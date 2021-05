VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights, Aufstellung - die Übertragung der Relegation heute

Relegation zwischen dem FC Ingolstadt und Osnabrück: Alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM sowie zum LIVE-TICKER heute findet Ihr hier.

Heute um 13:30 Uhr treffen der FC Ingolstadt 04 und der VfL Osnabrück im Rückspiel der Relegation zur 2. Bundesliga aufeinander. Austragungsort ist das Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück.

Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel ist der Druck für den VfL Osnabrück groß. Die Schanzer stehen schon mit einem Bein wieder in der 2. Bundesliga. Möchte der VfL den Abstieg doch noch verhindern, bedarf es bei der Elf aus Niedersachen einer enormen Leistungssteigerung.

Auch wenn das Ergebnis des Hinspiels deutlich für den FC Ingolstadt spricht, wird man in Osnabrück alles dafür tun, den Abstieg in die 2. Liga zu verhindern. Im Gegensatz dazu wird man in Ingolstadt alles daran setzen, wieder Zweitliga-Luft schnuppern zu dürfen, nachdem man die Saison 2019/20 auf dem 4. Platz beenden musste und dementsprechend die Relegation knapp verpasste.

In diesem Artikel findet ihr alles zur Übertragung der Relegation zwischen Ingolstadt und Osnabrück. Außerdem werden hier die offiziellen Mannschaftsaustellungen bekannt gegeben.

VfL Osnabrück vs. Ingolstadt 04 heute live: Die Relegation auf einen Blick

Wettbewerb Relegation 2. Bundesliga - Rückspiel Begegnung VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt 04 Ort Bremer Brücke, Osnabrück Anpfiff 30.05.21 - 13:30 Uhr

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt 04 heute live im TV: Das Rückspiel der Relegation in der 2. Bundesliga

Gute Nachrichten für alle Fußballfans. Wer das Relegationsspiel zwischen dem FCI und Osnabrück verfolgen möchte, muss dafür nichts bezahlen. Sowohl der Streamingdienst DAZN als auch das ZDF übertragen die Entscheidung um Auf- und Abstieg in der zweithöchsten deutschen Fußballklasse.

Osnabrück vs. Ingolstadt heute live im TV beim ZDF: Die Übertragung der Relegation

Auch die öffentlich-rechtlichen Sender in Form des ZDF zeigen die Begegnung zwischen den Schanzern und dem VfL am kommenden Sonntag ab 13:25 Uhr. Dabei moderiert Jochen Breyer.

Als Kommentatorin führt Claudia Neumann die Zuschauer durch das Spiel und wird dabei von dem ehemaligen Bundesligaprofi Hanno Balitsch als Co-Kommentator unterstützt.

Osnabrück vs. Ingolstadt - heute live im ZDF im Überblick

Übertragungsbeginn : 13:25 Uhr

: 13:25 Uhr Anpfiff : 13:30 Uhr

: 13:30 Uhr Sender: ZDF

ZDF Kommentator/in: Claudia Neumann und Hanno Baltisch

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt heute im LIVE-STREAM sehen: So seht Ihr die Relegation

Sowohl der Streamingdienst DAZN als auch das ZDF bieten für die Begegnung einen LIVE-STREAM an.

VfL Osnabrück vs. Ingolstadt heute live: Die Relegation auf DAZN sehen

Auch der Streamingdienst DAZN zeigt das Rückspiel der Relegation in der zweiten Liga. Die Vorberichte mit Moderator Alex Schlüter starten ab 13:15 Uhr. Mit dem Anstoß um 13:30 Uhr übernehmen Kommentator Mario Rieker und der frühere Stürmer von 1860 München, Benny Lauth.

Wer noch kein Abonnement bei DAZN hat, kann mit dem kostenlosen Probemonat die Begegnung zwischen den Schanzern und dem VfL trotzdem verfolgen.

Neben den Relegationsspielen der obersten drei deutschen Ligen bietet DAZN ein breites Programm an diversen Sportarten und Wettbewerben. Von der Champions League über die NFL bis zur NBA wird eine hohe Bandbreite an ansprechendem Live-Sport angeboten. Neben dem kostenlosen Probemonat bietet DAZN ein Jahresabo für 119,99 € oder ein monatliches Abo für 11,99 € an.

Diese Preise erhöhen sich jedoch ab August auf 149,99 € bzw. 14,99 €. Dafür bekommen Sportfans allerdings noch mehr Champions League und Bundesligaspiele live bei DAZN zu sehen. Wie jeder andere Streamingdienst ist DAZN auf allen internetfähigen Geräten, ob Computer, Tablet oder Smartphone abrufbar.

Osnabrück vs. Ingolstadt 04 - Übertragung der Relegation heute live auf DAZN im Überblick

Übertragungsbeginn: 13:15 Uhr

13:15 Uhr Anpfiff: 13:30 Uhr

13:30 Uhr Sender : DAZN

: DAZN Kommentator: Mario Rieker und Benny Lauth

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt: Die Übertragung der Relegation heute im LIVE-STREAM des ZDF

Wer unterwegs ist und trotzdem keine Spielminute verpassen möchte, kann ganz bequem auf den LIVE-STREAM des ZDF zurückgreifen. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet einen kostenlosen LIVE-STREAM im Internet an, der Euch heute die kompletten 90 Minuten der Relegation zeigt.

Auch dieser ist hier über Tablet, Laptop oder Smartphone abrufbar.

VfL Osnabrück vs. Ingolstadt 04 heute: Der kostenlose LIVE-TICKER zur Relegation bei Goal

Wer sich unterwegs über die Spielstände informieren will, verpasst mit dem LIVE-TICKER von Goal keine Einzelheit aus dem Rückspiel der Relegation zwischen Ingolstadt und dem VfL.

Den Link zum LIVE-TICKER findet Ihr hier.

"Aggressivität mitgenommen": FCI-Kapitän Kutschke als Sinnbild des Erfolgs - Nach klarem Sieg im Hinspiel bleibt Coach Oral ruhig #FCI #Schanzer #FCIngolstadt https://t.co/RweAt8VpO0 — kicker ⬢ FC Ingolstadt 04 (@kicker_FCI) May 27, 2021

Die Aufstellungen des VfL Osnabrück und FC Ingolstadt 04: Die Relegation heute live

So spielt Osnabrück:

Kühn - Engel, Gugganig, Trapp, Wolze - Reis, U. Taffertshofer, Ajdini, Amenyido - Kerk, Heider

Die Ingolstädter Startelf:

Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, D. Franke - Krauße, Bilbija, M. Stendera, Gaus - Kaya, Kutschke

