Real Madrid: Gerücht um ein Interesse an Rasmus Höjlund von Atalanta Bergamo

Rasmus Höjlund gehört zu den Shootingstars dieser Saison. Das ruft offenbar auch die Königlichen auf den Plan.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid wird mit einem Transfer des dänischen Sturmtalents Kasper Höjlund in Verbindung gebracht. Die spanische Sport schreibt, der 19-Jährige sei der "Favorit" der Blancos auf der Suche nach einem Backup für Ballon d'Or-Sieger Karim Benzema (35). Den Zeitpunkt einer möglichen Verpflichtung nennt die Tageszeitung allerdings nicht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Blancos haben für den Sturm hinter Benzema einzig Dauerreservist Mariano Diaz im Kader. Daher wird die Verpflichtung eines neuen Stürmers spätestens für den Sommer erwartet. Im vergangenen Jahr waren Ex-BVB-Torjäger Erling Haaland (Manchester City) und Kylian Mbappé mehr oder weniger heiße Kandidaten auf einen Transfer zu Real, zum Abschluss kam es aber nicht. Unwahrscheinlich, dass der Champions-League-Sieger zur kommenden Spielzeit für einen der beiden Superstars extrem tief in die Tasche greift. Zumal 2024 auch Palmeiras-Überflieger Endrick in die spanische Hauptstadt kommt.

Höjlund, der in seiner Spielweise Haaland ähnelt, ist aktuell einer der besten jungen Stürmer Europas. Der 1,91 Meter große Linksfuß ist vornehmlich im Zentrum zuhause. Beim Tabellenfünften der Serie A steht er noch bis 2027 unter Vertrag.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Höjlund wurde unter anderem in der Jugend von Bröndby IF ausgebildet. Von dort zog es ihn 2020 ablösefrei zum FC Kopenhagen, wo er seine erste Erfahrungen als Profi sammelte. Im Januar 2022 wechselte er für 1,8 Millionen Euro Ablöse zu Sturm Graz, ehe Atalanta ein halbes Jahr später für 17 Millionen Euro zuschlug. Diese Ablöse kann noch auf bis zu 20 Millionen Euro ansteigen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

YouTube

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für Bergamo und Graz erzielte Höjlund in dieser Saison 11 Tore in 24 Pflichtspielen. Außerdem lieferte der Teenager noch fünf Assists. Seit dem vergangenen Herbst ist Höjlund auch dänischer A-Nationalspieler und absolvierte zwei Partien.