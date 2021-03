Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel live: Der DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER - 0:0

Im Viertelfinale kommt es heute zum Duell zwischen Rot-Weiss Essen und Holstein Kiel. Wer setzt sich durch? Der DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER.

Hochspannung im DFB-Pokal: Mit Rot-Weiss Essen und Holstein Kiel tritt ein Viertligist gegen einen Vertreter aus der 2. Bundesliga an. Anpfiff der Partie ist heute um 18.30 Uhr. Hier gibt's die komplette Partie im LIVE-TICKER.

Kiel hatte auf dem Weg in die Runde der letzten acht Bayern München ausgeschaltet, Essen räumte mit Bayer Leverkusen und Arminia Bielefeld sowie Zweitligist Fortuna Düsseldorf sogar drei höherklassige Teams aus dem Wettbewerb. "Wenn du drei Gegner dieser Kragenweite schlägst, ist das kein Zufall", sagte Werner. Rot-Weiss Essen sei "immer noch ein großer Name im Fußball. Im Westen knapp hinter Schalke und Dortmund".

Falls Ihr das Spiel nicht hier im LIVE-TICKER, sondern lieber live im TV und LIVE-STREAM verfolgen wollt, dann könnt Ihr das natürlich auch heute tun. In einem separaten Artikel auf unserer Seite findet Ihr alle Informationen zur Übertragung der Partie zwischen Essen und Kiel.

Rot-Weiss Essen - Holstein Kiel 0:0 Tore - Aufstellung RWE Davari - Heber, Grote, Hahn - Herzenbruch , Hildebrandt, Kehl-Gomez, Grund - Young, Engelmann, Kefkir Aufstellung KIE Gelios - Dehm, Lorenz, Wahl, Krkeskov - Mühling, Porath - Bartels, Lee, Serra Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

DFB-Pokal: Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER - ANPFIFF

1' Der Ball rollt in Essen. Im Ruhrpott ist es trocken bei 13 Grad, es bieten sich also gute Bedingungen für ein hoffentlich unterhaltsames Spiel. Lediglich der Rasen fügt sich nicht ins Bild, der lässt zu wünschen übrig.

Vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Markus Schmidt betraut. Der erfahrene Bundesliga-Referee kommt zu seinem 36. Einsatz im DFB-Pokal. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Christof Günsch und Markus Häcker. Als vierter Offizieller fungiert Guido Kleve.

Vor Beginn | Direkt miteinander zu tun hatten es beide Vereine zwischen 2001 und 2006 in der Regionalliga Nord - damals noch dritthöchste Spielklasse - und zwischen 1978 und 1991 in der 2. Liga (Staffel Nord). Essen hatte meist das bessere Ende, gewann acht Partien bei zur zwei Niederlagen. Vor allem hat RWE zu Hause gegen Kiel alle sieben Pflichtspiele gewonnen und dabei lediglich einen Gegentreffer kassiert.

Vor Beginn | Zum vierten Mal steht Kiel in einem Viertelfinale des DFB-Pokals. Lediglich einmal gingen die Störche noch einen Schritt weiter, standen 1941 im Halbfinale, wo gegen den FC Schalke 04 Endstation war (0:6).

Vor Beginn | Auch Kiel ist derzeit Tabellenzweiter - nur eben zwei Klassen höher. Die Störche also dürfen ebenfalls von einem Aufstieg träumen. In der Fremde verloren die Norddeutschen in dieser Saison lediglich eine Begegnung - das aber passierte jüngst in Fürth (1:2). Dies war die einzige Niederlage während der letzten acht Pflichtspiele, von denen fünf gewonnen wurden - zuzüglich des Pokal-Achtelfinales gegen Darmstadt 98, welches erst im Elfmeterschießen entschieden wurde. Diesen Weg über die letzte Instanz ging die KSV auch zuvor gegen den FC Bayern München. In der 1. Runde wurde der 1. FC Rielasingen-Arlen problemlos mit 7:1 aus dem Weg geräumt.

Vor Beginn | Ausgerechnet Fortunas zweite Mannschaft fügte den Essenern im letzten Regionalligaspiel am Freitag eine empfindliche 0:3-Pleite bei. Damit endetet eine 391 Tage andauernde Serie ohne Pflichtspielniederlage. Darüber hinaus lässt sich die aktuelle Form der Mannschaft schwer einschätzen, denn regelmäßige Spiele fehlten zuletzt. Davor nämlich war man letztmals Anfang Februar im Pokal-Achtelfinale gegen die Werkself im Einsatz. Überdies gab es im Januar noch zwei weitere Meisterschaftspartien beim SC Wiedenbrück (0:0) und gegen den Bonner SC (2:0). Mahr gab es im aktuellen Kalenderjahr nicht.

Vor Beginn | Regionalliga West gegen 2. Bundesliga - das steht als Schlagzeile über diesem Viertelfinale des DFB-Pokals. Der Tabellenzweite aus der vierthöchsten deutschen Spielklasse gilt als größter verbliebener Außenseiter im laufenden Wettbewerb. RWE hat auf dem bisherigen Weg bereits drei höherklassige Vereine ausgeschaltet - die Bundesligisten Bielefeld (1:0) und Leverkusen (2:1 n. V.) sowie dazwischen den Zweitligisten Düsseldorf (3:2).

Vor Beginn | Zwei Umstellungen nimmt Ole Werner vor. Anstelle von Niklas Hauptmann und Fabian Reese, die auf der Bank Platz nehmen werden, rücken Finn Porath und Janni-Luca Serra in Kiels Anfangsformation.

Vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel am vergangenen Freitag tauscht Christian Neidhart drei Akteure aus. Auf der Bank finden sich Jonas Behounek und Cedric Harenbrock wieder, Jan-Lucas Dorow steht nicht im Kader. Dafür sind Felix Herzenbruch, Jonas Hildebrandt und Oguzhan Kefkir neu in Essens Startelf.

Vor Beginn | Dem stellt sich Holstein Kiel in folgender Besetzung entgegen: Gelios - Dehm, Lorenz, Wahl, Kirkeskov - Meffert, Mühling, Porath - Bartels, Lee, Serra.

Vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Rot-Weiss Essen geht die heute Aufgabe mit diesen elf Spielern an: Davari - Heber, Grote, Hahn - Herzenbruch, Hildebrandt, Kehl-Gomez, Grund - Young, Engelmann, Kefkir.

Vor Beginn | Herzlich willkommen im DFB-Pokal zur Begegnung im Viertelfinale zwischen Rot-Weiss Essen und Holstein Kiel.

Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel live: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Rot-Weiss Essen:

Davari - Heber, Grote, Hahn - Herzenbruch , Hildebrandt, Kehl-Gomez, Grund - Young, Engelmann, Kefkir

Holstein Kiel setzt auf folgende Aufstellung:

Gelios - Dehm, Lorenz, Wahl, Krkeskov - Mühling, Porath - Bartels, Lee, Serra

Diese #Startelf tritt gleich gegen Rot-Weiss Essen an:



Gelios

Kirkeskov

Lee

Mühling

Lorenz

Dehm

Serra

Wahl

Meffert

Porath

Bartels



Zunächst auf der Bank: Dähne (ETW), Komenda, Arslan, Reese, Ignjovski, Neumann, Mees, Girth, Hauptmann. #RWEKSV #DFBPokal #HolsteinKiel #KielAhoi pic.twitter.com/Z6oce6mnMa — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) March 3, 2021

Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel heute ... im TV Sky im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

Im DFB-Pokal wird heute das Viertelfinale gespielt. In einem extra Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Essen und Kiel heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Quelle: Getty Images

Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel im LIVE-TICKER - der Vorbericht zur Partie: Der "krasse Außenseiter" darf träumen: Essens Millionen-Spiel gegen Kiel

Rot-Weiss Essen kämpft gegen Holstein Kiel um den Sprung ins Pokalhalbfinale - und darf als Favoritenschreck durchaus träumen.

Es geht um viel für Rot-Weiss Essen. Sportlich winkt der größte Erfolg seit 27 Jahren, finanziell gar ein "exorbitanter Quantensprung" - der Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals wäre ein Stück Vereinsgeschichte für den Regionalligisten. Und im Weg steht dieses Mal "nur" ein zweitklassiger Klub, am Mittwoch (18.30 Uhr) kommt Holstein Kiel in den Pott.

Fühlt sich das für den Favoritenschreck nicht beinahe einfach an? Trainer Christian Neidhart muss erstmal schmunzeln angesichts dieser Frage. "Wir sind der klare Underdog, auch gegen Kiel krasser Außenseiter", sagt der 52-Jährige. Und lässt dann doch durchblicken, dass man in Essen ziemlich zufrieden ist mit diesem Los.

"Wir wollten nicht unbedingt gegen Dortmund oder Leipzig spielen", sagt Neidhart, "aber Kiel spielt sicher auch lieber gegen Essen als gegen einen von denen. Für beide Klubs ist das ein Toplos."

Und Rot-Weiss hat ja gezeigt, was möglich ist für einen unterklassigen Klub. Bundesligist Arminia Bielefeld stolperte in der ersten Runde über den Außenseiter, dann war Zweitligist Fortuna Düsseldorf dran, im Achtelfinale verabschiedete sich das millionenschwere Bayer Leverkusen gegen Essen aus dem Pokal.

Ein Sieg fehlt jetzt noch, dann steht RWE als erst zweiter Viertligist in der Runde der letzten Vier, der 1. FC Saarbrücken hatte das im vergangenen Jahr schon mal geschafft. Diese Chance ist geradezu einmalig, und deshalb will auch niemand in Essen dieses Viertelfinale als "Bonusspiel" sehen, als ein Duell, in dem nichts zu verlieren ist.

"Das ist das DFB-Pokal-Viertelfinale", sagte Klubchef Marcus Uhlig bei RevierSport, und allein die wirtschaftliche Situation würde sich durch ein Weiterkommen völlig verändern: "Für uns wäre das Geld nicht nur ein Beiwerk wie vielleicht für einen Erstligisten. Es wäre für Rot-Weiss Essen ein exorbitanter Quantensprung."

Etwa zwei Millionen Euro hat der Klub in dieser Pokalsaison bereits verdient, weitere zwei Millionen würde ein Sieg am Mittwoch bringen. Vor allem wegen dieser Einnahmen kommt Essen bislang ordentlich durch die Coronakrise.

Und, weil RWE eben doch kein ganz normaler Viertligist ist. 5000 Dauerkarten hat der Pokalsieger von 1953 für diese Saison absetzen können, obwohl ja keine Aussicht auf Stadionbesuche besteht.

Vor Duell gegen Holstein Kiel: Essen verliert zum ersten Mal nach über einem Jahr

Befeuert wird die Zuneigung der Fans auch vom sportlichen Erfolg: Mehr als ein Jahr lang hatte Essen kein Pflichtspiel verloren, ausgerechnet am vergangenen Freitag endete diese Serie nach 391 Tagen gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf (0:3).

Klubchef Uhlig bittet allerdings darum, "die Kirche im Dorf" zu lassen: "Es war doch klar, dass der Tag der ersten Niederlage kommen wird." Man habe nun ja die Gelegenheit, eine neue Serie zu starten.

Und dann wäre sogar das Finale nicht mehr allzu fern. "Jeder von uns träumt ein bisschen von Berlin", sagte Top-Stürmer Simon Engelmann dem SID bei einem Termin mit DFB-Pokal-Partner Ergo, "jeder will den Weg noch weitergehen."

Artikel wird unten fortgesetzt

Spätestens dann würden Erinnerungen wach an das Jahr 1994. Damals stürmte Essen zum zweiten Mal bis ins Pokalfinale, wurde begleitet von mehr als 30.000 Fans - und unterlag erst dort Werder Bremen.

Quelle: SID

Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel live: Der DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER - das Duell im Überblick