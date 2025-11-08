Rot-Weiss Essen ist heute (8. November) in der 3. Liga zu Gast beim FC Ingolstadt. Das Duell des 14. Spieltags wird um 14 Uhr angestoßen. Als Spielstätte dient der Audi-Sportpark (Ingolstadt).
Im folgenden Absatz erfahrt Ihr, wer die Partie live überträgt.
Rot-Weiss Essen bei FC Ingolstadt heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?
|MagentaSport
|Hier live sehen!
Das Duell zwischen Ingolstadt und Essen ist nicht im Free-TV, sondern live bei MagentaSport zu sehen.
Der Pay-TV-Sender startet bereits um 13.45 Uhr mit der Vorberichterstattung und schickt folgendes Moderations- und Kommentatorenteam ins Rennen:
- Kommentator: Franz Büchner
- Moderation: Simon Köpfer
Anstoßzeit Ingolstadt gegen RW Essen
Ingolstadt vs. RW Essen: Aufstellungen
Rot-Weiss Essen bei FC Ingolstadt heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga? News über Ingolstadt
Nach drei Siegen in Folge in der Liga mussten die Schanzer am vergangenen Spieltag wieder eine Niederlage hinnehmen. Gegen Viktoria Köln verlor das Team mit 1:3. In der 3. Liga rangiert man derzeit im unteren Tabellendrittel.
Rot-Weiss Essen bei FC Ingolstadt heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga? News über RW Essen
Bei den Essenern läuft es deutlich besser: Die Mannschaft ist bereits fünf Spiele ungeschlagen. Diese Serie wollen sie auch heute fortsetzen. Der Rückstand auf Tabellenführer MSV Duisburg beträgt aktuell nur drei Punkte.