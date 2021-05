FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück live: Die Relegation heute im LIVE-TICKER - 3:0

Steigt der FC Ingolstadt aus der 3. Liga in die 2. Bundesliga auf? Die Relegation gegen den VfL Osnabrück heute im LIVE-TICKER von Goal verfolgen.

Drittligist FC Ingolstadt trifft im Hinspiel der Relegation auf den VfL Osnabrück aus der 2. Bundesliga. Anpfiff der Partie im Audi Sportpark ist am heutigen Donnerstagabend um 18.15 Uhr .

Der FCI hat dabei wie schon im letzten Jahr die Chance, die 3. Liga hinter sich zu lassen. Damals scheiterte man gegen den 1. FC Nürnberg - nun will man es gegen Osnabrück besser machen.

FC Ingolstadt - VfL Osnabrück Anpfiff: 18.15 Uhr Tore 1:0 Schröck (2.), 2:0 Kaya (34.), 3:0 Eckert Ayensa (81.) Aufstellung Ingolstadt Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, Franke - Krauße, Stendera, Gaus - Kaya (53. Eckert Ayensa), Bilbija, Kutschke Aufstellung Osnabrück Kühn - Ajdini, Trapp, Beermann, Wolze - Taffertshofer, Reis - Multhaup (67. Heider), Amenyido - Kerk - Santos Gelbe Karten Kaya (FCI, 12.), Heinloth (FCI, 49.), Ajdini (Osnabrück, 56.), Beermann (Osnabrück, 59.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

81. Minute | TOOOOOOOOOOOOOOOOR für Ingolstadt | Eckert Ayensa trifft zum 3:0

AYENSAAAAAAAA!!! Was für eine geile Hütte!!



JA! JA! JA!!!!! #FCIOSN

81. Minute | Für die Ingolstädter sieht es derzeit besser aus als im Vorjahr, als das Hinspiel mit 2:0 an den 1. FC Nürnberg ging. Die Franken setzten sich gegen den FCI durch, ein dritter Treffer würde den Schanzern aber sicherlich besser gefallen.

79. Minute | Die Osnabrücker tauschen im Spiel nach vorne nochmal: Amenyido verlässt den Rasen für Schmidt.

77. Minute | Den Osnabrückern läuft langsam aber sicher die Zeit davon, die Lila-Weißen haben die Offensivprobleme aus der Zweitliga-Saison mit in diese Partie genommen. Die Schlussviertelstunde in Ingolstadt läuft.

75. Minute | Das Spiel findet fast ausschließlich in der Osnabrücker Hälfte statt. Man könnte meinen, das biete wenigstens Raum für Konter. Aber dem ist nicht so, Santos bekommt keine Bälle festgemacht, jeder zweite verspringt den seinen Mittelfeldkollegen. Ingolstadt hat alles im Griff.

(72') #Franke an die LATTE!! Puh, da fehlte ganz ganz wenig. War zuvor aber tendenziell ein Foulspiel & wäre wohl überprüft worden. Die extreme Intensität lässt ganz langsam etwas nach, 90 Minuten wäre das aber auch nicht möglich gewesen in der Form.

__

2:0 #FCIOSN

__

2:0 #FCIOSN

72. Minute | Franke hat das dritte Tor auf dem Schlappen. Gegen Amenyido stiehlt er links im Strafraum die Kugel und hämmert sie danach wuchtig an die Latte. Einer Videoüberprüfung hätte ein möglicher Treffer aber sicherlich nicht standgehalten. Stegemann ließ den Zweikampf durchgehen, das sah aber schon nach einem Foulspiel aus.

69. Minute | Beeindruckend, wie Ingolstadt das Energielevel hochhält, weiter leidenschaftlich nach vorne verteidigt, sich nicht einlullen lässt. Das führt nicht nur dazu, dass die Null hinten völlig ungefährdet ist. Vielmehr ist Ingolstadt dem dritten Treffer sogar näher als Osnabrück dem eminent wichtigen ersten.

67. Minute | FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute im LIVE-TICKER | Wechsel beim VfL: Heider kommt für Multhaup

67. Minute | Erster Wechsel beim VfL. Multhaup konnte wie seine Offensivkollegen kaum Akzente setzen. Heider ersetzt ihn jetzt. Der hat immerhin in dieser Saison schon vier Jokertore geschossen.

64. Minute | Und so kommt der erste ernst zu nehmende Abschluss des zweiten Durchgangs doch wieder von den Schanzern. Nach dem langen Abschlag von Buntic setzt sich Eckert halbrechts durch, schießt Richtung kurzes Eck. Kühn ist zur Stelle.

64. Minute | Kerk bringt den Ball an den langen Pfosten. Schröck hat Augen im Rücken, sieht, dass hinter ihm keiner mehr an den Ball kommen kann. Und zieht den Kopf ein, sodass es Abschlag für Ingolstadt gibt. Dafür gibts Szenenapplaus.

63. Minute | Vielleicht über einen Standard? Stendera mit der eher unnötigen Grätsche gegen Amenyido rechts im Halbfeld. Da hätte Amenyido nicht allzu viel Unheil anrichten können.

62. Minute | Fußballerisch ist das Spiel gerade eingeschränkt. Was eher gegen Osnabrück spricht. Von den Gästen müsste viel mehr kommen. Doch Ingolstadt bekommt seine Körperlichkeit nach wie vor durch, wird kaum mal ausgespielt. Und lässt keine Torchancen zu. Dass der FCI selbst kaum noch zum Abschluss kommt, ist beim Zwischenstand von 2:0 verschmerzbar.

59. Minute | Die Ungepflogenheiten nehmen langsam Überhand. Beermann bekommt die mündliche Ermahnung, weil er im Mittelfeld foult und dann den Ball nicht freigibt. Nicht mal eine Zeigerumdrehung später ist er gegen Kutschke zu spät. Der Vorteil für Ingolstadt bringt nichts ein, dann gibt es die überfällige Gelbe für den Innenverteidiger.

59. Minute | FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Beermann (VfL)

56' Nächster VfL-Distanzschuss: Multhaup mit einer gelungenen Einzelleistung, der Abschluss ist aber kein Problem für Buntic.#FCIOSN #vfl1899

57. Minute | Beim folgenden Freistoß hat Stendera eine gute Idee, lässt sich den Ball aus dem linken Halbfeld flach und kurz ins Zentrum legen, um dann unvorhersehbar links in den Strafraum zu Krauße durchzustecken. Dem verspringt aber der Ball, sonst hätte es den Abschluss aus spitzem Winkel und Nahdistanz setzen können.

56. Minute | Gelbe Karte für Ajdini (Osnabrück)

56. Minute | Franke fängt im Mittelfeld den Ball ab und eilt davon, hat die linke Außenbahn für sich. Ajdini kommt angesprungen und grätscht Franke ordentlich um. Heftiges Foul des Außenverteidigers, das mit Gelb bedacht wird.

54. Minute | Starkes Dribbling von Multhaup, der sich von der linken Außenbahn im Alleingang ins Zentrum dribbelt, zwei Spieler stehen lässt, ein Tunnel ist dabei. Der Schuss ist dann aber harmlos, fliegt in die Arme des sicheren Buntic.

53. Minute | Keine zwei Minuten dauert es, da reagiert Oral und nimmt Kaya vom Feld. Ärgerlich aus FCI-Sicht, der Stürmer war gut im Spiel. Ist aber gefährdet, vom Platz zu fliegen. Ayensa kommt neu ins Spiel.

53. Minute | Wechsel beim FC Ingolstadt: Eckert Ayensa kommt für Kaya

(51') #Heinloth sieht Gelb & es bleibt leider bei sehr häufigem Messen mit zweierlei Maß. Zuvor wird #Krauße komplett abgeräumt, ohne jede Konsequenz. 2x Gelb für die #Schanzer, noch keine für die Gäste. #Kaya geht weg vom Gegner, erneut Foul. #Oral wird wechseln.

__

2:0 #FCIOSN

__

2:0 #FCIOSN

51. Minute | Das nächste Foul, Kaya gegen Wolze. Und Kaya hat schon Gelb. Spielfluss kommt gerade keiner auf. Zerfahrener Start in den zweiten Durchgang.

49. Minute | Stichwort es geht zur Sache. Heinloth mit dem langen Bein gegem Amenyido. Bohrt seine Stollen in den Spann des Außenstürmers. Schiri Stegemann behält Ruhe und Übersicht und zeigt die zweite Gelbe der Partie.

49. Minute | FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück heute im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Heinloth (FCI)

47. Minute | Krauße ist seinen Turban los. Und kassiert jetzt den Tritt an den Knöchel im Mittelfeld. Teilweise gehts echt robust zur Sache. Stenderas weiter Freistoß geht in den Weiten des Sechzehners verloren.

46. Minute | Die zweite Halbzeit läuft!

Halbzeit | Die erste Halbzeit läuft für Ingolstadt absolut nach Plan. Der Blitzstart durch das Führungstor von Schröck, danach gallig auf jeden Ball und giftig an jeder Ecke des Spielfelds. Mit Kutschke eine ackernde Galionsfigur vorne drin, mit Kaya das torgefährliche Pendant. Und auch spielerisch läuft es gut, Kayas 2:0 war wunderbar herausgespielt. Osnabrück steht mit dem Rücken zur Wand und muss im zweiten Durchgang den Kampf annehmen, vor allem torgefährlicher werden, wenn es nicht mit großer Hypothek ins Rückspiel gehen will.

HALBZEIT | FC Ingolstadt - VfL Osnabrück heute im LIVE-TICKER | Pausenstand: 2:0

42. Minute | Wenn wir Torgefahr suchen, dann schauen wir lieber rüber auf die andere Seite. Kutschke leitet den langen Abschlag von Buntic auf Gaus weiter, über drei Stationen geht es dann im Direktspiel blitzschnell nach vorne, bis Krauße den gefährlichen Kaya in den Strafraum schickt. Dessen Flachschuss ist zu drucklos. Den kann man auch reinschieben.

39. Minute | Halbfeldflanke von der linken Seite, im Zentrum rutscht Schröck der Klärungsversuch über den Schlappen, beinahe überrascht er seinen Keeper damit, die Kugel fliegt aber weit am Tor vorbei. Und die folgende Ecke missrät Kerk ordentlich. Kerk, Osnabrücks bester und eigentlich überqualifizierter Leihspieler aus Nürnberg, bislang noch ohne Anteil am Spiel.

36. Minute | Das läuft alles richtig gut für die Schanzer gerade. Ingolstadt ist selbstbewusst und robust. Und enorm heiß auf die 2. Liga. Prognose: Ingolstadt muss heute noch treffen, will es am Sonntag nicht absteigen.

34. Minute | Ein großartiger Angriff der Schanzer verdoppelt die Führung. Über rechts läuft eine lange Ballstafette, dann spielt Bilbija tief und überläuft im Vollsprint Gaus. Bei Gaus ist Ballannahme, Drehung und Steckpass zu Bilbija eine Bewegung. An der Grundlinie gibt Bilbija flach in die Mitte, Kaya hält gegen Ajdini den Fuß rein und lenkt die Kugel ins Tor. Das ging den Gästen alles viel zu schnell.

34. Minute | TOOOOOOOOOOOR für Ingolstadt | Kaya trifft zum 2:0

37' 2:0. Fatih Kaya. Gut gespielt auf links, in der Mitte setzt sich Kaya durch.#FCIOSN #vfl1899

31. Minute | Kutschke teilt nicht nur aus, er muss auch einstecken. Reis langt zu und bekommt mitgeteilt, dass beim nächsten Vergehen die Gelbe fällig ist. Der Freistoß aus dem rechten Halbfeld missrät dem Standard-Experten Stendera ausnahmsweise mal. Der rutscht zu lang und zu hoch hinten unberührt durch.

30. Minute | Beermann abermals wacklig da hinten drin. Einen einfach langen Ball in seine Richtung kann er nicht klären, er schenkt Kaya die Kugel, der schickt Bilbija rechts in den Strafraum. Dessen Abschluss aus der Drehung kann Beermann immerhin blocken. Und weil Stenderas folgender Eckball auch nichts einbringt, bleibt Beermanns Malheur ohne Folgen.

27. Minute | Ganz viel Energie im Spiel. Osnabrück wirkt mittlerweile etwas gefasster und stabiler und hält jetzt auch gut dagegen. Trainer Feldhoff sprach im Vorhinein davon, sein Team habe spielerisch Vorteile, während Ingolstadt mehr über den Kampf käme. Die erste knappe halbe Stunde bestätigt ihn als Fachmann.

24. Minute | Kutschke reibt sich rechts an der Seitenlinie im Zweikampf mit Reis auf, verliert den Zweikampf. Und schlägt leicht nach, erwischt Reis auch am Rücken, aber mehr als Wischer denn als Schlag, auch unten mit den Füßen wird noch nachgestochert, auch hier erwischt er Reis nicht ganz. Zu seinem Glück, sonst ist das eine Tätlichkeit. Darauf macht auch Osnabrücks Taffertshofer aufmerksam. Schiri Stefemann lässt Milde walten.

22. Minute | Wieder leitet Krauße im Mittelkreis einen zweiten Ball direkt in die Spitze weiter, diesmal zu Bilbija, der aufdreht und rechts seinen Partner Heinloth mitnimmt. Bilbija startet in den Strafraum durch, hat dort auch Platz und wird bedient, kriegt seine Rückgabe an die Strafraumkante aber nicht am Verteidiger vorbei.

19. Minute | Schnell auf die andere Seite. Beermann verspringt der Ball kurz vor der Mittellinie, da muss er hinterhergrätschen, grätscht die Kugel aber vor die Füße von Krauße, der den langen Ball zu Kaya schickt. Beermann ist aus dem Spiel, Trapp verbleibt in der Verteidigung, den kann Kaya aber abschütteln. Sein Drehschuss von der Strafraumkante geht knapp links vorbei.

17. Minute | Ordentlicher Versuch von Reis aus gut 30 Metern zentraler Position, nachdem eine Halbfeldflanke geblockt wird, auch wenn der Schuss gegen Ende doch noch deutlich rechts am Tor vorbeizieht. Osnabrück beißt sich langsam rein.

16. Minute | Krauße hat einen Schlag an den Kopf abbekommen, muss behandelt werden, kehrt mit Turban zurück ins Spiel. Auch das passt in diese ereignisreiche, umkämpfte erste Viertelstunde. Von Sortieren, Einordnen, Reinfinden ist nicht die Spur.

(11') Hier ist verdammt viel Tempo drin!

Osnabrück hat sich hier schnell geschüttelt und will nach vorne, doch die #Schanzer sind auch voll da und haben durch #Kutschke die nächste Chance. #Kaya sieht indes eine harte Gelbe.

__

1:0 #FCIOSN

13. Minute | Der erste Vorstoß der Gäste in dieser temporeichen Anfangsphase läuft über links. Reis treibt den Ball nach vorne und findet Amenyido, der wiederum Wolze von der Seitenlinie links am Strafraumrand. Wolze dreht sich schnell und schließt aus spitzem Winkel ab, Buntic zieht umsichtig zurück, weil er sieht, dass der Schuss ins Außennetz fliegt.

4' Nach einer Ecke wird der Ball verlängert, Schröck netzt ein.#FCIOSN #vfl1899

12. Minute | Ingolstadt vs. Osnabrück heute im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Kaya (FCI)

12. Minute | Kaya hält gegen Beermann im Mittelfeld mächtig den Fuß drüber und trifft nur den Gegner. Das reicht, um auch das erste härtere Foul des Spiels direkt mit Gelb zu sanktionieren.

11. Minute | Ganz anders Ingolstadt. Heinloth zieht auf dem rechten Flügel an und schickt Bilbija lang zur Grundlinie. Der Ball kommt danach flach an den ersten Pfosten, Kutschke verpasst dort knapp.

10. Minute | Ingolstadt grätscht, ackert und arbeitet. Und gewinnt die Zweikämpfe. Osnabrück ist noch auf gehörig wackeligen Knien unterwegs. Als ob 250 Leute reichen würden, eingeschüchtert zu sein. Der VfL will einen spielerischen Ansatz anbringen, scheitert damit aber regelmäßig und kommt nicht über die Mittellinie hinaus.

7. Minute | Und Ingolstadt ruht sich auf der Führung nicht aus. Der nächste gefährliche lange Ball segelt in die Spitze, Kutschke reibt sich da auf. Verliert aber das direkte Duell an der Strafraumkante gegen Beermann und bekommt den Ball nicht unter Kontrolle.

5. Minute | Was für ein Blitzstart in dieses wegweisende Duell und was für ein schwungvoller Beginn. Hier ist direkt Dampf im Kessel. Und dafür ist hauptsächlich der FC Ingolstadt verantwortlich. Und die 250 Menschen auf den Rängen.

2. Minute | Der Traumstart für die Schanzer! Kutschke wird links im Strafraum fair abgegrätscht, daraus resultiert der erste Eckball. Den bringt Stendera zwar mehr schlecht als recht in die Mitte. Halbhoch segelt der Ball in den Fünfer, wird am ersten Pfosten aber trotzdem stark von Krauße verlängert, dahinter schiebt Schröck komplett alleingelassen die flache Vorlage ein.

2. Minute | TOOOOOOOOOOOOOOR für den FCI | Schröck trifft zum 1:0 für Ingolstadt

JAAAAAA!!!!!! DAS TOOOOOOOOOOR!!!!

1. Minute | Los geht's! Der Ball rollt im Hinspiel der Relegation zwischen dem FC Ingolstadt und dem VfL Osnabrück.

Vor Beginn | Durch die 1:2-Niederlage gegen Aue blieb das aber Wunschdenken. Allerdings muss man sehr vorsichtig sein, das als Rückschlag zu bewerten. Vielmehr ist die Relegation selbst eher ein Erfolg. Mit zwei elementar wichtigen Siegen gegen Würzburg und den HSV am 32. und 33. Spieltag spielte sich Osnabrück noch vor. Die Relegation ist Zusatz. Und die Chance, eine vermurkste Saison samt zweier Trainerwechsel noch irgendwie zu retten.

Vor Beginn | Osnabrück bringt zwar keine so eindrucksvolle Relegations-Serie mit, hat mit schon drei Qualifikationsrunden, immer für die 2. Liga, aber auch viele Erfahrungen gemacht. Gegen Paderborn (2009) und zwei Mal gegen Dresden (2011, 2013) zogen die Niedersachsen den Kürzeren. Nicht nur deshalb hätte sich der VfL diese Entscheidungsspiele auch gerne erspart.

Vor Beginn | Im dritten Anlauf geht es gegen den VfL Osnabrück, auch das wird ein ausgeglichenes Duell werden. Beinahe wäre es die zweite Relegation vor Geisterkulisse in Folge für den FCI, im Audi Sportpark sind heute aber immerhin 250 Zuschauer zugelassen. Auch beim Rückspiel in Osnabrück werden Zuschauer erwartet. Trainer Oral sprach von positiver Energie und Kraft, die auch durch die wenigen Leute übertragen wird. Und schaden, die Serie von 17 Heimspielen ohne Niederlage auszubauen, kann es auch nicht.

Vor Beginn | Relegations-Experte Ingolstadt: 2019 abgestiegen, 2020 nicht aufgestiegen, nie ohne Drama, immer mit vielen Tränen und auf tragische Art und Weise. Und immer mit Trainer Oral. Was erwartet die Schanzer in diesem Jahr? Sowohl 2019 als Zweitligist gegen Wehen Wiesbaden, als auch 2020 als Drittligist gegen den 1. FC Nürnberg war am Ende die Auswärtstorregel ausschlaggebend. Mit bitterem Ende für den FCI.

Vor Beginn | Ganz anders bei den Niedersachsen. Osnabrück war weniger erfolgreich, verlor am 34. Spieltag gegen Aue mit 1:2, ein Sieg hätte dem VfL die Relegation erspart. Trotzdem wechselt Trainer Feldhoff nur ein Mal: Auch Taffertshofer hat eine Gelbsperre abgesessen, kehrt heute zurück. Und ersetzt Blacha.

Vor Beginn | Ingolstadt behielt am letzten Spieltag der 3. Liga die Nerven, gewann das Entscheidungsspiel um den Relegationsplatz gegen 1860 München mit 3:1. Bis auf eine Ausnahme vertraut Trainer Oral heute auf dieselbe Startelf. Einzig Bilbija kehrt nach abgesessener Gelbsperre zurück, Elva räumt dafür seinen Platz in der Startelf.

Vor Beginn | Der VfL Osnabrück ist mit dieser Formation angereist: Kühn - Ajdini, Beermann, Trapp, Wolze - Reis, Taffertshofer - Multhaup, Kerk, Amenyido - Santos.

Vor Beginn | Der FC Ingolstadt geht mit dieser Startelf ins Spiel: Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, Franke - Krauße - Bilbija, Stendera, Gaus - Kutschke, Kaya.

Vor Beginn | Herzlich Willkommen zum Relegations-Hinspiel zur 2. Bundesliga zwischen dem FC Ingolstadt und dem VfL Osnabrück.

Ingolstadt vs. Osnabrück heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Ingolstadt:

Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, Franke - Krauße, Stendera, Gaus - Kaya, Bilbija, Kutschke

Osnabrück setzt auf folgende Aufstellung:

Kühn - Ajdini, Trapp, Beermann, Wolze - Taffertshofer, Reis - Multhaup, Amenyido - Kerk - Santos

FC Ingolstadt - VfL Osnabrück im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Relegation heute

Michael Henke erlebte als Assistent von Ottmar Hitzfeld bei Bayern München 1999 im Finale der Königsklasse die "Mutter aller Niederlagen". Er war auch beim Triumph der Münchner 2001 in Mailand dabei. Doch so eine Relegation um einen Platz in der 2. Liga sei "von der Aufregung her wie ein Champions-League-Endspiel", sagte der Sportdirektor des FC Ingolstadt vor dem ersten Duell am Donnerstag (18.15 Uhr) gegen Noch-Zweitligist Osnabrück. Auch VfL-Trainer Trainer Markus Feldhoff betonte: "Mehr Anspannung, mehr Druck gibt's nicht."

Henke (64) weiß das. 2019 war er beim Krimi gegen den SV Wehen-Wiesbaden als Assistenztrainer der Schanzer dabei: Ingolstadt gewann das Hinspiel auswärts (2:1) - verspielte den Klassenverbleib aber zuhause (2:3). Viel traumatischer war für Henke und den FCI jedoch das Drama vor einem Jahr gegen den 1. FC Nürnberg. Die Oberbayern hatten ein 0:2 aus dem Hinspiel sensationell gedreht, ehe der Club durch Fabian Schleusener in der sechsten (!) Minute der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 1:3 alle Träume jäh zerstörte.

Noch zu Beginn der Vorbereitung hätten seine Spieler "Hass in ihren Augen" gehabt, sagte FCI-Trainer Tomas Oral, der nun also die Relegation 3.0 erlebt. "Der liebe Gott will eben, dass wir in diese Relegation gehen", sagte er nach dem 3:1 gegen 1860 München mit einem Schmunzeln. Doch nachdem sein Team zweimal wegen der Auswärtstorregel kurz vor dem großen Ziel gescheitert war, forderte er nun: "Wir müssen eben noch einen Ticken konsequenter sein, gerade in der Schlussphase."

Die Zuversicht ist groß, zumal auch die bisherige Bilanz seit der Wiedereinführung der Relegation 2009 ein 8:4 für die Drittligisten aufweist. "Ich persönlich bin zweimal in der Relegation gescheitert, das möchte ich kein drittes Mal erleben. Wir werden es dieses Mal packen", sagte Kapitän Stefan Kutschke trotzig. 2010 war dies den Ingolstädtern gegen Rostock schon einmal gelungen.

Der frühere Erstligist baut vor allem auf seine Heimstärke. Seit 17 Partien haben die Oberbayern im eigenen Stadion nicht mehr verloren. Und überhaupt: "Wir sind ein unangenehmer Gegner", sagte Henke: "Ich bin optimistisch, dass wir es schaffen."

Das hofft auch der Zweitliga-16. Osnabrück, nachdem die bisherigen drei Anläufe des VfL (2009, 2011 und 2013) gescheitert waren. "Das ist ein Geschenk, das wir auf jeden Fall annehmen werden. Ich denke schon, dass wir einen Tick mehr fußballerische Qualitäten haben, gerade in der Offensive", sagte wiederum Feldhoff: "Wir hängen noch eine Woche dran und hören erst auf, wenn wir unseren Job erledigt haben."

Dies ist frühestens am Sonntag (13.30 Uhr) nach dem Rückspiel an der Bremer Brücke der Fall. Und manchmal dauert so ein Spiel auch 96 Minuten.

Ingolstadt vs. Osnabrück heute im LIVE-TICKER: Die Relegation im Überblick