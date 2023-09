Real Madrid vs. Union Berlin: TV, LIVE-STREAM, Übertragung – die Champions League heute live

Real Madrid trifft am Mittwoch in der Champions League auf Union Berlin. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der Champions League 2023/24 gehen am Mittwoch weiteren die Partien des ersten Spieltags in der Gruppenphase über die Bühne. Dabei bekommt es Real Madrid am Mittwoch (20. September) mit Union Berlin zu tun. Der Anpfiff des Aufeinandertreffens in der Gruppe C ertönt um 18.45 Uhr.

Zudem dient das Estadio Santiago Bernabéu als Schauplatz der ersten Begegnung zwischen den Königlichen und den Eisernen.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Real Madrid vs. Union Berlin im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Real Madrid vs. Union Berlin, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Real Madrid – Union Berlin Wettbewerb Champions League, Gruppe C, 1. Spieltag Datum Mittwoch, 20. September 2023 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabéu (Madrid)

Real Madrid vs. Union Berlin: TV, LIVE-STREAM – wer zeigt / überträgt die Champions League heute live?

Real Madrid vs. Union Berlin im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Real Madrid-News

Real Madrid schloss im Vorjahr die Gruppe F der Champions League mit 13 Zählern und einem Punkt mehr als das zweitplatzierte RB Leipzig ab.

Anschließend bezwangen die Königlichen in der K.o.-Phase den FC Liverpool sowie den FC Chelsea mit Gesamtscores von 6:2 und 4:0.

Dann erlebte die Elf von Carlo Ancelotti im Halbfinale gegen den späteren Sieger, Manchester City, ein 1:1 und eine 0:4-Auswärtsniederlage.

Am Sonntag gelang mit einem 2:1 gegen Real Sociedad der fünfte Dreier in ebenso vielen Auftritten in der La Liga 2023/24.

Die Aufstellung von Real Madrid

Union Berlin-News

Union Berlin erreichte in der Saison 2022/23 das Europa-League-Achtelfinale und den vierten Platz in der Bundesliga.

Nun feiert die Elf von Urs Fischer ihr Debüt in der Königsklasse.

Die Generalprobe am Samstag endete mit einer 1:2-Auswärtsniederlage gegen den VfL Wolfsburg.

Neuzugang Robin Gosens erzielte dabei sein drittes Tor in ebenso vielen Auftritten für die Köpenicker.

Die Aufstellung von Union Berlin:

Real Madrid vs. Union Berlin live anschauen: Nützliche Links