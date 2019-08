Real Madrid vs. Real Valladolid: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alle Infos zur LaLiga-Übertragung

Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt hat Real Madrid nun Real Valladolid zu Gast. Goal verrät, wie die Partie live in TV und LIVE-STREAM läuft.

Der Startschuss zur neuen Saison in ist bereits am vergangenen Wochenende erfolgt, jetzt steht Spieltag Nummer zwei auf dem Programm. Dabei muss auf heimischer Anlage gegen ran. Das Spiel findet am Samstag um 19 Uhr statt.

Real Madrid ist mit einer guten Leistung in die neue Spielzeit gestartet, nachdem man 2018/19 nicht so wirklich gut zurechtkam. Bei Celta Vigo siegte das Team von Zinedine Zidane souverän mit 3:1, unter anderem traf Toni Kroos mit einem sensationellen Fernschuss. Nun will man natürlich auch das Heimdebüt siegreich gestalten. Im Formcheck haben wir erst kürzlich die spanischen Mannschaften beleuchtet.

Die Gäste von Real Valladolid sind ebenfalls mit einem Dreier gestartet, das jedoch war keineswegs abzusehen. Bei Real Betis siegte das Team von Trainer Sergio mit 2:1, profitierte dabei von einer 82 Minuten langen Überzahl. Sollte der Underdog auch am Samstagabend etwas Zählbares mitnehmen, wäre der Saisonstart gelungen.

Real Madrid vs. Real Valladolid heute live im TV und im LIVE-STREAM: Goal liefert alle Informationen, wie die Begegnung am Samstag gezeigt wird. Zudem gibt es gegen 18 Uhr auch die Aufstellungen beider Teams.

Real Madrid vs. Real Valladolid: Das Duell am 2. Spieltag in der Übersicht

Duell Real Madrid vs. Real Valladolid Datum Samstag, 24. August 2019 || 19 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabeu, Madrid Zuschauer 81.044 Plätze

Real Madrid vs. Real Valladolid heute live im TV sehen - funktioniert das?

Die höchste spanische Spielklasse und damit Top-Teams wie den , Real Madrid und Atletico live im Fernsehen sehen? Das hätte etwas, doch leider ist es nicht möglich.

Real Madrid vs. Real Valladolid wird heute Abend nicht live im TV gezeigt / übertragen. Dies hängt ganz einfach damit zusammen, dass die Rechte nicht vorliegen. Kein Free-TV-Sender (ARD, ZDF, Sport1, o.ä.) hat sich die LaLiga-Rechte gesichert, ebenso zeigt auch kein Pay-TV-Kanal (Sky) die vollen 90 Minuten des Samstagabendspiels.

Auch wenn die Begegnung aus dem Santiago Bernabeu nicht im Fernsehen ausgestrahlt wird, gibt es dennoch eine Möglichkeit, wie die Partie in voller Länge live angesehen werden kann. Alle Infos zu einem LIVE-STREAM gibt es im folgenden Abschnitt.

Real Madrid vs. Real Valladolid heute im LIVE-STREAM verfolgen

Wir haben im oberen Abschnitt erfahren, dass es keine TV-Übertragung der Partie Real Madrid vs. Real Valladolid gibt. In diesen Zeilen stellen wir Euch eine Option vor, mit der Ihr die Begegnung in voller Länge sehen könnt.

Real Madrid vs. Valladolid wird im LIVE-STREAM vom Ismaninger Anbieter DAZN übertragen. Dort laufen ab 19 Uhr die vollen 90 Minuten La-Liga-Fußball live.

Real Madrid vs. Real Valladolid heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Die guten Nachrichten ebben nicht ab: Der LIVE-STREAM zum Duell am zweiten Spieltag geht bereits um 18.50 Uhr online, sodass Ihr sogar noch eine kurze, aber knackige Vorberichterstattung bekommt. Für Euch sind an diesem Samstag Jan Platte und Benny Lauth am Mikro, um das Geschehen auf dem Rasen des Santiago Bernabeu zu Euch nach Hause zu transportieren.

DAZN ist in übrigens die einzige Möglichkeit, wie Ihr die Begegnung anschauen könnt. Sonst kommt das Duell der Blancos mit dem Underdog aus Valladolid nirgends sonst.

Die DAZN Top 11 vom Wochenende. Danke @ToniKroos für dieses überragende Tor. pic.twitter.com/CAeHPAdIl7 — DAZN DE (@DAZN_DE) August 19, 2019

Real Madrid vs. Real Valladolid kostenlos live bei DAZN sehen: Der Gratismonat

Das Beste am ganzen Service von DAZN ist, dass Ihr die Begegnung kostenlos anschauen könnt, sofern Ihr Euch als Neukunde beim Streamingdienst registriert. Dann nämlich erhaltet Ihr 30 Testtage, in denen Ihr den Sender kostenfrei nutzen könnt.

Meldet Ihr Euch also am Samstag an, dann laufen die vollen 90 Minuten von Real vs. Valladolid auch ohne finanziellen Aufwand live. Ohne Abonnement könnt Ihr die Begegnung nicht anschauen.

Nach der Gratisphase steht es Euch frei, ob Ihr den Dienst weiter nutzt oder das Abonnement wieder kündigt. Das geht relativ schnell und unkompliziert. Entscheidet Ihr Euch dafür, den Dienst langfristig zu behalten, dann zahlt Ihr nur 11,99 Euro pro Monat. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahresabo abzuschließen. Dieses kostet einmalig 119,99 Euro. Bezahlen könnt Ihr dabei auf viele verschiedene Weisen.

Dabei bekommt Ihr nicht nur die Spiele aus LaLiga mit dem Abonnement live zu sehen: Neben der spanischen Eliteliga werden auch Spiele der , , , , und aus vielen weiteren Ligen live im Stream von DAZN übertragen. An Inhalten fehlt es DAZN also sicher nicht. Das stets aktuelle DAZN-Programm findet Ihr in dieser Übersicht.

Übrigens: Wollt Ihr Euch nach der Begegnung die besten Szenen oder gar die vollen 90 Minuten anschauen, dann könnt Ihr das auf DAZN ebenfalls tun - mit der Highlight- oder der Re-Live-Funktion.

Die Mannschaftsaufstellungen von Real Madrid und den Gästen aus Valladolid stehen gegen 18 Uhr fest. Dann findet Ihr sie an genau dieser Stelle.

Real Madrid vs. Real Valladolid im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt nun erfahren, dass die Begegnung Real Madrid vs. Real Valladolid nicht live im TV übertragen wird. Weil Ihr aber auch den LIVE-STREAM von DAZN nicht zur Verfügung habt, sucht Ihr nun eine Alternative, wie Ihr mitbekommt, wie Real Madrid sich schlägt.

Dann könnt Ihr ohne Probleme einen LIVE-TICKER zur Hand nehmen und erfahrt auf diese Weise, wer im Santiago Bernabeu das Spiel macht.

Der LIVE-TICKER von Goal zu Madrid vs. Valladolid ist kostenlos verfügbar. Hier bekommt Ihr alle Infos, beispielsweise wenn ein Tor fällt, die Gelbe Karte gezückt wird oder ein Freistoß an die Latte klatscht.