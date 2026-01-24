In der 2. Bundesliga finden die Spiele der 19. Runde statt. Der 1. FC Magdeburg trifft dabei am Samstag (24. Januar) auf Dynamo Dresden . Der Anpfiff im Elb-Clásico erfolgt um 20.30 Uhr.

Die Avnet-Arena dient zudem als Kulisse des Aufeinandertreffens zwischen dem FCM und der SGD. Der 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden stehen bei 20 bzw. 16 Punkten.

GOAL zeigt Euch in diesem Artikel, wo Ihr 1. FC Magdeburg vs. Dynamo Dresden im LIVE STREAM und im TV verfolgen könnt.

RTL, NITRO oder nur bei Sky? Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg vs. Dynamo Dresden heute live im Free TV und Live Stream?

Das Traditionsspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden ist im Free TV zu sehen. NITRO überträgt die Begegnung live, die Vorberichte beginnen dort um 20.15 Uhr. Anna Kraft moderiert die Sendung, Patrick Helmes steht als Experte bereit, während Robby Hunke den Kommentar übernimmt. Wer das Spiel zusätzlich oder alternativ per Stream verfolgen möchte, kann über RTL+ einschalten. Dafür wird eines der Abos Premium, Max oder Family benötigt, die aktuell 8,99 Euro, 12,99 Euro beziehungsweise 18,99 Euro pro Monat kosten.

Darüber hinaus zeigt auch Sky die Partie aus der Avnet Arena live und in voller Länge – sowohl im TV als auch im LIVE STREAM. Am Mikrofon sitzt Hansi Küpper. Die Vorberichterstattung startet auf Sky Sport 2 bereits um 19.30 Uhr. Voraussetzung ist ein aktives Sky-Abo inklusive Zugriff auf Sky Go. Alternativ steht Euch auch WOW zur Verfügung, das derzeit 29,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro pro Monat kostet.

Spiel 1. FC Magdeburg – Dynamo Dresden Wettbewerb 2. Bundesliga, 19. Spieltag Datum Samstag, 24. Januar 2026 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Avnet-Arena (Berlin)

1. FC Magdeburg vs. Dynamo Dresden: Aufstellungen

Magdeburg vs Dynamo Dresden Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer P. Sander Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Stamm

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den 1. FC Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg startete am 16. Januar mit einem 3:0 in Braunschweig ins neue Jahr. Damit feierte der FCM den vierten Dreier binnen fünf Zweitliga-Auftritten. Nach einem 3:3 gegen Holstein Kiel vom 13. Dezember kehrte man mit einem 3:2 in Kaiserslautern auf die Erfolgsspur zurück.

News über Dynamo Dresden

Dynamo Dresden setzte sich vor einer Woche gegen Greuther Fürth mit 2:0 durch. Damit riss eine Serie mit drei Niederlagen. Denn nach einem 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf unterlag die SGD bei Lautern mit 1:3, gegen Eintracht Braunschweig mit 2:3 und einem 1:2 in Kiel.

Form

Bilanz direkte Duelle

1. FC Magdeburg vs. Dynamo Dresden: Die Tabellen

