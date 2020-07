Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM - Werder Bremen vs. Heidenheim: So läuft die Relegation

Die Relegation zur Bundesliga verspricht Spannung pur und Ihr könnt live dabei sein! In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zur Übertragung.

Wer setzt sich durch und spielt nächste Saison in der ? Das Hinspiel der Relegation zwischen und könnte eine erste Antwort geben. Anstoß ist heute Abend um 20.30 Uhr im Bremer Weserstadion.

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim läuft heute Abend live im TV und LIVE-STREAM - Goal präsentiert Euch alle Infos dazu, wie das Hinspiel der Relegation zur Bundesliga live und in voller Länge übertragen wird.

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim: Fußball heute live - das Relegationsspiel im Überblick

Duell Werder Bremen - 1. FC Heidenheim Datum Donnerstag, 2. Juli | 20.30 Uhr Ort Weserstadion, Bremen Zuschauer keine zugelassen

Fußball heute live im TV: So läuft Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim

Die Übertragungsrechte wechseln im Fußball häufig den Besitzer. Auch in dieser Saison war Fußball schon im Free-TV in der ARD und bei Sky Sport News HD, sowie im Pay-TV bei Sky und DAZN zu sehen. Wo läuft heute Abend also die Relegation? Goal klärt auf.

Fußball heute Abend live im TV: Läuft Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim im Pay-TV oder Free-TV?

Eine schlechte Nachricht zuerst: Das Relegationsspiel zwischen Werder Bremen und 1. FC Heidenheim läuft heute weder im Pay-TV bei Sky noch im Free-TV in der ARD.

Kein TV-Sender konnte sich die Rechte an der Relegation sichern. Das gilt für das heutige Hinspiel, als auch für das Rückspiel am kommenden Montag.

Nun die gute Nachricht: Es gibt eine Möglichkeit, Bremen gegen Heidenheim dennoch live am Fernseher abzuspielen. Die Lösung bietet der LIVE-STREAM von DAZN!

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim läuft live auf DAZN - Fußball live am Smart-TV

Der exklusive Anbieter der Relegationsspiele zur Bundesliga ist DAZN. Sowohl das Hinspiel heute Abend als auch das Rückspiel laufen dort live und in voller Länge.

DAZN ist zwar kein TV-Sender, sondern ein Streaming-Dienst, dennoch kann das Programm des Portals am TV abgespielt werden. Dafür müsst Ihr Euch lediglich die DAZN-App auf den Smart-TV laden und Euch mit Eurem Account einloggen.

Wer noch kein Abo besitzt, kann sich heute noch spontan und rechtzeitig vor Anpfiff anmelden und sieht das Spiel sogar vollkommen kostenlos! Der erste Monat bei DAZN ist nämlich umsonst.

Sobald Ihr Euch angemeldet habt, steht Euch heute Abend ab 20.15 Uhr der LIVE-STREAM zur Verfügung. Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch begleiten Euch dabei am Mikrofon.

Fußball live auf DAZN: Die Übertragung zum Relegationshinspiel zwischen Werder Bremen und 1. FC Heidenheim im Überblick

Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr DAZN-Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe DAZN-Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel DAZN-Experte: Ralph Gunesch

Quelle: imago images

Fußball heute im LIVE-STREAM: So läuft Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim im Internet

DAZN ist der exklusive Anbieter der Begegnung heute Abend - so viel steht bereits fest. Der LIVE-STREAM kann dabei nicht nur am Smart-TV abgespielt werden, sondern auf fast allen mobilen Geräten. Goal erklärt Euch, wie das funktioniert.

Fußball heute live bei DAZN: So seht Ihr Werder Bremen gegen 1. FC Heidenheim heute im LIVE-STREAM

Das Streaming-Portal DAZN am Smart-TV, PC, Laptop, Tablet und sogar am Smartphone verfügbar. Wo auch immer Ihr heute Abend das Relegationsspiel schauen möchtet, könnt Ihr DAZN abrufen.

Meldet Euch mit Euren Anmeldedaten einfach in der DAZN-App an und streamt heute Abend ab 20.15 Uhr das Spiel. Die kompletten 90 Minuten aus Bremen werden dort gezeigt.

Wer noch kein DAZN-Kunde ist, findet unter diesem Link alle Informationen zur Anmeldung. Und anmelden lohnt sich: DAZN hat sein Bundesliga-Angebot zur neuen Spielzeit nämlich noch mal ausgeweitet!

Amazon konnte sich übrigens ebenfalls Übertragungsrechte sichern und hat die Relegation im Angebot. Mehr Details dazu findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Amazon.

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim: So läuft Fußball heute live auf DAZN

Fußball live auf DAZN: Das hat das Streaming-Portal zu bieten

Erfahrene Fußballfans werden es bereits wissen: DAZN zeigte in der abgelaufenen Saison bereits jedes Freitags- und Montagsspiel der Bundesliga. Die Relegation ist ebenfalls Teil des Programms. Doch das ist nicht alles. Der Streaming-Dienst zeigt pro Jahr mehr als 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM.

Dazu gehören Spiele aus der Champions League, Europa League, Bundesliga, LaLiga, Serie A oder Ligue 1. Auch die NFL, NBA und MLB sind bei DAZN beheimatet. Alle Details zum Sportangebot von DAZN findet Ihr hier!

Na, Interesse geweckt? Holt Euch die kostenlose DAZN-App auf Euer Gerät:

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim live? Der Vorbericht zum Hinspiel der Relegation - Kohfeldt warnt vor Heidenheim - und ist doch gerne Favorit

Vom Fast-Absteiger zum Favoriten: Dennoch warnt Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt vor dem ersten von zwei Relegationsspielen vor dem 1. FC Heidenheim. Im allerdings waren die Gäste im Herbst vergangenen Jahres chancenlos

Florian Kohfeldt möchte sie einfach nur "positiv zu Ende bringen", für seinen Trainerkollegen Frank Schmidt sind die beiden Bundesliga-Relegationsspiele "eine Lebenschance und der absolute Wahnsinn". Werder Bremen gegen den 1. FC Heidenheim - klarer waren die Rollen in den beiden Partien zwischen dem Bundesliga-16. und dem Zweitliga-Dritten im Kampf gegen den Abstieg wohl noch nie verteilt.

Sechs Tore binnen 46 Minuten gegen den beim 6:1-Sieg haben den Fast-Absteiger im Liga-Normalbetrieb zum Favoriten in der Relegation werden lassen. Auch wegen des Momentums, denn die Schwaben schlossen die beste Zweitliga-Saison ihrer Vereinsgeschichte mit einer 0:3-Niederlage bei Arminia Bielefeld ab.

Für Dauercoach Schmidt, seit 13 Jahren in Heidenheim auf dem Trainerstuhl, kein Grund, am Donnerstag (20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime) ängstlich ins Hinspiel im Weserstadion zu gehen: "Ich glaube an das Unglaubliche. Manchmal muss man das Unmögliche probieren, um das Mögliche zu erreichen."

Dass der 46-Jährige im ersten Anlauf an gleicher Stelle gescheitert ist, ficht Schmidt nicht an. Im Herbst vergangenen Jahres waren seine Schützlinge im DFB-Pokal am Osterdeich chancenlos, die Hanseaten siegten mit 4:1. "Wir wissen jetzt, wie wir es nicht machen dürfen", sagte er nur trocken dazu.

Aber auch Kohfeldt analysierte die seinerzeit einseitige Begegnung sehr genau und mahnte zu "absoluter Vorsicht". "Die Heidenheimer können Dinge, die uns gefährlich werden können. Aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es bei uns jemand zu leicht nimmt", betonte der 37-Jährige, der nach eigenem Bekunden "gerne Favorit ist".

Eine wichtige Waffe im Team der Gäste sind zweifellos die Standards von Marc Schnatterer. Der offensive Mittelfeldspieler ist seit 2008 Jahren das Gesicht des Vereins von der Schwäbischen Alb. Und damit nur ein Jahr kürzer in Heidenheim unter Vertrag als sein Coach. Schmidt: "Für Marc wäre der Aufstieg die Krönung einer unglaublichen Karriere."

Genau das wollen die Hanseaten verhindern und im Gegensatz zum letzten Ligaspieltag sind sie nun nicht mehr von Ergebnissen auf anderen Plätzen abhängig. Für Frank Baumann ein nicht zu unterschätzender Vorteil. "Es ist grundsätzlich immer ein besseres Gefühl, alles selbst in der Hand zu haben", sagte Werders Sport-Geschäftsführer Frank Baumann.

Da braucht es dann nicht einmal das "Orakel von der Weser". Kohfeldts Ehefrau Juliane sagte den grün-weißen 6:1-Triumph gegen Köln exakt voraus, diesmal mag sich die einstige Hockey-Bundesligaspielerin nicht öffentlich festlegen.

Das aber tun die Profis in der Sportwettszene - und zwar eindeutig. Wer bei bwin auf den Klassenerhalt der Norddeutschen setzt, bekommt bei zehn Euro Einsatz nur zwölf Euro zurück. Ein Heidenheimer Aufstieg indes bringt 40 für zehn Euro.

Quelle: SID