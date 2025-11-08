Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoIngolstadt
team-logoRW Essen
Marko Brkic

Rot-Weiss Essen bei FC Ingolstadt heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

In der 3. Liga treffen der FC Ingolstadt und Rot-Weiss Essen aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Rot-Weiss Essen ist heute (8. November) in der 3. Liga zu Gast beim FC Ingolstadt. Das Duell des 14. Spieltags wird um 14 Uhr angestoßen. Als Spielstätte dient der Audi-Sportpark (Ingolstadt).

Im folgenden Absatz erfahrt Ihr, wer die Partie live überträgt.

Rot-Weiss Essen bei FC Ingolstadt heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

Das Duell zwischen Ingolstadt und Essen ist nicht im Free-TV, sondern live bei MagentaSport zu sehen.

Der Pay-TV-Sender startet bereits um 13.45 Uhr mit der Vorberichterstattung und schickt folgendes Moderations- und Kommentatorenteam ins Rennen:

  • Kommentator: Franz Büchner
  • Moderation: Simon Köpfer

Anstoßzeit Ingolstadt gegen RW Essen

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

Ingolstadt vs. RW Essen: Aufstellungen

Ingolstadt vs RW Essen Aufstellungen

IngolstadtHome team crest

4-1-4-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestESN
25
K. Eisele
19
Linus Rosenlöcher
32
S. Lorenz
20
Y. Deichmann
15
J. Scholz
22
M. Costly
17
M. Besuschkow
8
F. Carlsen
14
M. Plath
10
D. Kaygin
29
Julian Kügel
1
J. Golz
14
L. Brumme
33
T. Kraulich
2
M. Kostka
23
J. Rios Alonso
10
M. Obuz
28
T. Moustier
24
K. Mizuta
6
A. Arslan
26
Torben Müsel
9
J. Cuber Potocnik

4-2-3-1

ESNAway team crest

FCI
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Wittmann

ESN
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • U. Koschinat

Deutschland 3 Liga
Ingolstadt crest
Ingolstadt
FCI
Hoffenheim II crest
Hoffenheim II
TSG
Deutschland 3 Liga
Saarbruecken crest
Saarbruecken
SAB
RW Essen crest
RW Essen
ESN

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Rot-Weiss Essen bei FC Ingolstadt heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga? News über Ingolstadt

Nach drei Siegen in Folge in der Liga mussten die Schanzer am vergangenen Spieltag wieder eine Niederlage hinnehmen. Gegen Viktoria Köln verlor das Team mit 1:3. In der 3. Liga rangiert man derzeit im unteren Tabellendrittel.

Rot-Weiss Essen bei FC Ingolstadt heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga? News über RW Essen

Bei den Essenern läuft es deutlich besser: Die Mannschaft ist bereits fünf Spiele ungeschlagen. Diese Serie wollen sie auch heute fortsetzen. Der Rückstand auf Tabellenführer MSV Duisburg beträgt aktuell nur drei Punkte.

Form

FCI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

ESN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

FCI

Letzte 5 Spiele

ESN

1

Sieg

2

Unentschieden

2

Siege

5

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Ingolstadt vs RW Essen: Die Tabellen

Rot-Weiss Essen bei FC Ingolstadt heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga? Nützliche Links

0