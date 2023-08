"Wacht auf": Cristiano Ronaldo fühlt sich vom Schiedsrichter benachteiligt und schubst Staffmitglied aus dem Weg

CR7 forderte gleich in drei Szenen vergeblich einen Strafstoß. Kein Wunder, dass er sauer auf die Unparteiischen war.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo hat bei Al-Nassrs 4:2-Sieg in den Playoffs für die AFC Champions League gegen Shabab Al-Ahli zwischenzeitlich leicht die Fassung verloren. Der Superstar fühlte sich in der ersten Halbzeit benachteiligt, weil das Schiedsrichtergespann seiner Mannschaft gleich bei drei strittigen Szenen jeweils einen Strafstoß verweigert hatte.

WAS WURDE GESAGT? Wutentbrannt stapfte Ronaldo beim Stand von 1:1 zur Pause in die Kabine. Dabei brüllte er einem Offiziellen auf dem Weg entgegen: "Wacht auf! Wacht auf!" Außerdem rief er noch: "Verdammte Hölle".

Ein Staffmitglied, das offensichtlich ein schnelles Selfie mit ihm schießen wollte, stieß der 38-Jährige aus dem Weg.

WAS IST DER HINTERGRUND? Trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands drehte Al-Nassr das Spiel in der Schlussphase. Ronaldo lieferte dabei den Assist für das Tor zum 4:2-Endstand durch Neuzugang Marcelo Brozovic.

WIE GEHT ES WEITER? Am Freitag treffen Ronaldo, Brozovic und ihre Mannschaftskameraden in der Saudi Pro League auf Al-Fateh. Nach zwei Niederlagen zum Start in die neue Saison ist ein Sieg dringend nötig, damit der Vizemeister nicht früh den Anschluss an die Spitze verliert.

