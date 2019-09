Real Madrid: Ferland Mendy fällt verletzt aus - aktuell kein nomineller Linksverteidiger zur Verfügung

Zinedine Zidane hat weiterhin mit personellen Problemen zu kämpfen: Nun gesellt sich auch noch Mendy zum immer größer werdenden Real-Lazarett.

Spaniens Rekordmeister muss vorerst auf Neuzugang Ferland Mendy verzichten. Wie die Königlichen am Dienstagnachmittag bestätigten, hat sich der Franzose eine Muskelverletzung im linken Adduktorenbereich zugezogen.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Über die genaue Ausfalldauer des 24-Jährigen machte der Klub bislang keine Angabe. Spanischen Medienberichten zufolge soll Mendy etwa zwei bis drei Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Nach Mendy-Ausfall: Verletztenliste bei Real Madrid wird länger

Da neben Mendy aktuell auch Marcelo verletzt ausfällt, kann Real-Coach Zinedine Zidane momentan auf keinen nominellen Linksverteidiger zurückgreifen. In der bevorstehenden -Partie gegen Osasuna am Mittwoch (21 Uhr im LIVE-TICKER ) wird daher vermutlich Defensiv-Allrounder Nacho Fernandez auf der linken Abwehrseite zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz in der laufenden Saison kommen.

Parte médico de Mendy#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 24. September 2019

Die Personallage bei den Madrilenen zeichnet sich im Augenblick ohnehin ziemlich prekär: Neben den genannten Ausfällen müssen momentan auch Marco Asensio (Kreuzband- und Meniskusriss), Isco (Oberschenkel) und Luka Modric (Muskelverletzung) pausieren.