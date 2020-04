Saison abgebrochen: PSG wird zum Meister der Ligue 1 gekrönt

Die Ligue 1 wird aufgrund der Coronakrise abgebrochen und Tabellenführer PSG wird zum Meister gekürt.

Frankreichs Premierminister Edouard Philippe hatte es am Dienstag bereits angedeutet, nun steht die Entscheidung fest: Die Saison der wird abgebrochen und der souveräne Spitzenreiter zum Meister ernannt. Diese Entscheidung traf der Vorstand des französischen Ligaverbands LFP am Donnerstag. Sie wird am Nachmittag durch den LFP-Aufsichtsrat ratifiziert und soll am Abend auch offiziell verkündet werden. Damit zieht die erste der fünf europäischen Top-Ligen drastische Konsequenzen aus der anhaltenden Coronakrise.

Die Abschlusstabelle setzt sich dabei aus den pro Spiel erzielten Punkte zusammen - Tabellenführer PSG, das neben ein Spiel weniger als der Rest der Teams auf dem Konto hat, wird so mit 2,52 Zählern pro Partie zum Meister gekrönt.

Ligue 1 abgebrochen: Marseille und Rennes folgen PSG in die

Für den Klub von Thomas Tuchel ist es der neunte Meistertitel der Historie. Paris liegt nur noch eine Meisterschaft hinter Rekordtitelträger AS Saint-Etienne und es ist außerdem die siebte Meisterschaft für PSG seit der Übernahme durch Quatar Sports Investments im Jahr 2012.

Abschlusstabelle der Ligue 1 2019/20 (nach Quotient)

Platz Verein Punkteschnitt 1 PSG 2,51 2 2 3 1,78 4 1,75 5 1,46 6 1,46 7 1,42 8 HSC 1,42

Während Olympique Marseile und Stade Rennes die Champions-League-Plätze belegen, müssen der SC Amiens und der nach 28 gespielten Partien und 0,82 bzw. 0,46 Punkten pro Begegnung derweil den Abstieg in die Ligue 2 antreten.

Mehr Teams

Playoffs um einen Platz in der Ligue 1 wird es in diesem Jahr nicht geben. Der Tabellendrittletzte Olympique schafft dadurch automatisch den Klassenerhalt. Aus der Ligue 2 steigen der FC Lorient und Racing Lens auf.

In der werden OSC Lille, Stade Reims und OGC Nizza antreten, während Olympique Lyon auf dem siebten Rang zum ersten Mal seit 1997 die Teilnahme am Europapokal verpasst.