Real Madrid vs. FC Barcelona im TV und LIVE STREAM: Kann man das Finale im spanischen Supercup heute live sehen?

Am heutigen Sonntagabend (15. Januar 2023) kommt es im Finale des spanischen Supercups zum Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Anstoß des Clasico im King-Fahd-Stadion in Riad ist um 20 Uhr.

Beide Finalteilnehmer mussten im Halbfinale jeweils ins Elfmeterschießen. Bei Real Madrid stand es gegen Valencia nach der Verlängerung 1:1, Barcelona und Betis Sevilla trennten sich nach 120 Minuten mit 2:2. Im Elfmeterschießen behielten dann die Favoriten die Oberhand.

In den letzten drei Jahren konnte Real Madrid den Titel übrigens zweimal gewinnen. Trotzdem ist der FC Barcelona bis jetzt noch die Mannschaft mit den meisten Supercup-Titeln. 13-mal konnte Barca den Pokal holen, Real Madrid steht aktuell bei zwölf Titeln und kann also mit einem Sieg heute Abend gleichziehen.

Real Madrid vs. FC Barcelona: Das Finale des Supercups im Überblick

Begegnung Real Madrid vs. FC Barcelona Wettbewerb Supercup Anpfiff 15. Januar - 20 Uhr Spielort King-Fahd-Stadion (Riad)

Real Madrid vs. FC Barcelona: Gibt es eine TV-Übertragung?

Der spanische Supercup wird nicht im Free-TV übertragen, allerdings könnt Ihr auf die Übertragung der Partie beim Pay-TV-Sender Sportdigital zurückgreifen.

Dort laufen diverse europäische Fußball-Ligen, sowie die Copa Libertadores u.v.m. Allerdings müsst Ihr für die Übertragung dort auch in Form eines kostenpflichtigen Abos bezahlen. Genauere Infos dazu könnt Ihr hier nachlesen.

Real Madrid vs. FC Barcelona: Wo läuft das Spiel im LIVE-STREAM?

Die gesamte Partie könnt Ihr auch per LIVE-STREAM sehen. Wo genau, erklären wir Euch jetzt.

Real Madrid vs. FC Barcelona: Der LIVE-STREAM von Sportdigital

Wie oben erwähnt, überträgt der Pay-TV-Sender Sportdigital den spanischen Supercup und hat natürlich auch einen LIVE-STREAM im Angebot. Diesen findet Ihr direkt auf der Website von Sportdigital.

Außerdem laufen dort u.a. die portugiesische, polnische und niederländische Liga, sowie Übertragungen des Copa del Rey oder des Afrika-Cups. Um Zugriff auf diese ganzen Übertragungen und damit auch das heutige Spiel zu bekommen, braucht Ihr aber ein Abo.

Bei Sportdigital könnt Ihr zwischen dem Tages-Pass für 2,99 Euro, dem Monats-Pass für 4,99 Euro und Jahres-Pass für 44,99 Euro auswählen. Wenn Ihr dann eine dieser Varianten ausgewählt und bezahlt habt, könnt Ihr das Spiel direkt auf der Sportdigital-Website verfolgen. Den Link zur Website haben wir hier für Euch herausgesucht.

Real Madrid vs. FC Barcelona: Mit DAZN zum LIVE-STREAM

Bei DAZN könnt Ihr den LIVE-STREAM zum Spiel deswegen sehen, weil der Sport-Streamingdienst aus Ismaning eine Kooperation mit Sportdigital am Laufen hat. Viele Inhalte und Spiele von Sportdigital werden dementsprechend auch bei DAZN per STREAM gezeigt.

Dafür reicht dann auch ein Abo bei DAZN aus, ein weiteres bei Sportdigital ist nicht nötig. DAZN überträgt z.B. alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, LaLiga, Serie A und Ligue 1, genauso wie Tennis, Darts, Basketball oder Football.

Um das alles sehen zu können, müsst Ihr 29,99 Euro pro Monat bezahlen. DAZN hat mittlerweile aber auch unterschiedliche Abo-Pakete zur Auswahl. Die Bundesliga und Champions League könnt Ihr schon für 24,99 Euro pro Monat sehen. Mehr Infos zu diesen Paketen gibt es hier.

Wenn Ihr also ein DAZN-Abo habt, könnt Ihr das Spiel dann auch dort ab 20:00 Uhr live und in voller Länge sehen.

Real Madrid vs. FC Barcelona: Der LIVE-TICKER bei GOAL

Up to date was das Spielgeschehen angeht, bleibt Ihr auch mit dem LIVE-TICKER von GOAL. Und das ist auch noch völlig kostenlos. Ihr könnt einfach auf folgenden Link klicken und werdet dann ab heute 20 Uhr fast in Echtzeit benachrichtigt, wenn etwas Wichtiges auf dem Spielfeld passiert.

Real Madrid vs. FC Barcelona: Die Aufstellungen der Mannschaften

