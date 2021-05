VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt: Das Relegations-Rückspiel zur 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER - 2:1

Das Relegations-Rückspiel zur 2. Liga zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Ingolstadt steht bevor. Wir liefern Euch das Duell heute im LIVE-TICKER.

Heute ist es soweit: Das Relegations-Rückspiel zur 2. Bundesliga steht auf dem Programm. Der VfL Osnabrück trifft auf den FC Ingolstadt . Anpfiff ist am heutigen Sonntag um 13.30 Uhr , gespielt wird an der Bremer Brücke in Osnabrück .

Die Schanzer gehen mit einer mehr als komfortablen Führung ins zweite Duell. Nach dem 3:0 im Hinspiel steht der FCI mit einem Bein in der 2. Liga und kann den Aufstieg heute perfekt machen. Tobias Schröck, Fatih Kaya und Dennis Eckert Ayensa ließen die Ingolstädter mit ihren Toren jubeln.

Wir dürfen gespannt sein, ob die Partie nicht vielleicht doch noch Spannung aufnimmt.

Schafft der VfL Osnabrück das Wunder oder macht der FC Ingolstadt heute den Aufstieg in die 2. Bundesliga klar? In einem separaten Artikel zeigen wir Euch, wo Ihr das Relegations-Rückspiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

VfL Osnabrück - FC Ingolstadt 2:1 Tore 1:0 Heider (6.), 2:0 Heider (20.), 2:1 Bilbija (30.) Aufstellung VfL Osnabrück Kühn - Engel, Gugganig, Trapp, Wolze - Reis, U. Taffertshofer, Ajdini, Amenyido - Kerk, Heider Aufstellung FC Ingolstadt Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, D. Franke - Krauße, Bilbija, M. Stendera, Gaus - Kaya, Kutschke Gelbe Karten Amenyido (22.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Toooooor! VfL Osnabrück - FC INGOLSTADT 2:1

27. | In den Zweikämpfen schenkt man sich nach wie vor nichts. Tobias Stieler muss überaus aufmerksam sein, um hier alles im Blick zu behalten und auch die versteckten Dinge zu erkennen.

25. | Auf der Gegenseite wirken die Osnabrücker besonnen, rennen jetzt nicht blind weiter nach vorn. Es fehlt schließlich nur noch ein Tor. Und dafür haben die Niedersachsen jede Menge Zeit.

23. | Ingolstadt ist bemüht, keine Wirkung zu zeigen. Erstmals kommen die Gäste zum Abschluss. Aus der zweiten Reihe zieht Dominic Franke mit dem linken Fuß an, schießt allerdings rechts am Gehäuse von Philipp Kühn vorbei.

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt heute im LIVE-TICKER: Gelbe Karte Osnabrück

22. | Erstmals kramt Schiedsrichter Tobias Stieler nach dem gelben Karton. Den bekommt Etienne Amenyido nach einem Foul an Robin Krauße zu sehen

Toooooor! VFL OSNABRÜCK - FC Ingolstadt 2:0

20. | So etwas aus dem Nichts, legen die Hausherren wieder den Vorwärtsgang ein, tragen einen Konter vor. Ein Ball von Sebastian Kerk bleibt dann am Ingolstädter Tobias Schröck hängen, springt so aber vor die Füße von Marc Heider. Dieser fackelt in zentraler Position nicht lange, zieht aus knapp 18 Metern sofort mit dem linken Fuß ab und nagelt die Pille mit dem Vollspann ins linke Eck.

19. | So ein wenig bekommen die Oberbayern die Angelegenheit in den Griff, halten sich inzwischen verstärkt in der gegnerischen Hälfte auf.

16. | Hinsichtlich der Nickeligkeit nehmen sich beide Mannschaften nicht viel. Die Ingolstädter sind bereit, den Kampf anzunehmen, gestalten die Sache jetzt offen. Dem Spielfluss jedoch tut all das derzeit gar nicht gut.

14. | Jetzt wird es etwas hitziger. Die Zweikämpfe häufen sich und werden für den Schiedsrichter in der Beurteilung schwieriger. Zudem muss Tobias Stieler VfL-Coach Markus Feldhoff beruhigen.

12. | Dann erarbeitet sich der FCI immerhin mal eine Standardsituation. Von der rechten Seite tritt Marc Stendera die Kugel in die Mitte, beschwört damit aber keinerlei Gefahr herauf.

10. | Zumindest offensiv tritt Ingolstadt nicht in Erscheinung. Die Schanzer sind ausschließlich darauf aus, den Gegner zu stoppen. Fürs Erste aber gelingt es den Männern von Tomas Oral, den VfL etwas einzubremsen.

8. | Osnabrück gelingt ein Start nach Maß. Die Fans toben. Das sehnlich gewünschte frühe Tor ist gelungen. Nun wächst natürlich die Zuversicht bei den Niedersachsen. Wie gehen die Gäste damit um?

Toooooor! VFL OSNABRÜCK - FC Ingolstadt 1:0

6. | Plötzlich bietet sich Bashkim Ajdini auf der rechten Seite Platz. Der Mittelfeldspieler flankt perfekt in den Torraum. Auf Höhe des ersten Pfostens ist Marc Heider handlungsschneller als Bjørn Paulsen und hält den rechten Fuß. Aus etwa drei Metern fliegt der Ball aufs kurze Eck und springt vom rechten Innenpfosten in die Maschen.

4. | Auf der Gegenseite zeigen sich die Gäste bestrebt, ruhig und besonnen zu agieren. Die Ingolstädter versuchen alles, um den Kontrahenten nicht in Fahrt kommen zu lassen.

3. | Von Beginn an versuchen die Hausherren, Emotionalität hineinzubringen, um natürlich auch die Zuschauer mitzunehmen. Die Osnabrücker lassen erkennen, dass sie durchaus noch an ihre Chance glauben.

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt heute im LIVE-TICKER: Anpfiff zur 1. Halbzeit!

1. | Soeben ertönt der Anpfiff bei wunderbar sonnigen 19 Grad. Die stimmgewaltigen Fans sorgen für tolle Atmosphäre.



vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Tobias Stieler. Der 39-jährige FIFA-Referee bringt die Erfahrung aus 137 Bundesligaspielen mit. Zum dritten Mal kommt der Jurist in einer Relegation zum Einsatz. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Christian Gittelmann und Sascha Thielert. Als vierter Offizieller fungiert Patrick Ittrich.

vor Beginn | Übrigens dürfen heute 2.000 negative getestete Zuschauer an der Bremer Brücke mit dabei sein. Ob diese einen Beitrag dazu leisten können, ihrem VfL zu einer wundersamen Wende zu verhelfen?

vor Beginn | Zusammen mit dem FCI sind die Osnabrücker Rekordteilnehmer in Sachen Relegation zur 2. Liga. Die Niedersachsen haben das ebenfalls bereits dreimal mitgemacht. Doch während Ingolstadt in bislang sieben Partien fünf Siege gelangen, steht für den VfL bei gleicher Anzahl von Spielen lediglich ein Erfolg zu Buche. 2009 verpasste man als Zweitligist den Klassenerhalt gegen den SC Paderborn. Dieses Szenario wiederholte sich zwei Jahre später gegen Dynamo Dresden. Im Jahr 2013 versuchte man es als Drittligist erneut gegen den sächsischen Traditionsklub - und zog wieder den Kürzeren. In den 1980 und 90er Jahren spielten die Liga-Weißen darüber hinaus bereits zwei Relegationen zwischen Regionalliga und der 2. Liga. Und dabei hatte man im Jahr 2000 immerhin auch einmal gegen Union Berlin Erfolg.

vor Beginn | Bereits dreimal ging es für die Ingolstädter in einer Relegation um die Zugehörigkeit zur 2. oder 3. Liga. Im Jahr 2010 gelang gegen Hansa Rostock als Drittligist der Aufstieg. Neun Jahre später scheiterte man als Zweiligist am SV Wehen Wiesbaden und musste absteigen - und zwar aufgrund der Auswärtstorregel. Genau das war vor knapp einem Jahr auch der Grund, dass der umgehende Wiederaufstieg in der Relegation gegen den 1. FC Nürnberg misslang. Nun also gibt es einen erneuten Anlauf.

vor Beginn | Klare Verhältnisse herrschen vor diesem Rückspiel im Kampf um den letzten verbliebenen Platz in der 2. Fußball-Bundesliga. Ingolstadt hat ein 3:0 mit nach Osnabrück gebracht und besitzt eine glänzende Ausgangsposition, um zum dritten Mal in die 2.Liga aufzusteigen. Acht Spielzeiten hat der Verein bereits im deutschen Fußball-Unterhaus verbracht. Zwischen 2015 und 2017 durften die Oberbayern sogar in der höchsten Spielklasse mitmischen.

vor Beginn | Auf der Gegenseite sieht Tomas Oral keinerlei Veranlassung, an Ingolstadts Anfangsformation herumzudoktern und schickt seine Mannschaft in der Formation vom Donnerstag aufs Feld.

vor Beginn | Im Vergleich zum Hinspiel nimmt Markus Feldhoff auf Seiten der Hausherren drei Veränderungen vor. Anstelle von Timo Beermann, Maurice Multhaup und Christian Santos, die heute allesamt auf der Bank Platz nehmen werden, rücken Lukas Gugganig, Konstantin Engel und Marc Heider in Osnabrücks Startelf.

vor Beginn | Dem stellt sich der FC Ingolstadt in folgender Besetzung entgegen: Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, Franke - Krauße, Bilbija, Stendera, Gaus - Kaya, Kutschke.

vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Nachmittags und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der VfL Osnabrück geht die heutige Aufgabe mit diesen elf Spielern an: Kühn - Engel, Gugganig, Trapp, Wolze - Reis, Taffertshofer, Ajdini, Amenyido - Kerk, Heider.

vor Beginn | Herzlich Willkommen zum Relegations-Rückspiel zur 2. Bundesliga zwischen dem Vfl Osnabrück und dem FC Ingolstadt

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen in der Relegation

Das ist die Aufstellung des VfL Osnabrück:

Kühn - Engel, Gugganig, Trapp, Wolze - Reis, U. Taffertshofer, Ajdini, Amenyido - Kerk, Heider

Der FC Ingolstadt setzt auf folgende Aufstellung:

Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, D. Franke - Krauße, Bilbija, M. Stendera, Gaus - Kaya, Kutschke

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt heute im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Relegation

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt heute... ...im TV ZDF ...im LIVE-STREAM DAZN / ZDF ...LIVE-TICKER Goal

Das Rückspiel in der Relegation zur 2. Bundesliga steht an. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Ingolstadt heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zum Relegations-Rückspiel

Die Chance ist minimal, die Hoffnung groß. "Wer denkt, dass es jetzt vorbei ist, der täuscht sich gewaltig. Vor 2000 Fans an der Bremer Brücke - da geht noch was", behauptete Osnabrücks Ulrich Taffertshofer nach dem ernüchternden 0:3 (0:2) im Relegations-Hinspiel beim Drittligisten FC Ingolstadt trotzig. "Wir brauchen ein frühes Tor", fügte der VfL-Routinier im ZDF kämpferisch an, "dann brennt die Hütte, und dann wird es wieder spannend".

Auch Trainer Markus Feldhoff klammerte sich nach dem fußballerischen Offenbarungseid des Zweitligisten an den letzten Strohhalm. Im Rückspiel am Sonntag (13.30 Uhr) habe man nun nichts mehr zu verlieren: "Wir müssen genauso brennen wie Ingolstadt und unser Glück in die Hand nehmen. Wir brauchen einen außergewöhnlichen Moment und werden alles versuchen, das Wunder zu schaffen!"

Es bedarf in der Tat eines kleinen Fußball-Wunders, um den Absturz noch zu verhindern. Ein derartiger Vorsprung wurde in der Relegations-Historie noch nie verspielt. Doch Ingolstadt ist gewarnt, nachdem die Schanzer in den vergangenen beiden Jahren denkbar knapp und unglücklich gegen den SV Wehen-Wiesbaden (2:1/2:3) und den 1. FC Nürnberg (0:2/3:1) gescheitert waren.

"Wir müssen konzentriert und demütig bleiben. Wir dürfen Nullkommanull nachlassen und keine Euphorie aufkommen lassen. Wir haben noch nichts erreicht", warnte Schanzer-Coach Tomas Oral. Auch Tobias Schröck, der für einen Ingolstädter Blitzstart (2.) gesorgt hatte, appellierte eindringlich an seine Kollegen: "Wir müssen hellwach sein. Wir wissen aus Erfahrung, wie es laufen kann."

Vor einem Jahr etwa wähnte sich der FCI schon als Aufsteiger, als der FCN in der sechsten (!) Minute der Nachspielzeit alle Träume der Oberbayern platzen ließ. Deshalb wollte auch FCI-Boss Peter Jackwerth noch nicht über etwaige Feierlichkeiten sprechen, er weiß aber auch: "Sollten wir in Osnabrück ein Tor schießen, dann sind die Chancen relativ hoch. Dann muss Osnabrück fünf machen", sagte er im BR .

Quelle: SID

VfL Osnabrück vs. FC Ingolstadt heute im LIVE-TICKER: Das Relegations-Duell im Überblick