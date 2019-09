Manchester Uniteds Ole Gunnar Solskjaer glaube nicht an Transfer von Pual Pogba zu Real Madrid im Januar: "Er ist glücklich hier"

Paul Pogba wird nach den Gerüchten im Sommer erneut mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Sein Trainer äußert sich deutlich.

Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer glaubt nicht an einen Verkauf von Paul Pogba in der Winter-Transferphase. "Paul arbeitet hart und ist glücklich hier, wenn er spielt", sagte der Norweger vor dem Premier-League-Duell mit West Ham United am Sonntag.

"Man hat es gesehen, als er verletzt war. Er arbeitete wie ein Verrückter, um wieder fit zu werden, weil er für uns spielen will", ergänzte Solskjaer.

Auch wenn Real Madrid sich im Winter erneut um den Mittelfeldspieler bemühe, habe er keine Angst, meinte der Norweger: "Wenn es alles im Januar wieder anfängt habe ich keine Angst. Wir werden die Gerüchte angehen wie schon im Sommer."

Pogba war im vergangenen Sommer stark mit einem Wechsel zu Real in Verbindung gebracht worden, er galt als Wunschspieler von Blancos-Trainer Zinedine Zidane.