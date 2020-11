Red Bull Salzburg gegen den FC Bayern München im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung der Champions League

Am dritten Spieltag der Champions League muss der FC Bayern München zu Red Bull Salzburg. Goal sagt, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

In der geht es derzeit Schlag auf Schlag: Nach den beiden Spielen gegen (4:0) und (2:1) innerhalb von zwei Wochen reist der am dritten Spieltag zu Red Bull Salzburg. Anstoß ist um 21 Uhr - und Ihr könnt im TV und LIVE-STREAM dabei sein.

Bayern geht nach zwei Siegen als Tabellenführer der Gruppe A in die Begegnung. Salzburg muss angesichts der starken Konkurrenz und nur einem Punkt aus zwei Spielen bereits um den Einzug in die nächste Runde bangen. Durch ein 5:0 gegen die WSG Tirol haben die Österreicher zuletzt jedoch neues Selbstbewusstsein tanken können.

Auch Bayern konnte das Ligaspiel gegen den am Samstag gewinnen (2:1). In der Domstadt mühten sich die Spieler allerdings im Sparmodus zu drei Punkten. Liegt im straffen Programm der Münchner eine Chance für Salzburg? Beim 3:2 gegen Atletico haben die Roten Bullen bereits gezeigt, dass sie kein leichter Gegner sind.

Ihr möchtet wissen, wo das Aufeinandertreffen zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Bayern München live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Champions League.

Red Bull Salzburg gegen den FC Bayern München live sehen: Die Übertragung im Überblick

Salzburg gegen Bayern live ... im TV ... auf Sky Sport 2 HD im LIVE-STREAM ... bei Sky Go und Sky Ticket im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... auf DAZN

Bild: Getty Images

Red Bull Salzburg gegen den FC Bayern München live im TV sehen - geht das?

In dieser Saison besitzen zwei TV-Anbieter die Übertragungsrechte an der Champions League: Bis auf wenige Ausnahmen werden alle Spiele beim Streamingdienst DAZN gezeigt, zusätzlich darf sich Sky jedoch an jedem Spieltag eine Begegnung aussuchen, die exklusiv im Pay-TV gezeigt werden soll.

Von dieser Regelung betroffen ist am Dienstag auch das Aufeinandertreffen zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Bayern München. Um die Begegnung des deutschen Rekordmeisters live sehen zu können, seid Ihr somit auf Sky angewiesen. Bei allen anderen Sendern bleiben die Bildschirme schwarz.

Der Pay-TV-Anbieter geht am Abend schon um 19.30 Uhr auf Sendung. Im "Dienstag der Champions" könnt Ihr Euch auf Sky Sport 2 HD von Moderator Sebastian Hellmann und den beiden Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer auf das Duell einstimmen lassen. Ab 20.50 Uhr übernimmt Kommentator Wolff Fuss.

Um den entsprechenden Sender empfangen zu können, müsst Ihr aber zunächst ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Für die Spiele der Champions League braucht Ihr das Sport-Paket. In Kombination mit dem ohnehin enthaltenen Entertainment-Paket kostet dieses aktuell 17,50 Euro.

Red Bull Salzburg gegen den FC Bayern München im LIVE-STREAM erleben

Zusätzlich habt Ihr auch die Möglichkeit, die von Sky übertragenen Einzelspiele sowie die Konferenz im LIVE-STREAM zu schauen. Dafür stellt Euch der Pay-TV-Anbieter zwei Varianten zur Verfügung, die sich jeweils in der Vertragslaufzeit und somit auch im Preis unterscheiden.

Die erste und wohl auch einfachste Option, um Salzburg gegen Bayern zu streamen, ist die hauseigene Anwendung Sky Go. Wenn Ihr schon Sky-Kunde seid, könnt Ihr den Streamingdienst sogar kostenlos nutzen. Dafür müsst Ihr Euch nur mit Eurer Kundennummer und der persönlichen Login-PIN einloggen.

Die kostenlose Sky-Go-App des Senders könnt Ihr Euch hier für Eure mobilen Geräte herunterladen:

Die zweite und für alle, die ein langfristiges Abonnement umgehen möchten, beste Option ist Sky Ticket. Der Unterschied zu einem herkömmlichen Sky-Abo besteht nämlich darin, dass Ihr die Anwendung auch spontan für nur einen Monat buchen könnt. Das Supersport-Ticket kostet derzeit 29,99 Euro monatlich.

Bild: Getty Images

Red Bull Salzburg gegen den FC Bayern München: Die Highlights bei DAZN sehen

Zwar wird das Aufeinandertreffen zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Bayern München nicht live bei DAZN übertragen, beim Streamingdienst könnt Ihr aber trotzdem die Highlights aller Spiele der Champions League sehen. Diese stehen Euch ab 23.30 Uhr auf der Plattform zur Verfügung.

Doch auch um diesen Service nutzen können, braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Mit dem Gratismonat von DAZN können Neukunden das Programm des Streamingdienstes jedoch erst vier Wochen testen. Wenn Ihr Euch noch heute registriert, seht Ihr die Highlights von Salzburg gegen Bayerrn somit umsonst.

Hat Euch der Probemonat gefallen, könnt Ihr Euer Abonnement im Anschluss für 11,99 Euro monatlich verlängern. Bei Abschluss eines Jahresabos für einmalig 119,99 Euro spart Ihr sogar ein bisschen Geld: Dann kostet DAZN nur knapp zehn Euro im Monat.

Ihr seid Euch noch unschlüssig, ob sich ein DAZN-Abo für Euch lohnen würde? Neben den Spielen der Champions League und gehören auch die Freitags- und Montagsspiele der sowie zahlreiche weitere internatione Top-Ligen zum Angebot des Streamingdienstes.

In separaten Artikeln auf unserer Seite beantworten wir Euch alle Fragen zu DAZN:

Red Bull Salzburg gegen den FC Bayern München: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein. Schaut daher später nochmals rein!

Red Bull Salzburg gegen den FC Bayern München im LIVE-TICKER erleben

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr auch unterwegs über die Ereignisse in der Red Bull Arena auf dem Laufenden. Bereits ab einer halben Stunde vor dem Anstoß versorgen wir Euch mit allen wissenswerten Informationen zur Champions League.

Sobald der Ball vom Schiedsrichter freigegeben wurde, liefern wir Euch schnelle Aktualisierungen und detaillierte Beschreibungen aller entscheidenden Szenen. Somit müsst Ihr auch ohne zusätzliches Abonnement nicht auf das Duell zwischen Salzburg und Bayern verzichten.

Hier gelangt Ihr direkt zu unserem LIVE-TICKER.

