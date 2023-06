Real Madrid verkündet Abschied von Marco Asensio - Wechsel zu PSG?

Der Abgang von Marco Asensio bei Real Madrid ist offiziell. Wechselt der Spanier jetzt zum nächsten Topklub?

WAS IST PASSIERT? Real Madrid hat am Samstag offiziell verkündet, dass Marco Asensio den Verein verlassen wird. Der auslaufende Vertrag des Spaniers wird also nicht verlängert.

WAS WURDE GESAGT? "Real Madrid möchte seine Dankbarkeit und Zuneigung gegenüber Marco Asensio zum Ausdruck bringen, einem Spieler, der sieben Spielzeiten lang unser Wappen und unser Trikot verteidigt hat", heißt es in der Pressemitteilung: "Er kam mit gerade einmal 20 Jahren zu Real Madrid und hat es geschafft, in die Geschichte unseres Vereins einzugehen, als Teil einer Mannschaft, die zu einer unserer erfolgreichsten Epochen gehört hat."

WIE GEHT ES WEITER? Asensio soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einer Unterschrift bei Paris Saint-Germain stehen. In der Vergangenheit hatte es unter anderem auch Gerüchte über einen Wechsel zum FC Bayern gegeben.

In Paris könnte der 27-Jährige künftig eine größere Rolle als noch in Madrid einnehmen, da PSG vor einem großen Umbruch steht. Unter anderem steht bereits der Abgang von Lionel Messi fest.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:

Asensio wird somit am Sonntag sein letztes Spiel für Real Madrid bestreiten, wenn es gegen den Athletic Club geht. Mit den Königlichen gewann er unter anderem dreimal die Champions League.