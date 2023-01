Kylian Mbappé: Wechsel zu Real Madrid? PSG legt wohl unglaubliche Ablösesumme fest

Unternimmt Real Madrid nach dem Scheitern letzten Sommer einen erneuten Anlauf bei Kylian Mbappé? Der Preis wäre jedenfalls verrückt.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid steht offenbar trotz des gescheiterten Transfers im Sommer 2022 weiterhin in Kontakt mit Kylian Mbappé und dessen Umfeld. Wie The Athletic berichtet, haben die Königlichen eine Verpflichtung des Offensiv-Stars noch nicht abgeschrieben. Paris Saint-Germain soll Mbappé dem Bericht zufolge jedoch nur ziehen lassen wollen, sollte ein Klub bereit sein, 400 Millionen Euro zu zahlen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ein Wechsel Mbappés nach Madrid schien vergangenes Jahr lange sehr wahrscheinlich, letztlich verlängerte der 24-jährige Franzose im Mai 2022 dann aber doch seinen Vertrag bei PSG.

Bei Real war man fortan nicht mehr gut auf Mbappé zu sprechen, so sagte zum Beispiel Präsident Florentino Pérez noch im November zu dem Thema: "Ich bin nicht nur müde, ich lese einfach nichts mehr darüber."

Laut The Athletic sei das Interesse der Königlichen an Mbappé jedoch weiterhin vorhanden. Dabei will Real aber wohl eine diskretere Strategie verfolgen, seit der WM soll die Forcierung eines möglichen Transfers wieder Fahrt aufgenommen haben.

WIE GEHT ES WEITER? Dem Bericht von The Athletic zufolge hegt Mbappé weiterhin den Wunsch, für Real zu spielen. Die Madrilenen seien sogar der einzige Klub, der für ihn als neuer Arbeitgeber infrage komme. Eine Ablöse von 400 Millionen Euro wäre aber auch für Real natürlich eine immense Hürde.

Indes soll Mbappé bei PSG nicht wie offiziell kommuniziert bis 2025, sondern lediglich bis 2024 inklusive Option auf ein weiteres Jahr verlängert haben. So könnte bereits kommenden Sommer erneut Bewegung in die Zukunftsfrage rund um Mbappé kommen.