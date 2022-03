Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain) live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER

Es ist das absolute Topspiel im Achtelfinale der Champions League: Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. Heute Abend (Mittwoch, 9. März) kommt es im Estadio Santiago Bernabeu nun zum Rückspiel, der Anpfiff ertönt um 21 Uhr.

PSG ist dabei ob des Hinspiels Favorit. Vor drei Wochen waren die Pariser im heimischen Prinzenpark das deutlich bessere Team und gewannen dank eines sehenswerten Tores von Kylian Mbappe in der Nachspielzeit letztlich mit 1:0. Superstar Lionel Messi hatte zuvor einen Elfmeter verschossen.

Von Real muss heute deutlich mehr kommen, wollen die Königlichen noch ins Viertelfinale einziehen. Eine gute Nachricht für Toni Kroos und Co.: Die Auswärtstorregel wurde bekanntlich abgeschafft. Wäre man früher mit einem 2:1-Heimsieg ausgeschieden, würde es bei diesem Ergebnis heute in die Verlängerung gehen.

Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute im LIVE-TICKER: Das Rückspiel im Überblick

Real Madrid - Paris Saint-Germain Anpfiff: Heute, 21 Uhr Tore - Aufstellung Real - Aufstellung PSG - Gelbe Karten -

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zum Achtelfinal-Rückspiel zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain.

Real Madrid vs. PSG heute live im TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Real:

PSG setzt auf folgende Aufstellung:

Real Madrid vs. Paris Saint-Germain im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Real Madrid ist in neun der letzten zehn K.o.-Duelle in der Champions League ausgeschieden, wenn es das Hinspiel verloren hat, mit Ausnahme des Duells gegen den VfL Wolfsburg im Viertelfinale 2015/16.

Paris Saint-Germain ist in drei seiner acht Champions-League-K.-o.-Runden nach einem Sieg im Hinspiel noch ausgeschieden - nur Barcelona (4) und Real Madrid (6) häufiger auf diese Weise.

Real Madrid hat nur eines der letzten fünf Heimspiele gegen Paris Saint-Germain im europäischen Wettbewerb verloren (0-1 im Pokal der Pokalsieger 1993/94) und die anderen vier gewonnen. In den drei Begegnungen in der Champions League sind sie ungeschlagen (2S 1U).

Paris Saint-Germain hat nur eines seiner letzten acht Auswärtsspiele in der Champions League gegen spanische Mannschaften gewonnen (2U 5N). Allerdings gelang dieser Sieg zuletzt im Achtelfinale der vergangenen Saison im Camp Nou gegen Barcelona (4-1).

Seit wir detaillierte Schussdaten in der Champions League erfassen (2003/04), gab es nur zwei Fälle, in denen Real Madrid in einem Spiel in diesem Wettbewerb keinen einzigen Schuss aufs gegnerische Tor abgeben konnte. Beide Male ging es gegen PSG - in der Gruppenphase im September 2019 und im Hinspiel des Achtelfinales in dieser Saison.

Paris Saint-Germain ist in den letzten vier Auswärtsspielen in der Champions League sieglos geblieben (2U 2N). Eine längere Serie ohne Auswärtssieg in diesem Wettbewerb gab es zuletzt zwischen September 2000 und Oktober 2012 (10 Spiele).

Karim Benzema hat in den letzten 11 Champions League-Heimspielen für Real Madrid 12 Tore erzielt. Insgesamt hat er in diesem Wettbewerb 64 Tore für die Spanier erzielt, Platz drei hinter Cristiano Ronaldo (105) und Raúl (66).

Kylian Mbappé von PSG war bei seinen letzten 13 Einsätzen in der Champions League an 18 Toren direkt beteiligt, wobei er 13 Treffer erzielte und fünf weitere vorbereitete. Sein Siegtreffer im Hinspiel gegen Real Madrid war nach 93 Minuten und 14 Sekunden sein bisher spätester Treffer in diesem Wettbewerb.

Lionel Messi von PSG hat in seinen letzten 695 Einsatzminuten gegen Real Madrid in allen Wettbewerben kein Tor erzielt, seit er im Mai 2018 für Barcelona traf. Im Hinspiel hatte der Argentinier einen Elfmeter verschossen, es war sein fünfter Fehlschuss in der UEFA Champions League (von 23 Elfmetern, ohne Elfmeterschießen).

Seit seinem Debüt im Wettbewerb im September 2013 hat Neymar von PSG mehr Vorlagen gegeben als jeder andere Spieler in der Champions League (27). Sechs davon waren für Kylian Mbappé bestimmt - darunter eine im Hinspiel - und damit die meisten für einen einzelnen Mitspieler in diesem Wettbewerb.

Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur CL heute

Der große PSG-Hoffnungsträger Kylian Mbappe ist doch dabei. Im schneeweißen Winter-Blouson, eine Umhängetasche lässig geschultert, bestieg der Ausnahmespieler von Paris St. Germain am Dienstag den Flieger in Richtung spanische Hauptstadt, wo am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) das Duell der Giganten im Achtelfinalrückspiel der Champions League bei Real Madrid steigt. Die Königlichen hoffen ihrerseits, dass auch der 2014er-Weltmeister Toni Kroos mitwirken kann.

Im Training am Montag hatte PSG-Star Mbappe einen Schlag auf den linken Fuß erhalten, am Dienstag gehörte er aber zum 24-Mann-Kader des französischen Serienmeisters. Die Untersuchung der Blessur habe ein "beruhigendes" Ergebnis ergeben, hieß es. Im Laufe des Dienstags folgten weitere Untersuchungen.

"Ihm geht es gut", sagte Trainer Mauricio Pochettino bei der Pressekonferenz und gab sich bezüglich eines Mbappe-Einsatzes sehr zuversichtlich: "Theoretisch haben wir noch 24 Stunden Zeit, aber alles deutet auf Ja hin."

Wie wichtig Mbappe für Paris ist, hatte der pfeilschnelle Angreifer im ersten Vergleich unterstrichen. Das sensationelle Übersteigertor des französischen Weltmeisters hatte PSG in der vierten Minute der Nachspielzeit den 1:0-Hinspielerfolg gegen die Königlichen beschert.

"Mamma Mia. Er ist ein Außerirdischer", hatte PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma anschließend jubiliert - und damit seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass der 23-Jährige weiter an der Seine spielen und eben nicht zu den Madrilenen wechseln wird.

Klar kommuniziert hat Mbappe seine Zukunft noch nicht, aber bei den Königlichen gehen sie fest davon aus, dass Mbappe künftig für den Rekord-Champions-League-Sieger spielen wird. Mbappe ließ sich bislang nur entlocken: "Ich weiß, dass ich für eine der besten Mannschaften der Welt spiele. Ich werde für den Rest der Saison alles geben."

🎥 Don’t miss pre-match live from the Estadio Santiago Bernabeu on #PSGTV tonight pic.twitter.com/l63cHK65aK — Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 9, 2022

Real-Star Luka Modric kann sich gut Mbappe bei den Galaktischen vorstellen. "Natürlich möchte ich gerne mit ihm in einer Mannschaft spielen, aber wir sollten abwarten was passiert", sagte der ehemalige Weltfußballer am Dienstag.

Beim Hinspielerfolg im Prinzenparkstadion hatte Mbappe seinen prominenten Mitstreitern Lionel Messi, der einen Elfmeter versemmelte, und Neymar die Show gestohlen. Und in Madrid herrscht große Vorfreude auf Mbappes Auftritt.

Kein Wiedersehen gibt es für die Real-Fans mit Ex-Kapitän Sergio Ramos, der aufgrund seiner hartnäckigen Wadenverletzung weiterhin nicht zur Verfügung steht. Trotzdem werde Ramos "seinen Teamkollegen gute Ratschläge" geben, sagte Pochettino: "Es ist an der Zeit, zusammenzukommen und vereint zu sein. Jeder Beitrag, zum Beispiel von Sergio, kann positiv, sogar entscheidend sein", ergänzte der Coach.

Die Gastgeber können ihrerseits auf den Einsatz von Kroos (Oberschenkelverletzung) hoffen, der zuletzt beim 4:1 gegen Real Sociedad aus San Sebastian gefehlt hatte. Am Dienstag spulte er das normale Real-Trainingsprogramm ab, sodass ein Einsatz möglich erscheint.

Real vs. PSG heute im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Spiel im Überblick