einem 0:1 gegen FCSB beendete eine Serie mit zwei 2:1 bei Panathinaikos sowie gegen Aston Villa.

News über den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart feierte am 6. November mit einem 2:0 gegen Feyenoord Rotterdam den zweiten Sieg in dieser Ligaphase. Damit kehrten die Schwaben nach einem 0:2 in Basel sowie einem 0:1 in Fenerbahce auf die Siegerstraße zurück. Zum Auftakt war ihnen ein 2:1 gegen Celta Vigo gelungen.

VfB Stuttgart bei Go Ahead Eagles Deventer: Die Tabellen

