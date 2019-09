Real Madrid vs. Osasuna: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - alle Infos zur Übertragung von LaLiga

Real Madrid empfängt am Mittwochabend Osasuna. Hier erfahrt Ihr, wo die LaLiga-Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Am 6. Spieltag der spanischen trifft auf CA Osasuna. Anstoß der Begegnung ist am Mittwoch, den 25. September um 21 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid.

Real Madrid ist nach fünf absolvierten Spielen weiterhin ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis) und steht aktuell punktgleich mit Tabellenführer Bilbao auf Rang zwei.

Im Vorfeld der Partie gegen Osasuna hat Real-Coach Zinedine Zidane jedoch mit einigen Personalsorgen zu kämpfen: Da sowohl Marcelo als auch Ferland Mendy verletzt sind, stehen dem Trainer derzeit keine nominellen Linksverteidiger zur Verfügung. Darüber hinaus müssen momentan auch Asensio, Isco und Modric pausieren.

Gelingt den Königlichen heute trotzdem der Pflichtsieg vor heimischem Publikum?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die LaLiga-Partie zwischen Real Madrid und Osasuna heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

Real Madrid vs. Osasuna heute live: Die LaLiga-Partie auf einen Blick

Duell Real Madrid - CA Osasuna Datum Mittwoch, 25. September 2019 || 21 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabeu, Madrid ( ) Zuschauer 81.044 Plätze

Real Madrid vs. Osasuna heute live im TV sehen - geht das?

Zunächst die schlechte Nachricht für alle Anhänger von Real Madrid und Osasuna: Leider wird das heutige Aufeinandertreffen nicht live im frei empfangbaren deutschen TV übertragen, da kein Sender im Besitz der Übertragungsrechte für LaLiga-Spiele ist.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Begegnung im deutschsprachigen Raum heute weder im Free-TV noch im Pay-TV gezeigt wird.

Trotzdem gibt es eine Alternative, um bei der Partie zwischen Real Madrid und Osasuna live dabei zu sein - und zwar via LIVE-STREAM. Alle Infos hierzu erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Real Madrid vs. Osasuna: Die LaLiga-Partie heute im LIVE-STREAM schauen - so funktioniert's

Da die heutige Begegnung nicht live im TV gezeigt wird, müsst Ihr auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen, um Real Madrid gegen Osasuna verfolgen zu können. Hierfür ist DAZN eure einzige Anlaufstelle.

Der Streaminganbieter hat sämtliche LaLiga-Spiele im Angebot und zeigt dementsprechend auch das Heimspiel von Real heute live und exklusiv in voller Länge auf dem Portal.

Real Madrid vs. Osasuna heute im LIVE-STREAM auf DAZN schauen

Beginn der Übertragung ist kurz vor Anpfiff, welcher am Mittwoch um 21 Uhr erfolgen wird - schaltet also rechtzeitig ein, um nichts vom Spielgeschehen in Madrid zu verpassen. Flo Hauser wird die Partie für Euch kommentieren.

Um live dabei zu sein, benötigt Ihr lediglich ein Abo bei DAZN. Doch bevor dieses beginnt, könnt Ihr den kompletten Service zunächst im Rahmen eines kostenlosen Probemonats vier Wochen lang bequem gratis ausprobieren.

Im Anschluss an den Gratismonat kostet das DAZN-Abo lediglich 11,99 Euro im Monat. Alternativ könnt Ihr auch ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro erstehen, wodurch Ihr hochgerechnet knapp 24 Euro spart.

Bei DAZN kommt Ihr jedoch nicht nur in den Genuss sämtlicher LaLiga-Spiele. Das Streamingportal hat zudem unter anderem die , , , und sogar über 40 Live-Spiele aus der Bundesliga im Programm . Unter diesem Link haben wir das aktuelle Programm für Euch aufgelistet.

DAZN funktioniert auf allen mobilen Geräten mithilfe der kostenlosen DAZN-App. Auch auf Smart-TVs und mithilfe der Playstation sogar auf herkömmlichen TV-Geräten sind die LIVE-STREAMS abspielbar.

Sobald die Aufstellungen von Real Madrid und Osasuna bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Real Madrid vs. Osasuna: Das LaLiga-Duell heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, die heutige Begegnung im LIVE-STREAM anzuschauen? Kein Problem: Goal bietet einen LIVE-TICKER zur Partie Real Madrid vs. Osasuna an.

Sämtliche Aktionen von Eden Hazard und Co. werden Euch dort geschildert und mit Statistiken untermalt. Und das Beste: Der TICKER ist natürlich völlig kostenlos.

Der LIVE-TICKER ist entweder über den Browser oder über die kostenlose Goal-App erreichbar, die in den herkömmlichen Stores zum Download zur Verfügung steht: