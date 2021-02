Revierderby zwischen Schalke 04 und dem BVB (Borussia Dortmund) live sehen: Die Übertragung heute im TV und LIVE-STREAM

Es geht zur Sache in der Bundesliga: Schalke 04 empfängt Borussia Dortmund zum Revierderby. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung!

In der Bundesliga steht am Samstagabend eine richtungsweisende Begegnung auf dem Programm: Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 befindet sich in akuter Abstiegsgefahr und muss deshalb im Revierderby gegen Borussia Dortmund drei Punkte einfahren. Anstoß ist um 18.30 Uhr in der Veltins-Arena.

Beide Mannschaften sind in der bisherigen Saison hinter den Erwartungen geblieben: Während der BVB bereits 16 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer FC Bayern hat und sogar droht, die Champions League zu verpassen, versucht Schalke mit aller Macht, den drohenden Abstieg zu verhindern.

Wer zeigt das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund live und in voller Länge im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga-Begegnung. Zudem verraten wir Euch, wo Ihr das Duell am Samstag im LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Schalke 04 gegen den BVB (Borussia Dortmund): Das Revierderby in der Übersicht

Begegnung Schalke 04 - Borussia Dortmund Anstoß Samstag, 20. Februar | 18.30 Uhr Stadion Veltins-Arena, Gelsenkirchen Wettbewerb Bundesliga, 22. Spieltag

Schalke 04 gegen den BVB (Borussia Dortmund): So wird das Revierderby gezeigt / übertragen

Liebhaber des deutschen Fußballs wissen bereits, dass sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte an der Bundesliga teilen. Doch welcher Sender zeigt das Revierderby am Samstag live im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Abschnitt erklärt Euch Goal, wie die Regelung bei den TV-Rechten lautet.

Sky überträgt das Revierderby heute live im Pay-TV

Zunächst die guten Nachrichten: Das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund wird am Samstag in voller Länge übertragen. Um am Abend live dabei zu sein, müsst Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, denn die Begegnung ist nur beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Gleich im Anschluss an die Konferenz der Nachmittagsspiele beginnt um 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 die Übertragung. Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus liefern Euch wie jedes Wochenende spannende Vorberichte, ehe wenige Minuten vor Anstoß Kommentator Wolff Fuss übernimmt.

Doch wie bereits erwähnt müsst Ihr Sky abonniert haben, um auf die Übertragung zugreifen zu können. Das könnt Ihr mit dem Bundesliga-Paket für 25 Euro monatlich tun. Wollt Ihr zusätzlich auch die Premier League, Champions League und den DFB-Pokal erleben, könnt Ihr das Sport-Paket für fünf Euro mehr hinzubuchen.

Das Revierderby heute im LIVE-STREAM auf Sky Go sehen

Zusätzlich zum TV wird das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund jedoch auch im LIVE-STREAM übertragen. Dafür hat der Pay-TV-Sender mit Sky Go und Sky Ticket zwei hauseigene Streamingdienste im Angebot, die sich nur in den Konditionen für das Abonnement unterscheiden.

Blicken wir zunächst auf Sky Go, das in erster Linie für alle bestehenden Sky-Kunden gedacht ist. Denn: Bei Abschluss Eures Vertrages ist Euch eine persönliche Login-PIN zugeordnet, mit der Ihr Euch in Verbindung mit Eurer Kundennummer beim Streamingdienst registrieren könnt.

Sky Ticket zeigt das Revierderby heute im LIVE-STREAM

Solltet Ihr nicht einsehen, sofort ein Jahresabo abzuschließen, habt Ihr mit Sky Ticket zudem die Möglichkeit, den Sender zunächst nur einen Monat zu abonnieren. Um das Revierderby in voller Länge empfangen zu können, müsst Ihr das Supersport-Ticket buchen, das Ihr derzeit für 29,99 Euro monatlich bekommt.

Bei beiden Streamingdiensten sind die Bilder und der Kommentar identisch zur TV-Übertragung. Das bedeutet, dass auch im LIVE-STREAM ab 17.30 Uhr gesendet wird. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Ihr Sky Ticket im Gegensatz zu Sky Go auch nur für einen Monat buchen könnt.

Schalke 04 gegen den BVB (Borussia Dortmund): Das Revierderby im LIVE-TICKER verfolgen

Wusstet Ihr schon, dass Ihr das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund bei Goal im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen könnt und wir Euch neben schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen auch interessante Statistiken zu den jeweiligen Begegnungen bieten?

Am Samstag beginnen wir bereits eine halbe Stunde vor Anstoß mit den Vorberichten, sodass Ihr bestens informiert in das Revierderby starten könnt. Zudem haben wir auch die wichtigsten Informationen zu Schalke 04 und Borussia Dortmund in kompakten Sammlern zusammengefasst.

Revierderby: Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) - die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Schalke 04:

Fährmann - William, Mustafi, Becker, Kolasinac - Stambouli, Boujellab - Thiaw, Harit, Serdar - Hoppe

Borussia Dortmund setzt auf folgende Aufstellung:

Hitz - Morey, Can, Hummels, Guerreiro - Delaney, Brandt, Dahoud - Sancho, Reus, Haaland

Bank: Unbehaun - Schulz, Moukoko, Reinier, Bellingham, Meunier, Tigges, Passlack, Reyna