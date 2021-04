Real Madrid gegen FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Real Madrid empfängt den FC Liverpool im Viertelfinale der Champions League. So wird die Partie live im TV und LIVE-STREAM übertragen.

Im Viertelfinale der Champions League trifft Real Madrid auf den FC Liverpool. Das Hinspiel wird am Dienstag um 21 Uhr in Madrid angepfiffen.

Real gegen Liverpool – viel besser geht es in der Königsklasse kaum. Beide Teams zählen allerdings nicht zum engsten Favoritenkreis, Mannschaften wie Bayern München oder Manchester City werden stärker bewertet. Toni Kroos oder Jürgen Klopp, welcher Deutsche verschafft sich die bessere Ausgangslage?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Real Madrid gegen FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Real Madrid gegen FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM: Die CL am Dienstag

Wettbewerb : Champions League (Viertelfinale)

: Champions League (Viertelfinale) Datum : Dienstag, 06. April 2021

: Dienstag, 06. April 2021 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort: Madrid

Vorab die gute Nachricht: Alle Spiele der Champions League werden live und über die volle Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen, so auch das heutige zwischen Real und Liverpool. Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN besitzen die Übertragungsrechte.

Real Madrid gegen FC Liverpool heute live im TV sehen: Geht das?

Real gegen Liverpool wird als Einzelspiel heute live und über die vollen 90 Minuten exklusiv im Pay-TV auf Sky übertragen. Zusätzlich dazu könnt Ihr die Partie auch in der Champions-League-Konferenz auf Sky Sport 1 verfolgen. Dort wird abwechselnd Real gegen Liverpool und Manchester City gegen BVB gezeigt.

Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen. Hier erfahrt Ihr mehr zu den Angeboten.

Übertragungsbeginn : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Sender: Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2 (Einzelspiel)

Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2 (Einzelspiel) Moderator : Michael Leopold

: Michael Leopold Experten : Dietmar Hamann, Erik Meijer

: Dietmar Hamann, Erik Meijer Kommentatoren: Wolff Fuss, Martin Groß, Kai Dittmann

Real Madrid gegen FC Liverpool heute im LIVE-STREAM sehen

Sky wird die Champions League auch im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket übertragen. Alle Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung

Real Madrid gegen FC Liverpool heute im LIVE-STREAM auf Sky Go

Sky Go ist in jedem Abo-Paket enthalten, als Kunde von Sky habt Ihr also immer Zugriff auf die App. Falls Euer Wohnzimmer also besetzt ist oder Ihr unterwegs seid, dann könnt Ihr das Spiel auf Sky Go streamen. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon kann es losgehen!

Real Madrid gegen FC Liverpool heute im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Wer sich heute Abend spontan die Champions League anschauen möchte, der kann das auf legalem Wegen nur auf Sky Ticket machen. Das Ticket könnt Ihr für einen Monat abonnieren – je nach gebuchtem Paket ist auch die Königsklasse im Angebot enthalten. Alle weiteren Infos dazu gibt’s hier.

Real Madrid gegen FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Real Madrid gegen FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal erfahrt Ihr alles Wichtige zum Spiel und zur Champions League generell. Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über erzielte Tore, vergebe Chancen und verteilte Karten – schaut mal rein!

Real Madrid gegen FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Dann schaut Euch nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partie auf DAZN an. Wer möchte, der kann sich ab 23 Uhr das Spiel im Re-Live anschauen.

Auf DAZN bekommt Ihr jeden Tag Livesport zu sehen – von der Champions League und Europa League bis hin zur NFL, zum Boxen oder Darts ist hier alles geboten. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

Real Madrid gegen FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Real Madrid bisher 6 Spiele (wettbewerbsübergreifend) FC Liverpool 3 Siege 3 0 Remis 0 7 Tore 7 745,5 Mio. Euro Marktwert 1,01 Mrd. Euro Thibaut Courtois (75 Mio. Euro) wertvollster Spieler Mohamed Salah (110 Mio. Euro)

