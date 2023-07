Ausbootung, Berater-Trennungen - und eine Empfehlung von Ivica Olic: Gabriel Vidovic vor Abschied vom FC Bayern?

Gabriel Vidovic galt noch kurzem als eines der vielversprechendsten Talente des FC Bayern. Zuletzt aber reihte sich ein Rückschlag an den nächsten.

Bei der Teampräsentation des FC Bayern München am Sonntag lief Gabriel Vidovic mit der 32 auf dem Rücken ein. Es ist schon die dritte Nummer seiner noch halbwegs kurzen Karriere als Profi des FC Bayern, für den er schon seit dem Alter von zwölf Jahren spielt.

Seine ersten Pflichtspieleinsätze für die Bundesliga-Mannschaft absolvierte Vidovic in der Saison 2021/22 mit der 38. Die übernahm im vergangenen Sommer jedoch der damalige Neuzugang von Ajax Amsterdam Ryan Gravenberch. Daraufhin wählte Vidovic die 28, die sich während seiner Leihe zu Vitesse Arnheim aber Innenverteidiger-Talent Tarek Buchmann schnappte.

Nun eben die 32. Dass sie Vidovic jemals bei einem Pflichtspiel für den FC Bayern tragen wird, scheint aktuell aber äußerst unwahrscheinlich.

Stark begonnen, stark nachgelassen: Vidovics Vitesse-Leihe

Noch im vergangenen Sommer lobte der damalige Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Gabriel hat mit seinen guten Leistungen in der Vorbereitung bewiesen, dass er zu Recht in unserem Profikader steht." Am dritten Spieltag kam er gegen den VfL Bochum tatsächlich zum Einsatz. In Hoffnung auf regelmäßige Spielpraxis auf hohem Niveau wechselte er aber per Leihe zum niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim, wo es für ihn zunächst auch vielversprechend lief.

In der Hinrunde stand Vidovic regelmäßig in der Startelf und sammelte Erfahrungen auf verschiedenen Positionen: Er spielte auf dem linken Flügel, im offensiven Mittelfeld oder als Mittelstürmer. "Mein Ziel ist klar: Ich will mich dem FC Bayern empfehlen", sagte Vidovic im Februar optimistisch der kroatischen Zeitung Vecernji list.

Ab diesem Zeitpunkt durfte er er aber kein einziges Mal mehr für Vitesse beginnen, es reichte lediglich noch zu Kurzeinsätzen. Der nächste Rückschlag folgte bei der U21-EM im Juni: Der gebürtige Augsburger scheiterte mit der kroatischen Auswahl in der Vorrunde, absolvierte insgesamt nur 85 Spielminuten und blieb dabei torlos.

Gabriel Vidovic: Ausbootung beim Trainingslager am Tegernsee

Verärgert über den Verlauf der Leihe forcierte Vidovic noch im Frühling einen Berater-Wechsel. Er verließ die verhältnismäßig kleine Agentur von Karl-Heinz Rummenigges Sohn Roman, die unter anderem auch das nöchste große Bayerntalent Yusuf Kabadayi betreut. Stattdessen schloss er sich Sport360 von Volker Struth an, dem Berater vom damaligen Trainer Julian Nagelsmann. Aus Vidovics Sicht blöd gelaufen: Verbindungen zur Familie Rummenigge sind beim FC Bayern mittlerweile durchaus wieder wertvoller als zu Nagelsmann.

Nagelsmanns Nachfolger Thomas Tuchel scheint nicht allzu viel von Vidovic zu halten. Genau wie Arijon Ibrahimovic fehlte er überraschend im Kader für das Trainigslager am Tegernsee. Erst als sich beim 27:0-Sieg gegen den FC Rottach-Egern nach dem bereits zuvor abgereisten Thomas Müller auch noch Eric Maxim Choupo-Moting und Mathys Tel verletzten, holte Tuchel die beiden Talente zurück - ansonsten hätte er nicht genügend Spieler für ein angedachtes Sechs-gegen-Sechs-Turnier gehabt.

Nach Informationen von GOAL und SPOX darf Vidovic nun auch die an diesem Montag beginnende Asien-Reise mitmachen. Eine Perspektive bei den Profis scheint er dennoch nicht zu haben. Einsätze für die viertklassige Reserve dürften ihn unterdessen selbst kaum reizen. Beim Saisonauftakt am Freitag gegen Wacker Burghausen (3:3) stand er nicht im Kader.

FC Bayern: Ivica Olic legt Gabriel Vidovic sofortigen Wechsel nahe

Dem Vernehmen nach will Vidovic den Klub trotz laufenden Vertrags bis 2025 verlassen. Einen sofortigen Wechsel empfiehlt ihm auch sein Landsmann Ivica Olic. Der ehemalige Spieler des FC Bayern fungiert mittlerweile als Co-Trainer der kroatischen Nationalmannschaft.

"Definitiv", antwortet Olic im Gespräch mit GOAL und SPOX auf die Frage, ob er Vidovic einen Wechsel empfehlen würde. "Ich hoffe, dass er einen Verein findet, bei dem er Spielpraxis bekommt." Von Kroatiens U21-Nationaltrainer Dragan Skocic habe Olic "viel Gutes" über Vidovic gehört: "Er ist ein riesiges Talent. Ich hoffe, dass er eines Tages bei uns in der A-Nationalmannschaft spielen wird. Wenn er zu einem guten Verein wechselt, werden wir ihn sicher beobachten."

Um einen möglichen Transfer wird sich übrigens nicht mehr Struth kümmern: Nach nur wenigen Wochen Zusammenarbeit trennten sich Vidovic und Sports360 kürzlich schon wieder. Aktuell ist der 19-Jährige nicht nur auf der Suche nach einem neuen Klub, sondern auch nach einem neuen Berater. Konkrete Gerüchte über potenzielle Interessenten gibt es bisher nicht.