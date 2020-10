Real Madrid: Als sich Luka Modric um die Verpflichtung von Mateo Kovacic bemühte

Zwischen 2015 und 2018 spielte Mateo Kovacic für Real Madrid. Vorausgegangen waren dem intensive Bemühungen von Landsmann Luka Modric.

Mittelfeldspieler Luka Modric von hat verraten, dass er im Sommer 2015 bei der Verpflichtung von Mateo Kovacic von eine wesentliche Rolle spielte.

"Wir spielten in [Saisonvorbereitung, Anm. d. Red.] gegen Inter. Ich saß auf der Bank und hatte ein Auge auf Kovacics exzellente Leistung. Wir gewannen 3:0, aber Kovacic war das Gesprächsthema", erinnerte sich der 35-jährige Kroate in seiner im August veröffentlichten Autobiographie: "Nach dem Spiel flogen wir nach Shanghai, wo wir ein Spiel gegen Milan hatten. Im Flugzeug sah ich Präsident Florentino Perez, der ebenfalls sehr beeindruckt von Kovacics war."

Modric habe gesehen, "dass der Präsident von Kovacics Fähigkeiten fasziniert war." Auf seinen Vorschlag, den seinerzeit 21-Jährigen Mittelfeldmann unter Vertrag zu nehmen, habe Perez jedoch lediglich mit "vielleicht nächstes Jahr" geantwortet. "Dann wird ihn sich jemand anders schnappen", blickte Modric auf seine Bemühungen zurück.

Mehr Teams

Quelle: Getty Images

Real Madrid - Auch Cristiano Ronaldo war von Kovacic begeistert

Also blieb Modric hartnäckig. "Nach einem Abendessen ging ich am Tisch von Präsident Perez vorbei. Ich erwähnte Kovacic erneut, und diesmal war es klar, dass er interessiert ist", führte der Vize-Weltmeister von 2018 aus. Auch der damalige Real-Star Cristiano Ronaldo sowie Coach Rafael Benitez seien von den Leistungen des Inter-Spielers angetan gewesen.

Nach der Rückkehr von der Vorbereitungstour habe schließlich Geschäftsführer Jose Angel Sanchez Modric auf Kovacic angesprochen. "Er fragte mich, was ich von Mateo halte – nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch. Ich sagte ihm, dass ich das Beste von ihm denke und merkte auch an, dass Real Madrid ihn so schnell wie möglich verpflichten sollte. Es war klar, dass Real die Hebel in Bewegung setzt, um Kovacic nach Madrid zu holen. Drei Wochen nach dem Spiel in China unterschrieb er dann in Madrid! Ich war glücklich“, schrieb der kroatische Nationalspieler. 38 Millionen Euro Ablöse überwiesen die Madrilenen an die Nerazzurri.

Kovacic blieb nur drei Jahre in Madrid

2018 war Kovacics Engagement bei den Königlichen nach 109 Pflichtspielen, drei Toren und acht Vorlagen wieder beendet. Er zog weiter zum , zunächst auf Leihbasis, ehe er 2019 für 45 Millionen Euro fest verpflichtet wurde.

"Es war in den letzten Jahren schwierig für mich, als ich wenig gespielt habe. Vor allem in den wichtigen Spielen. Ich kam mit 18 zu Inter Mailand, mit 21 zu Real Madrid. Es ging alles vielleicht etwas zu schnell. Bei Real Madrid ist es für einen jungen Spieler schwer, Kontinuität zu bekommen", erklärte Kovacic bei seinem Wechsel.

Quelle: Getty Images

Dennoch habe er die "drei Jahre in Madrid sehr genossen, war aber nicht komplett glücklich, weil ich mich nicht maximal einbringen konnte."

Mit Real gewann der mittlerweile 26-Jährige unter anderem einmal die sowie die Meisterschaft.