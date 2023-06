Heute am Donnerstag steigt das Hinspiel in der Relegation zwischen Stuttgart und dem HSV. Wann ist das Rückspiel?

VfB Stuttgart oder der Hamburger SV: Wer spielt kommende Saison in der Bundesliga? Während den Schwaben in der Relegation der Abstieg droht, hofft der HSV noch, den Aufstieg über den Umweg zu schaffen.

Heute geht dabei das Hinspiel über die Bühne. Der VfB hat zunächst Heimrecht und will sich natürlich eine gute Ausgangsposition verschaffen.

Im Rückspiel darf dann der HSV zuhause ran. Aber wann findet es statt? GOAL gibt Euch hier die Antwort darauf.

HSV vs. VfB Stuttgart: Wann ist das Rückspiel in der Relegation?

In der Relegation geht es Schlag auf Schlag, zwischen der ersten und der zweiten Partie vergeht nicht viel Zeit.

Das Rückspiel zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart in Hamburg steigt bereits am kommenden Montag (5. Juni). Auch die zweite Partie wird wie das Duell heute um 20.45 Uhr angepfiffen.

HSV vs. VfB Stuttgart in der Relegation: Die Daten zum Rückspiel

Spiel Hamburger SV - VfB Stuttgart Datum Montag, 5. Juni 2023 Anstoß 20:45 Uhr Ort Volksparkstadion (Hamburg)

HSV vs. VfB Stuttgart: Ist die Übertragung beim Rückspiel gleich?

Ja, die Übertragungen von Hinspiel und Rückspiel unterscheiden sich nicht.

Auch das zweite Duell am Montag wird live im Free-TV bei Sat.1 oder kostenlos im LIVE-STREAM auf ran.de übertragen. Zudem zeigt auch Sky HSV vs. Stuttgart im Pay-TV, ebenso wie in den kostenpflichtigen STREAMS auf Sky Go oder WOW.