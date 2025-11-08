Rot-Weiss Essen ist heute (8. November) in der 3. Liga zu Gast beim FC Ingolstadt. Das Duell des 14. Spieltags wird um 14 Uhr angestoßen. Als Spielstätte dient der Audi-Sportpark (Ingolstadt).

Im folgenden Absatz erfahrt Ihr, wer die Partie live überträgt.

Rot-Weiss Essen bei FC Ingolstadt heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

Das Duell zwischen Ingolstadt und Essen ist nicht im Free-TV, sondern live bei MagentaSport zu sehen.

Der Pay-TV-Sender startet bereits um 13.45 Uhr mit der Vorberichterstattung und schickt folgendes Moderations- und Kommentatorenteam ins Rennen:

Kommentator : Franz Büchner

: Franz Büchner Moderation: Simon Köpfer

Anstoßzeit Ingolstadt gegen RW Essen

Ingolstadt vs. RW Essen: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Nach drei Siegen in Folge in der Liga mussten die Schanzer am vergangenen Spieltag wieder eine Niederlage hinnehmen. Gegen Viktoria Köln verlor das Team mit 1:3. In der 3. Liga rangiert man derzeit im unteren Tabellendrittel.

Bei den Essenern läuft es deutlich besser: Die Mannschaft ist bereits fünf Spiele ungeschlagen. Diese Serie wollen sie auch heute fortsetzen. Der Rückstand auf Tabellenführer MSV Duisburg beträgt aktuell nur drei Punkte.

Form

Bilanz direkte Duelle

Ingolstadt vs RW Essen: Die Tabellen

Rot-Weiss Essen bei FC Ingolstadt heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga? Nützliche Links

