Real Madrid vs. FC Barcelona, Schiedsrichter: Wer pfeift heute das Finale im spanischen Supercup?

Im Finale des spanischen Supercups kommt es zum Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Wir haben die wichtigsten Infos zum Schiedsrichter.

Heute Abend treffen Real Madrid und der FC Barcelona im Finale des spanischen Supercups in Saudi-Arabien aufeinander. Aber wer ist der Schiedsrichter der Partie? Hier gibt es alle Infos.

Insgesamt nahmen vier Mannschaften am spanischen Supercup teil, der in diesem Jahr erneut in Saudi-Arabien ausgetragen wird. Real Madrid als Meister der vergangenen Saison sowie Real Betis Sevilla als Pokalsieger waren die logischen Kandidaten, zudem wurden Vizemeister FC Barcelona und Pokalfinalist FC Valencia eingeladen. Nach zwei Halbfinals, in denen sich Real und Barça jeweils im Elfmeterschießen durchsetzten, kommt es heute zum Endspiel.

Unter besonderer Beobachtung dürfte dabei auch der Schiedsrichter stehen. Fans beider Mannschaften dürfen aufatmen: Der zuletzt ziemlich in der Kritik gestandene Antonio Mateu Lahoz wird den Clasico heute Abend nicht pfeifen. Aber wer dann? GOAL hat die Antwort.

Real Madrid vs. FC Barcelona: Das Finale im Supercup im Überblick

BEGEGNUNG Real Madrid vs. FC Barcelona WETTEBEWERB Supercup | Finale ORT King Fahd International Stadium | Riad | Saudi-Arabien ANSTOSS Heute, 15. Januar | 20 Uhr MEZ SCHIEDSRICHTER Ricardo de Burgos Bengoetxea ÜBERTRAGUNG Sportdigital

Real Madrid vs. FC Barcelona, Schiedsrichter heute: Wer pfeift das Finale im Supercup?

Schiedsrichter der heutigen Partie in Riad ist Ricardo de Burgos Bengoetxea. Der 36 Jahre alte Baske kommt aus Bilbao und arbeitet hauptberuflich als Zahntechniker.

De Burgos Bengoetxea pfeift seit 2015 in der höchsten spanischen Liga, drei Jahre später stieg er zum FIFA-Schiedsrichter auf. An einem großen Turnier wie EM oder WM nahm er allerdings bislang noch nicht teil.

Für de Burgos Bengoetxea ist das heutige Spiel der zweite Clasico seiner Karriere: Im August 2017 pfiff er das Hinspiel im Supercup, als der Wettbewerb noch nach dem alten Modus ausgetragen wurde. Damals gewann Real im Camp Nou mit 3:1 und setzte sich auch im Rückspiel durch.

Real Madrid vs. FC Barcelona heute: Die vergangenen Sieger im Supercup