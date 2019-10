Real Madrid vs. FC Brügge: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - alle Infos zur Übertragung der Champions League

Real Madrid steht vor der Pflichtaufgabe gegen den FC Brügge. Hier erfahrt Ihr, wo das CL-Duell heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 2. Spieltag der trifft in der Gruppe A auf den . Anstoß der Partie ist am Dienstag, den 1. Oktober, um 18.55 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid.

Real Madrid steht nach dem ersten Spieltag bereits unter Zugzwang: Nach der 0:3-Pleite bei Paris Saint-Germain benötigt das Team von Trainer Zinedine Zidane im Heimspiel gegen Brügge unbedingt einen Sieg, um das Weiterkommen in der Königsklasse nicht zu gefährden.

Die Gäste aus Brügge teilten sich derweil die Punkte am ersten Spieltag: Gegen den türkischen Meister Galatasaray gab es zum Auftakt eine Nullnummer.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die heutige Champions-League-Partie zwischen Real Madrid und Brügge live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

Real Madrid vs. FC Brügge: Das Duell in der Champions League auf einen Blick

Duell Real Madrid - FC Brügge Datum Dienstag, 1. Oktober 2019 || 18.55 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabeu, Madrid Zuschauer 81.044 Plätze

Real Madrid vs. FC Brügge heute im LIVE-STREAM anschauen - so geht's!

Zunächst eine allgemeine Anmerkung vorweg: Sky und DAZN haben sich die Übertragungsrechte an den Spielen der Königsklasse untereinander aufgeteilt. Der Bezahlsender zeigt zu allen parallel stattfindenden Spielen eine Konferenz und überträgt zusätzlich zwei Partien pro Spieltag live im Einzelspiel .

DAZN zeigt dagegen 110 von 138 Spielen der Champions League live im Einzelspiel. Alle Übertragungen laufen bei DAZN ausschließlich im LIVE-STREAM. Nur hier seht Ihr also die kompletten 90 Minuten der Begegnung live.

Real Madrid vs. FC Brügge: Die CL-Partie im LIVE-STREAM auf DAZN

Für die heutige Begegnung ist DAZN Eure Anlaufstelle: Der Streamingdienst zeigt Real Madrid gegen Brügge heute exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM.

Die Übertragung beginnt bei DAZN kurz vor Anpfiff, welcher um 18.55 Uhr erfolgen wird. Kommentiert wird das Spielgeschehen von Uwe Morawe, der von Experte Benny Lauth unterstützt wird. Schaltet rechtzeitig ein, um nichts vom Spielgeschehen zu verpassen!

Real Madrid vs. FC Brügge heute kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN schauen

Um beim Heimspiel von Real Madrid gegen den FC Brügge live dabei zu sein, könnt Ihr zunächst das DAZN-Abo im Rahmen eines kostenlosen Probemonats vier Wochen lang ausprobieren.

Im Anschluss an den Gratismonat könnt Ihr ein Abo bei DAZN abschließen. Hierbei habt hier folgende Möglichkeiten:

Das Monatsabo

Kosten: 11,99 Euro im Monat

11,99 Euro im Monat Besonderheit: jederzeit monatlich kündbar, keine Vertagsbindung

Die DAZN-Jahreskarte

Kosten: einmalig 119,99 Euro

einmalig 119,99 Euro Besonderheit: Knapp 24 Euro im Jahr sparen

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch mal in unseren Übersichtsartikeln vorbei:

Die zugehörige DAZN-App findet Ihr in den jeweiligen Stores zum Download:

Real Madrid vs. FC Brügge heute live im TV sehen - geht das?

Dass das komplette Duell über 90 Minuten zwischen Real Madrid und dem FC Brügge heute im LIVE-STREAM bei DAZN gezeigt wird, so viel wisst Ihr ja bereits. Doch kann man das Spiel der Champions-League-Gruppenphase auch live im TV sehen? Die Antwort auf diese Frage gibt es in folgendem Abschnitt!

Real Madrid vs. Brügge heute im LIVE-STREAM von DAZN auf dem Smart-TV

DAZN ist ein reiner Streamingdienst. Alle Spiele, die DAZN überträgt, laufen ausschließlich im LIVE-STREAM - also auch das Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und Brügge. Klassisch im TV ist das Top-Spiel der Champions League dagegen nicht in voller Länge zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky bietet lediglich Ausschnitte der Partie via Konferenz an.

Doch auch DAZN ist keine reine Sache für PCs, Laptops, Smartphones oder Tablets, die man natürlich allesamt mit dem Fernseher verbinden kann. Auch auf dem Smart-TV kann man DAZN genießen.

DAZN bringt Euch Real Madrid vs. Brügge im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen TV-Geräten verfügbar .

Wollt Ihr Euch Real Madrid gegen Brügge im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV anschauen? Dann befolgt folgende Anleitung:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Real Madrid vs. Brügge mit DAZN auf Eurem Smart-TV!

Real Madrid vs. Brügge heute live im TV sehen

Auch Sky ist mit seinen Kameras am Mittwochabend live in der spanischen Hauptstadt vor Ort. Doch der Bezahlsender überträgt Real Madrid vs. Brügge nicht live im Einzelspiel im TV-Programm von Sky . Das liegt daran, dass sich Sky pro Spieltag nur eine Partie aussuchen darf, die live im Einzelspiel im Pay-TV übertragen wird - und das ist an diesem Dienstag das Duell von Bayer Leverkusen mit Juventus Turin.

Die einzige Möglichkeit, Real Madrid vs. Brügge live im TV bei Sky zu sehen, ist die Konferenzschaltung. In dieser verpasst Ihr ab 18.55 Uhr weder einen Treffer zwischen Real Madrid und dem Vertreter aus noch entscheidende Szenen der anderen Partie, die zur gleichen Zeit angepfiffen wird (heute ist das Atalanta gegen Donezk).

Real Madrid vs. Brügge in der Konferenz live im TV bei Sky - hier gibt's alle Infos:

Start: Vorberichte ab 18.30 Uhr inklusive Konferenz der Spiele um 18.55 Uhr

Vorberichte ab 18.30 Uhr inklusive Konferenz der Spiele um 18.55 Uhr Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Kommentator: Frank Buschmann

Frank Buschmann Experten: Erik Meijer und Didi Hamann

Für die Nutzung von Sky benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Mehr Informationen zu den verschiedenen Angeboten, Preisen und Paketen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

Real Madrid vs. FC Brügge heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Real Madrid vs. FC Brügge: Die CL-Partie heute im LIVE-TICKER verfolgen

Keine Chance, das Duell heute im LIVE-STREAM bei DAZN oder in der Sky-Konferenz zu verfolgen? Dann aufgepasst. Wir haben die perfekte Alternative für Euch: Der LIVE-TICKER von Goal zu Real Madrid vs. FC Brügge!

Ihr wollt keine wichtige Szene, keinen Treffer und keine Entscheidung verpassen? Dann seid Ihr im LIVE-TICKER von Goal genau richtig. Dort bleibt Ihr während der gesamten 90 Minuten zwischen Real Madrid und Brügge stets auf dem Laufenden.

Ihr findet unseren kostenlosen LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App: