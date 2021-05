Relegation jetzt kostenlos im Livestream sehen: DAZN zeigt 1. FC Köln gegen Holstein Kiel LIVE

In der Relegation der Bundesliga wird der 1. FC Köln heute auf Holstein Kiel treffen. Goal erklärt, wie die Übertragung auf DAZN LIVE ablaufen wird.

Heute ist es so weit: Das erste der beiden Relegationsspiele für den letzten Platz in der kommenden Bundesligasaison steht an. Der 1. FC Köln empfängt Holstein Kiel, Anpfiff im RheinEnergieStadion ist um 18.30 Uhr.

Für beide Teams geht es in diesen Duellen um alles: Der 1. FC Köln hat verständlicherweise wenig Lust auf mindestens eine erneute Spielzeit in der 2. Bundesliga, während Holstein Kiel sich erstmals für die Bundesliga qualifizieren könnte.

Dabei war Holstein Kiel vor drei Jahren bereits in der Relegation - damals setzte sich aber der VfL Wolfsburg mit 4:1 (1:0 und 3:1) durch. Ob es dieses Mal für die Norddeutschen besser läuft?

Köln spielte in der Bundesliga eine schwache Saison und konnte sich erst durch einen Sieg am letzten Spieltag in die Relegation retten - reicht die Qualität auch für Holstein Kiel? Goal erklärt, wie die Relegationsspiele übertragen werden.

1. FC Köln vs. Holstein Kiel live: So findet die Relegation heute statt

Begegnung Sechzehnter der Bundesliga vs. Dritter der 2. Bundesliga 1. FC Köln vs. Holstein Kiel Datum Mittwoch, 26. Mai 2021 (heute) Wettbewerb Relegation | Hinspiel Anstoß 18.30 Uhr (hier im kostenlosen LIVE-TICKER) Ort RheinEnergieStadion | Köln Rückspiel Samstag | 29. Mai | 18.00 Uhr

Relegation heute kostenlos im LIVE-STREAM: DAZN überträgt 1. FC Köln vs. Holstein Kiel

Die Relegation ist nicht nur das letzte Matchup mit Bezug auf die Bundesliga am Ende einer Saison, für die beteiligten Mannschaften handelt es sich dabei um die beiden wichtigsten Spiele des Jahres!

In zwei Mal 90 Minuten wird über die gesamte Saison entschieden: War sie erfolgreich und man konnte sich für die Bundesliga qualifizieren? Oder droht ein (weiteres) Jahr in der 2. Bundesliga? Eines ist sicher: Die Spieler beider Mannschaften werden alles geben!

TV-Übertragung der Relegation? So wird 1. FC Köln vs. Holstein Kiel übertragen

Es verwundert also nicht, dass viele Anhänger:innen in ganz Deutschland sich die Relegation heute LIVE anschauen wollen - das Spiel hat schließlich einiges zu bieten. Wie an der Überschrift von diesem Artikel unschwer zu erkennen ist, wird DAZN die Partie übertragen - wir schauen uns das ein wenig genauer an.

DAZN ist ein Streamingsender aus Ismaning bei München, welcher noch nicht ewig auf dem Markt ist: Erst 2016 wurde DAZN freigeschaltet, seitdem hat sich der Anbieter aber zum beliebtesten und prominentesten Sender in der deutschen Sportlandschaft entwickelt.

Bundesliga exklusiv, 2. Bundesliga, Relegation: So viel Fußball überträgt DAZN in Deutschland!

Auch in der Bundesliga hat der Streamingdienst seine Finger im Spiel und bricht die Vorherrschaft von Sky - sehr zur Freude von vielen Bundesligaanhänger:innen. So überträgt der Streamingdienst in der kommenden Saison beispielsweise alle Freitags- und Sonntagsspiele des deutschen Oberhauses live!

Auch mit im Programm: Die Highlights aller Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga - bereits 40 Minuten nach Abpfiff! Dass die Relegation ebenfalls zum Programm gehört, dürfte nach den ersten Zeilen klar sein.

DAZN überträgt Relegation exklusiv! So seht ihr Köln vs. Kiel heute kostenlos

Dabei ist die Relegation in dieser Spielzeit sogar exklusiv in den Händen von DAZN: Keiner der Fernsehsender im Pay-TV (Sky, MagentaSport) oder aber Free-TV (Das Erste, ZDF, Sport1, Eurosport) konnte sich die Übertragungsrechte für die Relegation sichern - DAZN ist also der Go-To.

Wie immer, wenn DAZN die Bundesliga oder weitere wichtige Spiele aus internationalen Top-Ligen überträgt, wird es eine aufwändige Produktion mit Moderation und Experte geben - bleibt also gespannt!

Köln - Kiel LIVE: Die Übertragung von DAZN in der Relegation

Beginn der Übertragung : Halbe Stunde vor Anpfiff

: Halbe Stunde vor Anpfiff Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Trailer: Bereits jetzt auf DAZN zu sehen

Die Relegation heute LIVE und kostenlos sehen: Das ist der DAZN Probemonat!

Ihr habt keine Ahnung von DAZN, wollt aber unbedingt die Relegation sehen? Dann zeigen wir euch jetzt ein Angebot, was ihr nicht ausschlagen könnt: Mit dem DAZN Probemonat seht ihr nämlich das gesamte DAZN-Programm 30 Tage lang kostenlos!

Sei es Relegation, NBA, Champions League, Olympia ... über 8.000 LIVE-Events zeigt DAZN jährlich! Dabei ist der Probemonat nicht nur kostenlos, sondern auch unverbindlich - ihr könnt also ganz einfach kündigen und im Anschluss müsst ihr nichts bezahlen!

1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Die Relegation heute kostenlos im STREAM auf DAZN - läuft die Bundesliga auch im TV?

DAZN überträgt die Relegation heute also kostenlos - das hätten wir bereits geklärt. Ihr wisst nicht, wovon wir reden? Dann lest euch die vorangestellten Abschnitte nochmal genauer durch!

Schauen wir uns nun ein paar weitere Details zu DAZN an. Besonders interessant: Ist es möglich, die Relegation heute auf dem Fernseher zu sehen, auch wenn kein TV-Sender Köln vs. Kiel überträgt?

Relegation auf dem Fernseher live sehen: DAZN macht's möglich!

DAZN ist ein Streamingdienst, das haben wir bereits geklärt. Das heißt, dass der Anbieter sein Programm im Internet ausstrahlt und nicht wie beispielsweise Sport1 oder das ZDF via Fernsehsignale.

Trotzdem ist es möglich, Köln vs. Kiel auf dem Fernseher zu sehen: Mit einem Smart-TV, also einem modernen Fernseher, der auch einen Internetzugang hat, kann man sich die kostenlose App herunterladen. Dort kostenlos registrieren oder anmelden und schon seht ihr 22 Fußballer und einen Schiedsrichter von rechts nach links rennen!

1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute LIVE auf DAZN: So günstig ist die Relegation!

Das eben erwähnte Probeabonnement ist bei euch nicht mehr möglich, weil ihr den Monat bereits beansprucht habt? Dann müsst ihr, sofern ihr weiterhin ein DAZN-Abonnement haben wollt, eine der beiden folgenden Möglichkeiten buchen.

Monatsabo: Monatlich kündbar | monatliche Abbuchung | 11,99 Euro pro Monat

Jahresabo: Jährlich kündbar | jährliche Abbuchung | 119,99 Euro pro Jahr (ihr spart 24 Euro)

Netflix des Sports: Dieses Programm bietet nur DAZN!

Die Relegation ist ja schön und gut, allerdings kann DAZN noch viel mehr als das, ein wenig haben wir ja bereits gespoilert. So viel LIVE-Sport zeigt in Deutschland nur DAZN!

Fußball ​Champions League Europa League Bundesliga (inklusive Relegation) Highlights + Relegation 2. Bundesliga Serie A Ligue 1 LaLiga MLS englischer Spitzenfußball Liga NOS Copa Libertadores Eredivisie usw.

American Football

Basketball

UFC

Boxen

Wintersport

Darts

Handball

Motorsport

Leichtathletik

Tennis

und vieles mehr!

Die Relegation heute im kostenlosen Livestream auf DAZN: Die Aufstellungen von Köln und Holstein Kiel

Aufstellung 1. FC Köln:

Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Özcan - Wolf, Hector, Jakobs - Duda

Aufstellung Holstein Kiel:

Gelios - Neumann, Wahl, Komenda, van den Bergh - Porath, Ignjovski, Hauptmann - Lee - Bartels, Serra

