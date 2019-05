Relegation heute live im TV und LIVE-STREAM: So läuft Fußball heute live im TV - VfB Stuttgart gegen Union Berlin

In der Relegation entscheidet sich, wer in der neuen Saison in der Bundesliga spielt. Hier gibt's die Infos, wo das Duell im TV und LIVE-STREAM läuft.

Showdown in der Schwabenmetropole: Die Relegation zur steht an, der VfB Stuttgart empfängt Union Berlin zum ersten der beiden Duelle. Der Anpfiff in der Mercedes-Benz-Arena erfolgt am Donnerstag um 20.30 Uhr.

Für den VfB ist die Relegation die Chance, nach einer enttäuschenden Saison doch noch den Bundesliga-Verbleib zu sichern. Für die Eisernen von der Alten Försterei ist die Ausgangslage natürlich umgekehrt: Union kann eine Top-Saison mit dem Aufstieg krönen und dabei zum allerersten Mal den Aufstieg in die Bundesliga klarmachen. Union verpasste am letzten Spieltag der 2. Bundesliga den direkten Aufstieg, da das Team von Trainer Urs Fischer nicht gegen den gewinnen konnte.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Relegation zur Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM läuft. Außerdem gibt es für all diejenigen, die das Duell zwischen dem und nicht live sehen können, einen LIVE-TICKER. Wenn Ihr mehr Informationen über die Relegation generell haben wollt, findet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite alles Wichtige zusammengefasst.

Relegation heute live im TV - so seht Ihr VfB Stuttgart vs. Union Berlin

Es ist das wichtigste Spiel in der jüngeren Vereinsgeschichte beider Klubs - und Ihr könnt live dabei sein, wenn der VfB Stuttgart auf Union Berlin zum Hinspiel der Relegation trifft. Denn: Die Relegation wird am Donnerstag live im TV übertragen. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr, wie das geht.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin: Die Relegation live im Free-TV sehen - das ist der Stand

Für alle Fans, die das Relegations-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin live und kostenlos im Free-TV sehen wollen, gibt es jetzt eine schlechte Nachricht: Die Relegation ist seit der vergangenen Saison nicht mehr im frei empfangbaren TV zu sehen.

War es früher noch fest eine Sache der ARD, die Relegation zu übertragen, besitzt seit der Saison 2017/18 der Sender Eurosport die Rechte an den Entscheidungsspielen um den letzten verbleibenden Startplatz in der Bundesliga.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin: Die Relegation live im Pay-TV bei Eurosport 2 HD Xtra

Wie bereits erwähnt, ist hierzulande Eurosport die einzige Option, die Relegation live im TV zu sehen. Der Sender der US-amerikanischen Discovery Group überträgt das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin am Donnerstagabend auf seinem Kanal Eurosport 2 HD Xtra.

Eurosport beginnt mit der Vorberichterstattung um 19.30 Uhr, also eine Stunde vor dem Anpfiff der Partie. Im Vorfeld werden - wie bei Eurosport üblich - Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer ihr Einschätzungen und Analysen für die bevorstehende Begegnung abgeben.

Eurosport 2 HD Xtra gibt es seit dem 4. August 2017 und überträgt seitdem alle Freitags- und Montagsspiele sowie fünf Sonntagsspiele der Bundesliga - und nun auch die Relegation. Den Sender kann man empfangen, wenn man Kunde der Satelittenplattform HD+ Xtra ist,

Wer keine Möglichkeit hat, den Pay-TV-Sender zu empfangen, kann alternativ auf einen LIVE-STREAM ausweichen, um Stuttgart gegen Union Berlin zu sehen. Im nächsten Abschnitt dieses Artikels erfahrt Ihr, wie genau das funktioniert.

Die Relegation heute im LIVE-STREAM - VfB Stuttgart vs. Union Berlin

Natürlich wir das direkte Aufeinandertreffen zwischen dem 16. der Bundesliga und dem Drittplatzierten der nicht nur im TV, sondern auch im LIVE-STREAM gezeigt - dabei gibt es hierzulande lediglich eine legale Option.

Die Relegation im LIVE-STREAM mit dem Eurosport-Player

Wie bereits erwähnt, besitzt Eurosport die Übertragungsrechte an sämtlichen Duellen der Relegation - also auch für die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin. Dafür nutzt der Sender seine hauseigene Streamingplattform, den Eurosport Player.

Die Übertragung hier dort ist inhaltlich und zeitlich deckungsgleich mit der aus dem linearen TV (siehe Abschnitt oben).

Für den Zugang zum Eurosport Player muss bezahlt werden und kostet monatlich 6,99 Euro. Für ein Jahresabo zahlt Ihr 49,99 Euro, womit Ihr Euch damit etwas sparen könnt. Mehr Infos zum Bezahlvorgang und den Geräten gibt es auf der Homepage von Eurosport.

Die LIVE-STREAMS des Eurosport Players, also auch der zur Relegation zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin können natürlich nicht nur auf dem PC, sondern auf weiteren mobilen Endgeräten angeschaut werden - zum Beispiel auf allen Apple- oder Android-Geräten. Die entsprechenden Apps dazu gibt es im App-Store sowie im Google-Play-Store.

Die Relegation heute live im TICKER - VfB Stuttgart vs. Union Berlin

Die Relegation ist für beide Fanlager eine hochspannende Angelegenheit, aber nicht immer hat man die Möglichkeit, das Duell auch live im TV oder im LIVE-STREAM zu sehen. Kein Problem, Ihr müsst trotzdem nichts von der Partie verpassen.

Der LIVE-TICKER von Goal zu Stuttgart gegen Union Berlin ist dann die Lösung für Euch. Hier bekommt Ihr ab 20 Minuten vor Anpfiff alle wichtigen Informationen zur Relegation, die im Vorfeld wissenswert sind.

Sobald der Ball rollt, gibt es hier nicht nur alle relevanten Szenen vom Tickerer beschrieben, sondern auch alle Tore, Vorlagen, Wechsel, Gelbe Karten oder Platzverweise in beinahe Echtzeit geliefert.

