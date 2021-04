Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? Die Champions-League-Übertragung

In der Champions League spielen Manchester City und Borussia Dortmund gegeneinander. Goal verrät, wer das Spiel live im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Showtime für den BVB (Borussia Dortmund) in der UEFA Champions League: Der Bundesligist trifft am Dienstagabend um 21 Uhr im Viertelfinal-Hinspiel auf Manchester City.

Die Skyblues werden von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola gecoacht und gelten als einer der Top-Favoriten auf den Gewinn des Henkelpotts. In der heimischen Premier League ist ManCity auf Titelkurs, nachdem man sich in der vergangenen Saison dem FC Liverpool im Meisterschaftsrennen geschlagen geben musste.

Der BVB dagegen steht in der Bundesliga gar nicht gut da und droht die Ziele der Saison 2020/21 zu verpassen. Im Moment könnte es sogar sein, dass die Dortmunder die direkte Qualifikation für die Champions League verpassen. Das Team von Edin Terzic ist einfach seit Monaten nicht konstant genug. Im DFB-Pokal und in der Königsklasse hat man dagegen noch Chancen auf Titelgewinne.

Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) - so lautet das Viertelfinale am Dienstagabend in der UEFA Champions League. Goal verrät, wer das Spiel live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Hier gibt es noch mehr Infos!

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Das Spiel auf einen Blick

Spiel Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Champions League, Viertelfinale (2020/21) Runde Hinspiel Datum, Uhrzeit 6. April 2021, 21 Uhr Ort Etihad Stadium, Manchester (England)

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV? Die CL-Übertragung

Der BVB hat am Hinspieltag der Champions-League-Viertelfinals die Herkulesaufgabe, bei Manchester City bestehen zu müssen. Da keine Fans im Stadion sein werden, müsst Ihr die vollen 90 Minuten entweder live im TV schauen oder aber im LIVE-STREAM verfolgen. Doch wie sieht es überhaupt mit den Übertragungsrechten aus?

Die Übertragung der UEFA Champions League wird in dieser Saison von zwei Sendern übernommen - Sky ist der Pay-TV-Sender, DAZN hingegen der Streamingdienstleister. Beide Kanäle teilen sich die Spiele der Königsklasse auf und zeigen die Spiele live im TV und LIVE-STREAM. Ab dem Viertelfinale gilt wieder eine eigene Regelung.

Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV: Die Übertragungsrechte der Champions League

Das Viertelfinale der Champions League wird bei Sky im TV und DAZN im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Alle Spiele der Runde der letzten Acht werden also im Fernsehen oder im Internet zu sehen sein - soviel steht fest. Folgendermaßen sieht die Gesamtübertragung der Hinspiele aus:

Hinspiele am 6. April : Manchester City vs. Borussia Dortmund - live auf DAZN Real Madrid vs. FC Liverpool - live auf Sky (+ Konferenz)

: Hinspiele am 7. April: FC Bayern München vs. PSG - live auf Sky (+ Konferenz) FC Porto vs. FC Chelsea - live auf DAZN



Das bedeutet, dass DAZN immer ein Viertelfinale pro Spieltag zeigt / überträgt. Das andere Spiel hat dann immer Sky live im TV parat. Zudem kommt bei Sky auch eine Konferenzschalte.

Sky zeigt / überträgt Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV: Alle Infos zur Konferenz

Der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky ist am Dienstagabend für die Übertragung des CL-Krachers Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV verantwortlich - jedoch nur mit der Konferenzschaltung. Ihr habt - wie Ihr vielleicht bereits gelesen habt - nur diese Option, um zu erfahren, wie sich die Dortmunder in Manchester schlagen.

Denn Sky zeigt / überträgt nicht die vollen 90 Minuten des Hinspiels im Viertelfinale live, sondern begegleitet das Spiel des Abends mit der Konferenzschaltung. Hier findet Ihr nun eine Übersicht über die komplette CL-Übertragung heute live auf Sky.

Übertragungsbeginn : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Übertragungsstart mit : CL am Dienstag (Vorberichte)

: CL am Dienstag (Vorberichte) Sender für das Einzelspiel Real Madrid - Liverpool: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Sender für die Konferenz: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Kommentator in der Konferenz: Wolff Fuss

Sky könnt Ihr allerdings nur nutzen, wenn Ihr Kunde dort seid und ein Abonnement nachweisen könnt. Ohne dieses seht Ihr heute keine Sekunde von Real Madrid vs. FC Liverpool und auch nichts aus der Konferenzschaltung. Hier könnt Ihr Euch informieren, welche Pakete es bei Sky gibt.

DAZN 1 zeigt / überträgt Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls live im TV

Wenn Ihr aber nicht an der Übertragung der Konferenzschaltung interessiert seid und auch Real vs. Liverpool nicht Euer Interesse geweckt hat, dann solltet Ihr die Option in Erwägung ziehen, die Euch die vollen 90 Minuten Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) beschert.

DAZN 1 nämlich hat die vollen 90 Minuten parat. DAZN beliefert seine Kunden seit kurzer Zeit mit zwei Fernsehsendern, nämlich DAZN 1 und DAZN 2. Details zur Fernsehübertragung des BVB in Manchester findet Ihr im nächsten Abschnitt, hier findet Ihr dagegen Details zur Übertragung auf DAZN 1.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

Der zweite Sender, der bei der Übertragung der UEFA Champions League in dieser Saison eine Rolle spielt, ist der Streamingsender DAZN aus Ismaning. Da Sky nur die Konferenz mit Real vs. Liverpool und ManCity vs. BVB überträgt, kommen die vollen 90 Minuten von Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM beim Streamingdienstleister.

DAZN zeigt / überträgt Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM: Alle Infos zur Übertragung

DAZN zeigt pro Spieltag des CL-Viertelfinales eine Begegnung in voller Länge im LIVE-STREAM - in diesem Fall hat das Spiel Manchester City vs. Borussia Dortmund das große Los gezogen. Um 21 Uhr wird das Spiel angepfiffen, doch schon eine geraume Zeit vorher beginnen die Vorberichte zum Kracher in der Königsklasse.

Hier findet Ihr nun eine Übertragungsübersicht für das Spiel, in dem es für den BVB um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel geht.

Übertragungsbeginn: 20.30 Uhr

Anpfiff: 21 Uhr

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Sandro Wagner

Eine halbe Stunde vor Anpfiff geht DAZN bereits auf Sendung, um die Begegnung ausführlich vorzubereiten und alle wichtigen Infos vorab zu präsentieren. Mit dabei auch diesmal: Sandro Wagner, der Ex-Bayern-Angreifer. Er wird neben Jan Platte und Alex Schlüter den Abend für Euch begleiten.

DAZN überträgt Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) kostenlos: So geht's

DAZN zeigt also das Spiel ManCity gegen BVB am Dienstagabend in voller Länge, soviel steht fest. Doch es gibt auch die Option, das ganze Spiel heute gratis zu sehen. Denn DAZN schenkt jedem Neukunden einen kostenlosen Probemonat, den Ihr für 30 Tage erhalten könnt. Mit diesem läuft Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) kostenlos - zudem könnt Ihr die nächsten Tage alle Inhalte umsonst anschauen.

Doch wie könnt Ihr Euch überhaupt bei DAZN registrieren? Das geht ganz einfach: DAZN aufrufen (das geht mit dem Link in der nächsten Zeile) und Euch neu anmelden, dann geht es auch schon los. Hier findet Ihr noch ein paar mehr Details.

Nach 30 Testtagen kostet DAZN 11,99 Euro pro Monat oder einmalig im Jahr 119,99 Euro. Ihr könnt dabei entscheiden, welches Abo Ihr präferiert und habt gleichzeitig auch die Option, noch vor der kostenpflichtigen Abo-Phase wieder zu kündigen.

Sky Go und Sky Ticket: Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM mit Sky sehen

Während DAZN die Rechte an der Übertragung der vollen 90 Minuten hält, ist das Spiel Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) in der Konferenz auch über die Streamingmöglichkeiten von Sky im LIVE-STREAM zu sehen.

Sky Go habt Ihr, wenn Ihr Sky-Kunde seid. Denn dann habt Ihr einen Login zum Streamingportal erhalten und könnt dort das reguläre TV-Bild auch live im Stream schauen. Sky zeigt Euch auf Sky Sport 1 ebenfalls die Konferenz live, in der Manchester City und der BVB Teil sind. Wenn Ihr Kunde seid, müsst Ihr nichts bezahlen.

Bei Sky Ticket ist das etwas anders: Das Ticket könnt Ihr HIER buchen, sichert Euch damit aber direkt die Option, Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM mit Sky zu sehen. Die Konferenz könnt Ihr somit aber auch ohne langfristiges Abo bei Sky sehen. Das hat Vorteile, wenn Ihr nicht auf ein Sky-Abo aus seid.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Highlights und der LIVE-TICKER

Ihr habt kein Abonnement bei DAZN und auch keines bei Sky, sodass Ihr keine Option habt, Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV oder LIVE-STREAM zu sehen? Dann könnt Ihr über zwei andere Optionen alles Wichtige rund um die Übertragung der Partie in Manchester erfahren.

Denn: DAZN zeigt / überträgt auch die Highlights des Spiels. Wenn Ihr also keine Gelegenheit hattet, das ganze Spiel live auf DAZN zu sehen, dann könnt Ihr mit DAZN die besten Szenen sehen - oder aber auch das Re-Live erleben. Hier geht es direkt zur Gratis-Neuanmeldung auf DAZN.

Zudem begleitet Goal selbst das Spiel am Dienstagabend im LIVE-TICKER. Hier seid Ihr kostenlos mit dabei.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragungstabelle

Übertragung der Partie Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) live auf... im TV DAZN 1 / Sky (nur Konferenz) im LIVE-STREAM DAZN / Sky Go und Sky Ticket (nur Konferenz) im Re-Live (und den Highlights) DAZN im LIVE-TICKER Goal

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Der Direktvergleich

Das Duell Manchester City gegen Borussia Dortmund gab es im Weltfuß0ball bisher noch nicht so oft - in der Champions League genau zweimal.

MANCHESTER CITY 4 Spiele (insgesamt) BORUSSIA DORTMUND 0 Siege 2 2 Remis 2 2 Niederlagen 0 2 Tore 4

Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Begegnungen in der UCL

03. Oktober 2012: Manchester City - BVB 1:1

04. Dezember 2012: BVB - Manchester City 1:0

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Der bisherige Spielplan in der Champions League

MANCHESTER CITY Runde BORUSSIA DORTMUND FC Porto (3:1) Gruppenphase Lazio Rom (1:3) Olympique Marseille (3:0) Gruppenphase Zenit (2:0) Olympiakos Piräus (3:0) Gruppenphase FC Brügge (3:0) Olympiakos Piräus (1:0) Gruppenphase FC Brügge (3:0) FC Porto (0:0) Gruppenphase Lazio Rom (1:1) Olympique Marseille (3:0) Gruppenphase Zenit (2:1) Borussia Mönchengladbach (2:0) Achtelfinale FC Sevilla (3:2) Borussia Mönchengladbach (2:0) Achtelfinale FC Sevilla (2:2)

Hier geht es zur generellen Übertragung der Champions League.