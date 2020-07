Relegation jetzt live auf DAZN: Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim im LIVE-STREAM

Im Hinspiel der Bundesliga-Relegation treffen Werder Bremen und der 1. FC Heidenheim aufeinander. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung.

In der Relegation zur 2020/21 spielen und der gegeneinander. Das Spiel wird jetzt live auf DAZN gezeigt / übertragen. Hier bekommt Ihr alle Informationen.

In den separaten Artikeln gibt es weitere Details:

Duell Werder Bremen - 1. FC Heidenheim Datum Donnerstag, 2. Juli | 20.30 Uhr Ort Weserstadion, Bremen Zuschauer keine (Geisterspiel)

Die Bundesliga lief in dieser Saison bereits auf DAZN! Dort wurden alle Freitags-, Montags- und frühen Sonntagsspiele der Bundesliga live im Stream gezeigt / übertragen. Und auch bei der Relegation ist DAZN live mit dabei. Somit zeigt DAZN jetzt auch Bremen gegen Heidenheim. Die Vorberichte laufen ab 20.15 Uhr.

Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, hat die Möglichkeit, 40 Minuten nach Spielende die ausführlichen Highlights der Begegnung auf DAZN zu sehen. Das Relegationsspiel kann auch im Re-Live geschaut werden.

Quelle: imago images / Nordphoto

Wer keine Möglichkeit hat, Live-Bilder von dem Spiel zu sehen, kann sich im ausführlichen Ticker von Goal über das Spiel informieren. Das Sportportal bietet zu allen Bundesliga-Spielen einen LIVE-TICKER an. Hier geht's direkt zum Spiel.

Relegation jetzt live: Die Vorschau zu Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim

Vom Fast-Absteiger zum Favoriten: Dennoch warnt Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt vor dem ersten von zwei Relegationsspielen vor dem 1. FC Heidenheim. Im allerdings waren die Gäste im Herbst vergangenen Jahres chancenlos

Florian Kohfeldt möchte sie einfach nur "positiv zu Ende bringen", für seinen Trainerkollegen Frank Schmidt sind die beiden Bundesliga-Relegationsspiele "eine Lebenschance und der absolute Wahnsinn". Werder Bremen gegen den 1. FC Heidenheim - klarer waren die Rollen in den beiden Partien zwischen dem Bundesliga-16. und dem Zweitliga-Dritten im Kampf gegen den Abstieg wohl noch nie verteilt.

Sechs Tore binnen 46 Minuten gegen den beim 6:1-Sieg haben den Fast-Absteiger im Liga-Normalbetrieb zum Favoriten in der Relegation werden lassen. Auch wegen des Momentums, denn die Schwaben schlossen die beste Zweitliga-Saison ihrer Vereinsgeschichte mit einer 0:3-Niederlage bei Arminia Bielefeld ab.

Für Dauercoach Schmidt, seit 13 Jahren in Heidenheim auf dem Trainerstuhl, kein Grund, am Donnerstag (20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime) ängstlich ins Hinspiel im Weserstadion zu gehen: "Ich glaube an das Unglaubliche. Manchmal muss man das Unmögliche probieren, um das Mögliche zu erreichen."

Dass der 46-Jährige im ersten Anlauf an gleicher Stelle gescheitert ist, ficht Schmidt nicht an. Im Herbst vergangenen Jahres waren seine Schützlinge im DFB-Pokal am Osterdeich chancenlos, die Hanseaten siegten mit 4:1. "Wir wissen jetzt, wie wir es nicht machen dürfen", sagte er nur trocken dazu.

Aber auch Kohfeldt analysierte die seinerzeit einseitige Begegnung sehr genau und mahnte zu "absoluter Vorsicht". "Die Heidenheimer können Dinge, die uns gefährlich werden können. Aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es bei uns jemand zu leicht nimmt", betonte der 37-Jährige, der nach eigenem Bekunden "gerne Favorit ist".

Eine wichtige Waffe im Team der Gäste sind zweifellos die Standards von Marc Schnatterer. Der offensive Mittelfeldspieler ist seit 2008 Jahren das Gesicht des Vereins von der Schwäbischen Alb. Und damit nur ein Jahr kürzer in Heidenheim unter Vertrag als sein Coach. Schmidt: "Für Marc wäre der Aufstieg die Krönung einer unglaublichen Karriere."

Genau das wollen die Hanseaten verhindern und im Gegensatz zum letzten Ligaspieltag sind sie nun nicht mehr von Ergebnissen auf anderen Plätzen abhängig. Für Frank Baumann ein nicht zu unterschätzender Vorteil. "Es ist grundsätzlich immer ein besseres Gefühl, alles selbst in der Hand zu haben", sagte Werders Sport-Geschäftsführer Frank Baumann.

Da braucht es dann nicht einmal das "Orakel von der Weser". Kohfeldts Ehefrau Juliane sagte den grün-weißen 6:1-Triumph gegen Köln exakt voraus, diesmal mag sich die einstige Hockey-Bundesligaspielerin nicht öffentlich festlegen.

Quelle: SID

Relegation jetzt live auf DAZN sehen: Die Endgeräte für das Hinspiel live im Stream

Entweder schaut man DAZN über einen Internetbrowser oder in der DAZN-App. Die App gibt es für Smartphones, Tablets, Smart-TV-Geräte, Spielekonsolen oder auch TV-Sticks. Eine Übersicht über die unterstützten Endgeräte gibt es unten. Sollte die App nicht vorinstalliert sein, findet man sie im jeweiligen App-Store des Geräts.

Mobile Endgeräte Smart TVs Spielekonsolen iPhone, iPad Amazon Fire TV Playstation 3 Android Smartphones und Tablets Amazon Fire TV Stick Playstation 4, Pro Amazon Fire Tablet Android TV Xbox One, One S Apple TV Xbox One X Google Chromecast LG Smart TV, Smartcast Panasonic Smart TV Samsung Smart TV Sony Smart TV Sky Q

Relegation jetzt live auf DAZN sehen: Ihr habt Fragen zur Installation?

Sollte es mal Probleme bei der Einrichtung geben, hilft der DAZN-Support kompetent weiter. Die Kollegen kann man entweder per Mail oder via Live-Chat kontaktieren. Oft helfen aber auch schon die ausführlichen Hilfe-Seiten mit den FAQs weiter. Und vielleicht gibt es ja im Freundeskreis auch einen DAZN-Experten, der weiterhelfen kann.