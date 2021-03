Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel: TV, LIVE-STREAM und Co. - so wird der DFB-Pokal übertragen

Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel: Die Pokal-Überraschungsmannschaften im direkten Duell. Hier lest Ihr, wo die Partie live übertragen wird.

Im Viertelfinale des DFB-Pokals treffen die beiden bisherigen Überraschungsmannschaften des Turniers aufeinander: Rot-Weiss Essen aus der Regionalliga West empfängt Zweitligist Holstein Kiel. Auf dem Weg ins Viertelfinale schalteten beide Mannschaften mehrmals überraschend höherklassigere Teams aus. So setzte sich der Regionalligist in der DFB-Pokal-Saison 20/21 gegen die Bundesligisten Arminia Bielefeld (1:0) sowie Zweitligist Fortuna Düsseldorf (3:2) durch und schlug - als bisherige Krönung - Bayer Leverkusen im Achtelfinale mit 3:2 nach Verlängerung

Holstein Kiel setzte sogar noch einen drauf: Mit einem Sieg nach Elfmeterschießen (6:5) gegen Titelverteidiger und Rekordsieger FC Bayern München beendeten die Norddeutschen das "Projekt Titelverteidigung" der Bayern bereits in der zweiten Pokal-Runde und setzten ein deutliches Ausrufezeichen. Auch im Achtelfinale gegen SV Darmstadt 98 zeigte Kiel keine Nerven: Ebenfalls vom Elfmeterpunkt konnte das Duell der Zweitligisten mit 7:6 für sich entschieden werden. Der problemlose 7:1-Sieg in der ersten Runde gegen den Oberligisten 1. FC Rielasingen-Arlen markiert damit das einzige Spiel der Kieler in dieser DB-Pokal-Runde, das nach 90 Minuten entschieden war.

Nicht nur im Pokal sind Rot-Weiss Essen und Holstein Kiel in dieser Saison in guter Form: In der Regionalliga West belegt Essen nach 23 Spieltagen derzeit den zweiten Tabellenplatz, auch Holstein Kiel ist in der 2. Bundesliga derzeit Zweiter und damit auf Aufstiegskurs. Die letzte Begegnung zwischen den beiden Teams ist bereits 14 Jahre her: Damals gewann Rot-Weiss Essen in der Regionalliga Nord zuhause mit 2:1, das Hinspiel konnten die Kieler mit 3:1 für sich entscheiden. Insgesamt trafen die Mannschaften bereits zwölfmal aufeinander, wobei Essen achtmal und Kiel viermal als Sieger vom Platz ging.

Das direkte Aufeinandertreffen beider Überraschungsmannschaften der Pokalsaison 2020/2021 garantiert, dass zumindest eine unterklassige Mannschaft im DFB-Pokal-Halbfinale vertreten sein wird. Welche dies sein wird, wird am Mittwochabend im Stadion Essen entschieden. Anstoß der Partie ist um 18.30 Uhr.

In diesem Artikel zeigen wir Euch, wie und wo Ihr das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Rot-Weiss Essen und Holstein Kiel im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Zudem präsentieren wir hier die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese bekanntgegeben werden und weitere Informationen und Hintergründe zur Partie.

DFB-Pokal: Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel heute live - die Partie auf einen Blick

Begegnung Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel Wettbewerb DFB-Pokal (Viertelfinale) Datum Mittwoch, 03. März 2021 |18:30 Uhr Ort Stadion Essen, Essen

Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel heute live: Wie Ihr die Übertragung im TV verfolgen könnt

Alle Viertelfinal-Begegnungen des DFB-Pokals werden live im Fernsehen übertragen. Im Fall der Partie Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel allerdings hinter einer Paywall: Der Pay-TV-Sender Sky hält die exklusiven Rechte zur TV-Übertragung der Begegnung. Hier findet Ihr alle Informationen darüber, wie Ihr Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel live verfolgen könnt.

Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel: Die Übertragung live im Pay-TV bei Sky

Sky zeigt die Begegnung zwischen Rot-Weiss Essen und Holstein Kiel live und in ganzer Länge auf den Sendern SkySport 2 und SkySport 2 HD. Um 18.15 Uhr beginnt die Übertragung mit Vorberichten und Hintergrundinformationen. Ab 18.30 Uhr rollt dann der Ball, für TV-Zuschauer berichtet Martin Groß als Kommentator live aus dem Essener Stadion.

Um die Übertragung verfolgen zu können, müsst Ihr allerdings ein Abonnement beim Bezahlsender Sky abschließen. Wieviel dies kostet und welche Zeiträume verfügbar sind, könnt Ihr auf der offiziellen Website von Sky nachlesen.

Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel heute live schauen: Alle Informationen zur Übertragung des DFB-Pokal-Viertelfinals

Sender : Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Beginn der Übertragung : 18.15 Uhr

: 18.15 Uhr Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentator: Martin Groß

Quelle: Getty Images

Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel: Das DFB-Pokal-Viertelfinale heute im LIVE-STREAM verfolgen - so gehts

Falls Ihr das Duell zwischen Rot-Weiss Essen und Holstein Kiel nicht vor dem Fernsehen verfolgen könnt oder wollt, bietet Sky für Abonnenten zudem eine Übertragung via LIVE-STREAM an. Den LIVE-STREAM könnt Ihr entweder über die Sky-Go-App oder Sky Ticket sehen, wir zeigen Euch hier, wie die beiden Möglichkeiten funktionieren.

Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel heute im LIVE-STREAM mit der Sky Go-App schauen

Nach Abschluss eines Sky-Abonnements könnt Ihr Euch die Sky Go-App kostenfrei herunterladen. Die App ist für alle mobile Geräte verfügbar und bietet eine im Bild und Ton identische Übertragung zu der im Fernsehen. Hier findet Ihr nähere Informationen inklusive der Downloadlinks.

Sky Ticket: So könnt Ihr Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel heute im LIVE-STREAM ohne längerfristiges Sky-Abonnement verfolgen

Wenn Ihr keine Lust auf ein längerfristiges Sky-Abonnement habt, könnte Sky Ticket das richtige Angebot für Euch sein: Auf diesem Weg könnt Ihr zu flexibleren Konditionen Rot-Weis Essen vs. Holstein Kiel und viele weitere Partien verfolgen. Sky Ticket bietet zwar keinen Zugriff auf die TV-Sender, aber dafür auf alle LIVE-STREAMs und ist monatlich kündbar.

Das Angebot kostet im ersten Monat 9,99 Euro, anschließend 29,99 Euro für jeden weiteren. Als weitere Alternative könnt Ihr zudem auch das Sky-Tagesticket für 9,99 Euro nutzen, um einen Tag lang Zugriff auf die LIVE-Stream Mediathek von Sky zu erhalten und so live bei einer wichtigen Partie Eurer Lieblingsmannschaft dabei zu sein.

In dieser Woche steht das Viertelfinale gegen @rot_weiss_essen im @DFB_Pokal an! 🤩 Unseren Vorbericht, die Pressekonferenz und ein Interview mit Kapitän Hauke Wahl findet ihr ab sofort in der KSV-App und auf https://t.co/IJPNOFnTdC: https://t.co/i69QtfTG8i#DFBPokal #KielAhoi pic.twitter.com/HLMmoKjr2b — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) March 1, 2021

Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel live sehen: Die Aufstellungen - so lassen die Trainer spielen

Der LIVE-TICKER bei Goal: Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel heute live verfolgen

Kurz vor Anpfiff der Begegnung Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel könnt Ihr hier lesen, in welcher Aufstellung die Coaches Christian Neidhart und Ole Werner ihre Mannschaften aufs Feld schicken.

Ihr könnt das DFB-Viertelfinale zwischen Rot-Weiss Essen und Holstein Kiel nicht live im Fernsehen schauen, wollt aber trotzdem immer auf dem aktuellen Stand sein, um nichts zu verpassen? Dann schaut am besten bei Goal vorbei: Der Goal LIVE-TICKER bleibt für Euch am Ball. Goal berichtet fast in Echtzeit, bietet zudem stets die aktuellsten Statistiken und viele weitere Hintergrundinformationen zur Begegnung. Hier geht's lang!