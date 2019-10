Bericht: Real Madrid denkt über Verkauf von Brahim Diaz nach

Die Blancos werden gleich mit mehreren neuen Mittelfeldstars in Verbindung gebracht. Muss Brahim Diaz für sie weichen?

Der spanische Rekordmeister denkt darüber nach, Mittelfeldspieler Brahim Diaz im Winter zu verkaufen. Das berichtet die Marca. Demnach sei der Verkauf der jungen Offensivkraft eine Möglichkeit, frisches Geld in die Kassen zu spülen und so etwaige Neuzugänge zu finanzieren.

Diaz wechselte erst im vergangenen Januar für 17 Millionen Euro Ablöse von Manchester City zu den Blancos . Dort schaffte der 20-Jährige Junioren-Nationalspieler Spaniens seinen Durchbruch bisher aber nicht. Auch, weil ihn mehrfach Verletzungen zurückwarfen. Unter anderem zog er sich in der Saisonvorbereitung eine Oberschenkelblessur zu.

Real Madrid: Brahim Diaz steht bis 2025 unter Vertrag

In der laufenden Spielzeit wartet Diaz noch auf seinen ersten Einsatz und gehörte zuletzt nicht zum Aufgebot. Trainer Zinedine Zidane machte ihm aber am Rande des 2:2 in der gegen Brügge Mut, als er sagte: "Ich habe 25 Spieler und was mich am meisten stört, ist, dass ich Spieler aus dem Kader nehmen muss. Ich kann Brahim und den anderen nur sagen, dass sie weiter trainieren sollen, weil sie ihre Chance bekommen werden. Die Saison ist lang und ich werde alle einsetzen."

Diaz steht bei Real noch bis 2025 unter Vertrag. City soll sich im Zuge des Transfers vor einigen Monaten einer Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent gesichert haben.

Real wird derweil weiterhin mit Paul Pogba von Manchester United in Verbindung gebracht . Zudem sollen Tottenham-Regisseur Christian Eriksen und Donny van de Beek ( Amsterdam) heiße Kandidaten auf einen Transfer nach Madrid im Winter sein. Alle drei sind auf ähnlichen Positionen wie Diaz zuhause.