Offiziell: Real Madrid verpflichtet Brasilien-Juwel Endrick

Es hatte sich zuletzt bereits angedeutet, nun ist es offiziell. Brasilien-Juwel Endrick wechselt zu Real Madrid.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid und Palmeiras haben sich auf einen Transfer von Sturmtalent Endrick geeinigt. Das gaben beide Klubs am Donnerstag bekannt. Der Youngster wird nach seinem 18. Geburtstag im Jahr 2024 in die spanische Hauptstadt kommen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach Informationen von GOAL und SPOX haben die Blancos die Ablöseforderung des brasilianischen Traditionsvereins akzeptiert. 72 Millionen Euro fließen insgesamt für den Stürmer von Madrid nach Sao Paulo, die reine Ablöse macht davon 60 Millionen aus.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In sieben Liga-Spielen gelangen Endrick in dieser Saison bereits drei Tore und eine Vorlage. Zudem traf er in vier Einsätzen für die brasilianische U17-Nationalelf