Kuriose Aktion des fünfmaligen Ballon-d'Or-Siegers: Beim Treffer eines Mannschaftskameraden hob er reflexartig den Arm.

WAS IST PASSIERT? Eine Geste von Cristiano Ronaldo beim 4:2-Sieg von Al-Nassr gegen Shabab Al-Ahli in den Playoffs zur AFC Champions League sorgt auf Social Media für Gespött. Direkt nach dem Treffer von Anderson Talisca zum 3:2 für Al-Nassr in der Nachspielzeit riss der Portugiese seinen Arm nach oben – offensichtlich um Abseits seines Mitspielers zu reklamieren. Talisca aber stand deutlich nicht im Abseits und der Treffer fand Anerkennung.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo und seine Mitspieler drehten einen 1:2-Rückstand in der Schlussphase noch und lösten schließlich das Ticket für die AFC Champions League. Talisca traf beim Stand von 2:2 per Kopf, Marcelo Brozovic setzte mit seinem Treffer auf Vorlage Ronaldos kurz darauf den Schlusspunkt.

Für CR7 persönlich war es nicht nur wegen der unglücklichen Geste am Ende ein gebrauchter Abend: Ihm wurden bei mehreren strittigen Szenen in der ersten Halbzeit jeweils ein Elfmeter verweigert und darauf reagierte er beim Gang in die Kabine wütend.

WIE GEHT ES WEITER? Am Freitag trifft Al-Nassr in der Saudi Pro League auf Al-Fateh. Der Vizemeister hat mit zwei Niederlagen aus den ersten beiden Partien einen Fehlstart hingelegt und will den ersten Saisonsieg einfahren.

