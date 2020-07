Relegation heute live im Free-TV sehen? So wird Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim übertragen

In der Bundesliga-Relegation spielen Werder Bremen und der 1. FC Heidenheim gegeneinander. Wird das Spiel live im Free-TV gezeigt? Alle Infos folgen.

Es gibt noch zwei Spiele in der Saison 2019/20, dann wissen wir, welche Teams in der spielen dürfen - die Relegation steht an. Im Hinspiel zwischen und dem werden am Donnerstag um 20.30 Uhr die Weichen gestellt.

Der SV Werder und Trainer Florian Kohfeldt haben eine rasante Bundesliga-Spielzeit hinter sich. Am Ende schafften es die Grün-Weißen mit einem 6:1 über Köln in die Zusatzspiele. Kann man nun den letzten Schritt zum Klassenerhalt machen?

Als klarer Außenseiter wird der 1. FC Heidenheim am Donnerstag in Bremen erwartet. Das Team von Frank Schmidt spielte eine großartige Saison in der und belohnte sich mit der Relegation. Nun müssen Schnatterer, Kleindienst und Co. aber einen langjährigen Bundesligist in die Knie zwingen.

Mehr Teams

Relegation heute live im Free-TV sehen? Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim wird am Donnerstag live im TV und LIVE-STREAM übertragen. Goal verrät Euch alles rund um die Übertragung. In einem Extra-Artikel gibt's noch mehr Infos.

Relegation heute live: Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim

Duell Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim Wettbewerb Bundesliga-Relegation (Hinspiel) Datum Donnerstag, 2. Juli 2020 - 20.30 Uhr Ort wohnInvest Weserstadion (Bremen) Zuschauer keine (Geisterspiel)

Relegation heute live im Free-TV sehen? Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim in voller Länge

Relegation, wer macht im Hinspiel den entscheidenden Schritt in Richtung Erstklassigkeit? Werder Bremen empfängt den 1. FC Heidenheim und ganz Fußball- blickt gebannt nach Bremen.

Kommt die Relegation aber heute live im deutschen Free-TV, sodass alle Fans diese Begegnung kostenlos im Fernsehen anschauen können? Nein, leider nicht. Die vollen 90 Minuten der Partie Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim werden heute nicht im Free-TV zu sehen sein.

Seit der neuen Rechteperiode hält kein Sender mehr Übertragungsrechte für das entscheidende Spiel am Saisonende. Vor Jahren war das ZDF noch der Sender schlechthin, um Bundesliga-Relegation live im TV auszustrahlen - doch die Zeiten haben sich geändert.

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute live im TV und LIVE-STREAM sehen, wo kommt das brisante Duell stattdessen im Fernsehen. Wir klären Euch auf.

In der Relegation um den Bundesliga-Aufstieg – Der FCH gastiert am Donnerstag, 2. Juli (20:30 Uhr), zum Hinspiel auswärts beim SV Werder Bremen.

Ein genauer Blick auf den Gegner des FCH: 👉https://t.co/70VwIjopm3



🔴🔵 Zweite Liga. Erste Liebe. #NurDerFCH #SVWFCH pic.twitter.com/aragAznoYc — 1. FC Heidenheim 1846 (@FCH1846) June 30, 2020

Relegation heute live im Free-TV sehen? Die Übertragungsrechte für die Bundesliga

Zunächst werfen wir aber einen Blick auf die Übertragung der Bundesliga in der Saison 2019/20. Damit die Spiele in voller Länge im TV gezeigt wurden, gab es im Grunde zwei große Rechteinhaber.

Der Unterföhringer Sender Sky zeigte die Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr und 18.30 Uhr) und am Sonntag (15.30 Uhr und 18 Uhr) in Einzelspielen und auch in der Samstagskonferenz, der Ismaninger Streamingsender DAZN dagegen strahlte Live-Bilder von allen Freitagsspielen (20.30 Uhr), den Sonntagsspielen (13.30 Uhr) und den Montagsspielen (20.30 Uhr) aus. Die Rechtelage wird sich ab der Saison 2021/22 etwas ändern, hier gibt's alle Infos.

Doch auch das Free-TV hatte in der kürzlich zu Ende gegangenen Bundesligasaison ein paar Spiele live und in voller Länge im Angebot. Hier wurden das Eröffnungsspiel am 1. Spieltag, der Hinrundenabschluss und die Rückrundeneröffnung am Freitagabend immer im TV ausgestrahlt.

Hin oder her: Auch wenn die Bundesliga 2019/20 auf mehreren Kanälen lief, so gibt es für die Relegation nicht viele Auswahlmöglichkeiten.

Quelle: Imago Images

Relegation heute live: Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim wird im LIVE-STREAM gezeigt

Weder Sky, noch das deutsche Free-TV haben Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute live und in voller Länge im Angebot. Doch der Streamingsender DAZN aus Ismaning hat die Partie im Angebot!

Und so ist es auch: DAZN zeigt die Relegation heute live! Der Sender hat sich bereits vor der Saison die Übertragungsrechte für die Relegation gesichert, somit läuft Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim am Donnerstag um 20.30 Uhr auf der Plattform.

Bevor wir Euch mit den Details rund um DAZN versorgen, erst einmal ein kurzer Überblick, wie die Übertragung von DAZN heute genau aussieht.

DAZN zeigt die Relegation (Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim) heute im LIVE-STREAM: Alle Details

Übertragungsbeginn : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Um den LIVE-STREAM von DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Dieses kostet 11,99 Euro pro Monat oder alternativ im Jahresabonnement 119,99 Euro. Doch Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim könnt Ihr dennoch live und in voller Länge anschauen, wenn Ihr noch nichts bezahlt.

Das Wunder von der Weser ist geschehen. Alle Tore von @werderbremen gegen den FC für euch in unseren Highlights. #SVWKOE



Die Relegationsspiele seht ihr am Donnerstag und Montag live auf DAZN. pic.twitter.com/0UfdXcohvb — DAZN DE (@DAZN_DE) June 29, 2020

DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat, in dem er sich den Service und die Streamingwelt genauestens anschauen kann. Ihr zahlt nichts, seid aber dennoch bei der Relegation heute live dabei.

DAZN zeigt die Relegation und noch zahlreiche weitere Top-Wettbewerbe, wie diese:

Bundesliga

Highlights der 2. Bundesliga

UEFA

UEFA







Primeira Liga



Handball

Darts

Tennis

NBA

NFL

...

Auch Amazon wird die beiden Spiele aus der Relegation übertragen. Alle Informationen dazu findet Ihr bei Amazon selbst.

Wenn Ihr keine Lust auf einen Probemonat bei DAZN habt, dann stellen wir Euch in den nächsten beiden Abschnitten noch Alternativen zur Relegation heute live vor.

Quelle: Getty Images

Relegation heute live verpasst? Die Highlights von Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim auf DAZN

DAZN hat nicht nur die vollen 90 Minuten der Relegation zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim live im TV und LIVE-STREAM parat, sondern zeigt im Nachgang auch die Highlights der Partie.

Die besten Szenen der Begegnung erscheinen rund 40 Minuten nach Abpfiff auf der Plattform DAZN. Auch hier gilt: hr braucht den Probemonat oder ein gültiges DAZN-Abonnement, um die Highlights anschauen zu können.

Alternativ könnt Ihr auch das Re-Live zur Partie anschauen und nochmals ganz sehen, wie sich der 1. FC Heidenheim in Bremen so schlägt. Ihr entscheidet!

Relegation heute im LIVE-TICKER: Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim kostenlos verfolgen

Ihr habt die vollen 90 Minuten der Bundesliga-Relegation heute eigentlich im Free-TV erwartet, wurdet nun aber enttäuscht? Dann seid nicht traurig, denn mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal seid Ihr am Donnerstag live mit von der Partie.

Ab 20 Uhr beginnt der zuständige Kollege mit dem LIVE-TICKER zu Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim. Um 20.30 Uhr ertönt dann der Anstoß an der Weser und Ihr könnt gebannt auf Eurem Smartphone verfolgen, was sich im Relegationshinspiel so tut. Hier geht's direkt zum LIVE-TICKER.

Quelle: imago images / Sportfoto Rudel + Imago Images / Poolfoto

Relegation heute live: Alle Übertragungen zu Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim in der Übersicht

Relegation (Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim) heute live im ... ... bei ... TV ... DAZN (Smart-TV) LIVE-STREAM ... DAZN & Amazon HIGHLIGHTCLIP ... DAZN LIVE-TICKER ... Goal

Relegation heute live: Die Opta-Fakten zu Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim

Der SV Werder Bremen und der 1. FC Heidenheim 1846 trafen zuvor in zwei Pflichtspielen aufeinander – zweimal im . In der 1. Runde 2011/12 setzte sich der FCH durch (2:1 H) und in der 2. Runde 2019/20 Bremen (4:1 H).

In der Relegation zwischen Bundesliga und 2. Liga gab es 16-mal einen Sieger im Hinspiel – in 14 dieser 16 Duelle setzte sich der Sieger des Hinspiels auch am Ende durch.

Nachdem sich sechsmal in Folge der Bundesligist in der Relegation gegen den Zweitligisten durchgesetzt hatte, tat das im Vorjahr mit erstmals seit 2012 wieder das unterklassige Team (2:2 A, 0:0 H gegen den ).

Werder Bremen gewann in der abgelaufenen Bundesliga-Saison nur acht Spiele – so wenige wie zuvor nur 2012/13. Zudem verloren die Hanseaten 19 BL-Partien – mehr Niederlagen waren es nur in der Abstiegssaison 1979/80 (20).

An den letzten vier Spieltagen der abgelaufenen Bundesliga-Saison erzielte kein anderes Team so viele Tore wie Werder Bremen (zwölf).

Beim 6:1 gegen den am 34. Spieltag gewann Werder Bremen erstmals seit dem 1. September 2019 wieder ein Bundesliga-Heimspiel und erzielte dabei 40% seiner Heimtore in der BL-Saison 2019/20 (6 von 15).

Der 1. FC Heidenheim 1846 spielte 2019/20 seine geteilt beste Zweitliga-Saison (55 Punkte, wie 2018/19) – nur 2003/04 (Mainz, 54 Punkte) stieg zuvor ein Team in die Bundesliga auf, das weniger als 56 Zähler in einer Zweitliga-Saison holte.

Der 1. FC Heidenheim 1846 spielte in der abgelaufenen Zweitliga-Saison 15-mal zu null – häufiger als jedes andere Team.

Der 1.FC Heidenheim 1846 gewann keines seiner letzten sechs Zweitliga-Gastspiele (zwei Remis, vier Niederlagen) und erzielte im Unterhaus zusammen mit die wenigsten Auswärtstore (13).

Für den 1. FC Heidenheim 1846 stand nur Marc Schnatterer in den ersten beiden Pflichtspielen gegen Werder Bremen auf dem Feld – er netzte auch in beiden Begegnungen ein.

Relegation heute live: Die Ergebnisse von 2015 bis 2019