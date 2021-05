Relegation 2021 live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele übertragen

In wenigen Tagen ist es soweit: Die Relegation der Bundesliga wird ausgespielt. Goal zeigt, wie die Spiele im TV und LIVE-STREAM ausgestrahlt werden.

Nun steht es also fest: Der 1. FC Köln und Holstein Kiel treffen in der Relegation der Bundesliga aufeinander. Goal erklärt, wie die Aufstiegsspiele übertragen werden.

Es werden die letzten Spiele mit Bezug auf die Bundesliga in dieser Saison: Wer wird die 18. Mannschaft in der kommenden Saison sein? Welches Team muss nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen?

Holstein Kiel war seit dem 31. Spieltag auf dem zweiten Rang, also auf einem direkten Aufstiegsplatz - erst am letzten ging es durch die Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 auf Platz drei. Nun muss das Team von Ole Werner also in die Relegation.

Köln spielte in der Bundesliga eine schwache Saison und konnte sich erst durch einen Sieg am letzten Spieltag in die Relegation retten - reicht die Qualität auch für Holstein Kiel? Goal erklärt, wie die Relegationsspiele live übertragen werden.

Wer spielt in der Relegation? So werden die Aufstiegsspiele stattfinden

Begegnung Sechzehnter der Bundesliga vs. Dritter der 2. Bundesliga 1. FC Köln vs. Holstein Kiel Datum Hinspiel: Mittwoch, 26. Mai 2021 Rückspiel: 29. Mai 2021 Wettbewerb Relegation | Hin- und Rückspiel Anstoß Hinspiel: 18.30 Uhr Rückspiel: 18.00 Uhr

Relegation 2021 LIVE im TV: So laufen die Spiele um den Aufstieg im Fernsehen

Für Anhänger:innen des 1. FC Köln und von Holstein Kiel ist in diesen Tagen nichts wichtiger als die Relegation - diese entscheidet schließlich, ob das Team in der kommenden Saison erst- oder zweitklassig spielen darf/muss.

Für den 1. FC Köln würde ein siebter Abstieg aus der Bundesliga bevorstehen, während Kiel sich auf die allererste Bundesligateilnahme der Geschichte freuen dürfte - eine Welt der Gegensätze. Aber werden die beiden Spiele der Relegation überhaupt live im TV übertragen?

TV-Übertragung der Relegation? So wird 1. FC Köln vs. Holstein Kiel live gezeigt

Es gibt gute und schlechte Nachrichten für alle Anhänger:innen, die sich auf die Übertragung der Relegation im TV und LIVE-STREAM gefreut haben. Wir fangen als erstes mit den schlechten an: Kein TV-Sender zeigt die Relegation in den kommenden Tagen LIVE im Fernsehen!

Sei es Pay-TV ( Sky , MagentaSport ) oder Free-TV ( Das Erste , ZDF , Sport1 , Eurosport ) - keiner der zahlreichen Sender hat sich die Übertragungsrechte für die Relegationsspiele gesichert.

DAZN überträgt die Relegation (kostenlos): 1. FC Köln vs. Holstein Kiel LIVE im TV

Das mag wie ein Schock auf euch wirken, den Kopf in den Sand stecken solltet ihr allerdings nicht - wir haben euch schließlich auch noch gute Nachrichten versprochen: Das Spiel wird trotzdem übertragen und ist unter Umständen sogar kostenlos zu sehen!

Der Streamingdienst DAZN ( kostenlos buchbar ) überträgt in dieser Saison die Aufeinandertreffen von Köln und Kiel - für die meisten Fans herausragende Nachrichten! So werden die beiden Begegnungen übertragen:

Köln - Kiel LIVE: So überträgt DAZN am Mittwoch und Samstag die Relegation

Beginn der Übertragung : Halbe Stunde vor Anpfiff

: Halbe Stunde vor Anpfiff Anstoß : 18.30 Uhr (26.5.), 18 Uhr (29.5.)

: 18.30 Uhr (26.5.), 18 Uhr (29.5.) Plattform : DAZN

: DAZN Trailer : Bereits jetzt auf DAZN zu sehen

Kiel vs. Köln trotzdem live auf dem TV sehen? DAZN macht's möglich!

Viele Fans werden sich darüber freuen, dass DAZN die Relegation überträgt - der Streamingdienst ist in ganz Deutschland sehr beliebt. Allerdings wird es auch einige geben, die das Spiel viel lieber auf dem Fernseher gesehen hätten: Keine Sorge, auch das ist möglich!

Mit einem Smart-TV , einem modernen Fernseher mit Internetanschluss, könnt ihr problemlos das Spiel auf dem beliebten Flachbildschirm verfolgen. Kostenlose DAZN-App herunterladen, kostenlos registrieren und schon steht dem Fußballabend nichts mehr im Weg!

Wie sehe ich 1. FC Köln vs. Holstein Kiel im Internet? Die Relegation im LIVE-STREAM

DAZN überträgt exklusiv die Relegation - kein anderer Anbieter in Deutschland zeigt die Relegation in dieser Saison. Wenn man also Köln- oder Kiel-Fan ist, ist man fast schon gezwungen, ein DAZN-Abo abzuschließen - wir erklären, warum das aber durchaus Vorteile hat.

Die Relegation kostenlos sehen: So seht ihr Köln vs. Kiel LIVE, ohne etwas zu bezahlen

Fangen wir mit der beliebtesten Eigenschaft von DAZN an: Der DAZN Probemonat . 30 Tage lang 24/7 Spitzensport verfolgen, ohne einen Cent bezahlen zu müssen? DAZN macht's möglich.

Dabei ist der Probemonat nicht nur kostenlos , er ist auch noch unverbindlich! Ihr könnt diesen Probemonat also bedenkenlos buchen. Ihr wollt im Anschluss nichts bezahlen müssen? Einfach rechtzeitig kündigen und ihr habt für einen gesamten Monat die Relegation und hunderte weitere Events kostenlos gesehen!

Die Relegation LIVE im TV und LIVE-STREAM: So günstig ist DAZN nach dem Probemonat

Ihr habt den Probemonat schon hinter euch und wollt mal einen Blick auf ein eventuelles Abonnement werfen? Keine Sorge, die Preise bei DAZN sind durchaus niedriger als bei der Konkurrenz. Dabei habt ihr zwei Möglichkeiten: Das Monats- und das Jahresabo.

Monatsabo: monatlich kündbar | monatliche Abbuchung | 11,99 Euro pro Monat

Jahresabo: Jährlich kündbar | jährliche Abbuchung | 119,99 Euro pro Jahr (ihr spart 24 Euro)

Über 8.000 LIVE-Events pro Jahr: So viel Sport zeigt nur DAZN

Ihr seid noch nicht ganz überzeugt von DAZN ? Dann solltet ihr einen Blick auf das Programm des Streamingdiensts werfen - der Anbieter wird nicht umsonst das "Netflix des Sports" genannt.

Fußball ​Champions League Europa League Bundesliga (inklusive Relegation) Highlights + Relegation 2. Bundesliga Serie A Ligue 1 LaLiga MLS englischer Spitzenfußball Liga NOS Copa Libertadores Eredivisie usw.

American Football

Basketball

UFC

Boxen

Wintersport

Darts

Handball

Motorsport

Leichtathletik

Tennis

und vieles mehr!

Relegation LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen der Spiele im Überblick