Relegation heute live im TV und LIVESTREAM: So läuft Fußball heute live im TV - Union Berlin gegen VfB Stuttgart

Bundesliga oder 2. Bundesliga? In der Relegation wird die Frage beantwortet. Goal erklärt, wo Union vs. Stuttgart im TV und LIVESTREAM gezeigt wird.

Abstieg, Aufstieg oder doch der Klassenerhalt? Heute Abend entscheidet sich der Showdown zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem VfB Stuttgart in der Relegation. Das Rückspiel findet heute um 20.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei statt.

Die Gastgeber haben dabei einen kleinen Vorteil. Im Hinspiel erkämpften sich die Unioner in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart ein 2:2 und erzielten dabei so wichtige Auswärtstore . Kann diesen Vorteil nutzen und heute Abend zum ersten Mal überhaupt in die Bundesliga aufsteigen? Oder gelingt es dem , den Gang in die 2. Bundesliga zu verhindern und eine enttäuschende Saison doch noch glimpflich ausgehen zu lassen?

Union Berlin vs. VfB Stuttgart - das entscheidende Rückspiel der Relegation. In diesem Artikel verraten wir Euch, wo Ihr die Relegation zur live im TV und im LIVESTREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern Wir Euch alle Infos zu unserem LIVE-TICKER . Falls Ihr mehr über die Relegation im Allgemeinen erfahren wollt, haben wir alles Wichtige in einem separaten Übersichtsartikel zusammengestellt .

Relegation heute live im TV - so seht Ihr Union Berlin vs. VfB Stuttgart

Es ist für beide Mannschaften das wichtigste Spiel der Saison - das Rückspiel der Relegation. Wenn der VfB Stuttgart im alles entscheidenden Duell beim 1. FC Union Berlin gastiert, ist natürlich auch das Zuschauerinteresse enorm. Und Ihr könnt live dabei sein. In diesem Abschnitt verraten wir Euch, wo Ihr die Relegation heute Abend live im TV verfolgen könnt.

Union Berlin vs. VfB Stuttgart: Die Relegation live im Free-TV sehen - geht das?

Für Fußball-, Union- und VfB-Fans, die das Relegations-Rückspiel zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart live im Free-TV verfolgen wollen, gibt es schlechte Nachrichten: Die Relegation ist bereits seit der vergangenen Saison nicht mehr live im Free-TV zu sehen .

Weder die ARD , die zuvor die Relegation im frei empfangbaren Programm zeigte, noch das ZDF oder andere bekannte deutsche Sportsender besitzen die Rechte an einer Übertragung der Relegation. Diese sind zum Bezahlangebot von Eurosport gewechselt.

Ein kleiner Trost: Das ZDF zeigt die Highlights zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart in der Sendung "Sport Extra" ab 23.15 Uhr im Free-TV .

Union Berlin vs. VfB Stuttgart: Die Relegation live im Pay-TV bei Eurosport 2 HD Xtra

Eurosport ist in die einzige Möglichkeit, Union Berlin gegen den VfB Stuttgart live im TV zu sehen. Der Sender besitzt seit nun zwei Saisons die Übertragungsrechte an der Relegation zur Bundesliga und zeigt dementsprechend Union vs. VfB live und exklusiv in voller Länge .

Das Duell um den Aufstieg und Klassenerhalt seht Ihr auf dem kostenpflichtigen Sender Eurosport 2 HD Xtra . Dort begrüßten Euch bereits ab 19.30 Uhr Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer mit einer ausführlichen Vorberichterstattung und spannenden Analysen. Pünktlich zum Anpfiff, der um 20.30 Uhr erfolgen wird, übernimmt Robby Hunke das Kommentatorenmikrofon.

Ihr könnt Union Berlin vs. VfB Stuttgart allerdings nur im TV verfolgen, wenn Ihr Kunde der Satellitenplattform HD+ Xtra seid.

Wer das Duell zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart nicht im TV, sondern lieber im LIVESTREAM sehen möchte, sollte sich unbedingt den nächsten Abschnitt durchlesen.

Die Relegation heute im LIVESTREAM - Union Berlin vs. VfB Stuttgart

Das Duell zweier Traditionsklubs in der Relegation wird natürlich nicht nur im TV übertragen. Union Berlin gegen den VfB Stuttgart wird zusätzlich auch im LIVESTREAM gezeigt . Dabei gibt es nur eine Option, die wir Euch in diesem Abschnitt vorstellen.

Die Relegation im LIVESTREAM mit dem Eurosport Player - Union Berlin vs. VfB Stuttgart

Wie bereits im obigen Abschnitt erläutert, besitzt Eurosport die exklusiven Übertragungsrechte an der Relegation - somit auch an der Partie zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem VfB Stuttgart. Das Relegations-Rückspiel zeigt Eurosport auf der hauseigenen Streamingplattform, den Eurosport Player .

Mit dem LIVESTREAM des Eurosport Players verpasst Ihr ebenfalls keine Sekunde aus dem Stadion An der Alten Försterei. Die Übertragung beginnt analog zum TV-Programm um 19.30 Uhr mit den Vorberichten. Moderator, Experte und Kommentator bleiben deckungsgleich zum linearen TV.

Um den Eurosport Player nutzen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement, welches 6,99 Euro pro Monat kostet. Ihr könnt Euch aber auch einen Jahres-Pass zulegen, für welchen Ihr entweder einmalig 49,99 Euro oder monatlich 4,99 Euro zahlt. Mehr Informationen findet Ihr auf der Eurosport-Website .

Die LIVESTREAMS des Eurosport Players, so auch der zu Union Berlin vs. VfB Stuttgart, könnt Ihr zum einen auf dem PC über die Internetseite des Anbieters sehen. Zum anderen könnt Ihr den LIVESTREAM auch auf Euren mobilen Geräten anschauen. Die entsprechende Eurosport-Player-App gibt es in den gängigen Downloadportalen ( Google-Play-Store , iTunes-Store etc.).

Die Relegation heute im LIVE-TICKER - Union Berlin vs. VfB Stuttgart

Hochspannung pur in der Relegation. Bitter, wenn man das Duell nicht live im TV oder LIVESTREAM verfolgen kann. Doch Ihr müsst trotzdem nicht auf Union Berlin vs. VfB Stuttgart verzichten.

Der LIVE-TICKER von Goal zu Union Berlin gegen den VfB Stuttgart ist eine echte Alternative für Euch. Denn mit dem TICKER werdet Ihr bereits 20 Minuten vor dem Anpfiff mit den spannendsten Statistiken und Geschichten rund um das Relegations-Rückspiel versorgt.

Sobald im Stadion An der Alten Försterei der Ball rollt, verpasst Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal keine wichtige Szene, keinen Treffer und erst recht keine Entscheidung der Relegation zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart.

Das Beste: Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich vollkommen kostenlos und kann sowohl über die Website von Goal als auch in unserer App genutzt werden:

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. VfB Stuttgart heute live? Der Modus in der Relegation