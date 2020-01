Real Madrid vs. FC Sevilla live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung von LaLiga

Real Madrid trifft am 20. Spieltag von LaLiga auf den FC Sevilla. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und im LIVE-STREAM.

empfängt am 20. Spieltag von den FC Sevílla. Anstoß der Partie ist am Samstag, den 18. Januar 2020 um 16 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu.

Real Madrid geht beflügelt in das Duell mit dem . In der spanischen Supercopa bezwangen die Madrilenen am vergangenen Wochenende den Stadtrivalen Atletico im Elfmeterschießen. In LaLiga wollen sie an den Erfolg in Saud-Arabien anknüpfen und dem die Tabellenführung streitig machen.

Mit dem FC Sevilla kommt der aktuelle Tabellenvierte ins Estadio Santiago Bernabeu. Nicht nur auf dem Platz geht es bei den Südspaniern heiß her. Auch auf dem Transfermarkt ist der FC Sevilla derzeit aktiv. So wechselte Stürmer Munas Dabbur nach nur einem halben Jahr in Spanien zur TSG Hoffenheim. Außerdem hat Simon Kjaer den Klub per Leihe zum AC Mailand verlassen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, ob und wie Ihr die Partie zwischen Real Madrid und dem FC Sevilla heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem gelangt Ihr hier hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

Real Madrid vs. FC Sevilla: Das Duell in der Übersicht

Partie Real Madrid - FC Sevilla Datum Samstag, 18. Januar 2020 | 16 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabeu, Madrid Zuschauer 81.044 Plätze

Real Madrid vs. FC Sevilla heute live im TV sehen - geht das?

Zunächst die schlechte Botschaft für alle Fans des spanischen Fußballs, die das Spitzenspiel im TV verfolgen wollen: Die Begegnung zwischen Real Madrid und Sevilla wird in nicht im Free-TV übertragen, da sich kein Sender die Übertragungsrechte an den Partien der spanischen Liga gesichert hat.

Doch das bedeutet nicht, dass Ihr das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Sevilla verpassen müsst. Dank des LIVE-STREAMS von DAZN könnt Ihr LaLiga am Samstag ganz entspannt von Zuhause aus verfolgen.

DAZN überträgt das Duell der Stars von Real Madrid zwar nur im LIVE-STREAM, doch dieser kann mit wenigen Handgriffen auch auf Eurem TV-Gerät zum Laufen gebracht werden.

Die DAZN-App, welche kostenlos (zum Beispiel im Apple Store und Google-Play-Store) heruntergeladen werden kann, ist hier die Lösung. Auch für Spielekonsolen steht sie bereit.

Einmal auf Eurem Smart-TV oder jedem anderen mobilen Gerät installiert, könnt Ihr LaLiga nun live verfolgen. Alle weiteren Informationen zum LIVE-STREAM findet Ihr im folgenden Abschnitt.

Real Madrid vs. FC Sevilla im LIVE-STREAM sehen: So funktioniert's

Wenn Ihr Real Madrid gegen den FC Sevilla im LIVE-STREAM sehen wollt, seid ihr bei DAZN genau richtig. Der Streaminganbieter zeigt nicht nur das Duell am Samstag, sondern auch alle anderen Spiele aus LaLiga live und exklusiv.

Bereits 15 Minuten vor Anpfiff - um 15.45 Uhr - begrüßt Euch Moderator Christoph Stadtler zu den Vorberichten. Anschließend begleiten Euch Kommentator Jan Platte und Experte Jonas Hummels durch die gesamten 90 Minuten.

Um auf den LIVE-STREAM zu Real Madrid vs. FC Sevilla zugreifen zu können, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN. Im Rahmen eines kostenlosen Probemonats könnt Ihr das Programm des Streamingdienstes zunächst ganz bequem ausprobieren.

Sobald der Gratismonat vorbei ist, bekommt man für 11,99 Euro monatlich jede LaLiga-Partie live und in voller Länge zu sehen. Zudem gehören auch die Begegnungen der und sowie die -Highlights und auch die sowie zum Angebot von DAZN. Ihr schaut nicht nur Fußball? Auch die NBA, NHL, NFL und viele weitere Sportarten werden gezeigt.

Real Madrid vs. FC Sevilla: Die Highlights von LaLiga auf DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst oder wollt Euch noch einmal die Höhepunkte in Ruhe zu Gemüte führen? Bei DAZN findet Ihr bereits kurz nach Spielende die Highlights von Real Madrid gegen Sevilla auf Abruf.

Darüber hinaus bietet Euch der Streamingdienst die Möglichkeit, das Spiel im Re-Live über die vollen 90 Minuten zu sehen. Dabei könnt Ihr auswählen, ob Ihr Euch überraschen lassen wollt oder die "Spoiler" anschalten wollt, die Euch alle Tore und Schlüsselszenen verraten.

Auf für diesen Service benötigt Ihr jedoch ein DAZN-Abo. Ihr habt noch Fragen zu dem Streamingportal? Dann hier entlang:

Hier folgen rund eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen von Real Madrid und dem FC Sevilla.

Real Madrid vs. FC Sevilla im LIVE-TICKER verfolgen

Wer die Partie am Samstagnachmittag nicht im TV oder LIVE-STREAM verfolgen kann, muss natürlich nicht in Gänze auf das Spiel verzichten: Beim LIVE-TICKER von Goal zu Real Madrid vs. FC Sevilla bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Die Vorberichterstattung im Ticker beginnt bereits rund zwanzig Minuten vor Anpfiff: Dort erfahrt Ihr sämtliche wissenswerten Informationen rund um die Partie. Sobald der Ball rollt, werdet Ihr stets mit blitzschnellen Aktualisierungen über die Geschehnisse auf dem Rasen auf dem Laufenden gehalten.

Der Ticker ist für jeden kostenlos auf Goal.com abrufbar. Zudem könnt Ihr das Spiel über die Goal-App für iOS und Android verfolgen.

Real Madrid vs. FC Sevilla: Die Bilanz

Real Madrid (insgesamt 155 Duelle) FC Sevilla 82 Siege 45 28 Remis 28 45 Niederlagen 82 341 Tore 214

Real Madrid vs. FC Sevilla: Die Berichterstattung im Überblick